Почему Россия устроила массовую атаку дронами за первую неделю марта?

Пока рано делать предварительные выводы, но скорее всего рекордный показатель применения в феврале был обусловлен накопительным эффектом.

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Удары дронами за первую неделю марта 2025…

Завершена первая неделя марта и по количеству применения fpv-дронов, барражирующих боеприпасов "Ланцет" и дронов-камикадзе "Молния" РОВ продемонстрировали диссонирующие показатели.

С одной стороны, у РОВ сохраняется тенденция увеличения применения fpv-дронов – более 4,5 тысяч за неделю. Пиковый показатель применения в сутки составил более 1 200 fpv-дронов. Но есть нюанс… После этих рекордных суток показатель применения снизился до уровня от 450 до 600. Тем не менее, неделя сохраняет высокий показатель по этой категории и если он сохранится, то в марте может быть установлен новый, абсолютный рекорд – более 18 тысяч.

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По ББ "Ланцет" произошёл резкий спад – 32 единицы. И это при том, что за первую неделю февраля у РОВ показатель применения ББ "Ланцет" составил более 100 ед., что было в 2 раза выше среднемесячного показателя за январь 2025, декабрь, ноябрь, октябрь 2024.

Пока рано делать предварительные выводы, но скорее всего рекордный показатель применения в феврале был обусловлен накопительным эффектом, а не системным. Поэтому, наблюдаем.

Аналогично с ББ "Ланцет" наблюдается резкое снижение количества применимых РОВ дронов-камикадзе "Молния-2". За первую неделю марта РОВ применили около 70 "Молний" с разными типами боевых частей, в то время как в феврале этот показатель достигал почти 100.

Напомню, что дрон-камикадзе "Молния-2" представляет собой простейшее и максимально дешёвое изделие, способное преодолевать 50 километров и нести боевую нагрузку соизмеримую с минами ТМ-62, ПТМ, кумулятивные заряды КЗ-6 и термобары от РПО-А "Шмель".

Примечательно и то, что РОВ значительно снизили применение ударных дронов "Привет-82" – 25! Последние три дня первой мартовской недели вообще не верифицировались применения противником этих средств поражения.

С учётом того, что дроны "Молния-2" и "Привет-82" это кустарного производства, дешёвые средства поражения, вероятнее всего возникла некая проблема в технической или технологической компоненте их производства, что и привело к таким разительным падениям показателей.

Ну и наиболее всех тревожащий показатель дронов-камикадзе/дронов-приманок Shahed-136/"Гербера"/"Пародия". За первую неделю марта РОВ применили 903 дронов этой комбинированной категории.

Напомню, что в январе 2025 РОВ применили 2 507 дронов по этой комбинированной категории, а в феврале – 3 907.

Пока, по первой неделе марта отмечается снижение количественной компоненты налётов, в сравнении с февралём, но это не означает, что она не будет наращена в течение следующих трёх недель.

Опять-таки, пока наблюдаем.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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