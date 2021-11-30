УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Россия не станет запускать Северный поток-2 раньше времени

Валентин Землянский

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики.

30 ноября 2021, 06:27

Текущая ситуация на газовом рынке абсолютно устраивает Газпром.

Северный поток-2
Северный поток-2 будет запущен только после сертификации / Reuters

Немецкое издание Handelsblatt допускает, что российский газопровод "Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации.

Но такой сценарий маловероятен, если вовсе невероятен. Прежде всего потому, что никто не будет идти на это, ведь текущая ситуация на газовом рынке абсолютно устраивает Газпром.

Даже с учетом штрафа, независимо от того, больше этот штраф или меньше, для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке.

Ведь цены на рынке растут, Газпром зарабатывает как на спотовом рынке, так и с помощью ряда совместных предприятий в Европе, в которых у Газпрома есть доля и благодаря которым газ становится вдвое дороже, ведь цена на споте значительно выше. То есть Газпром на этом банально зарабатывает - ведь цены на газ растут как в рамках контрактов, так и от продажи газа через совместные компании.

Более того, запуск без сертификации вряд ли возможен, потому что это чревато высокими политическими рисками. Потому что Северный поток-2 - это слишком большой проект. Те проекты, которые ранее запускались до сертификации, были ответвлением Северного потока-1, политический антураж вокруг которого был совершенно иным.

Реклама

В свою очередь, американские санкции, внедрение которых сейчас активно обсуждается, связаны не с самим Северным потоком-2, а с будущими переговорами Байдена и Путина, где будет определяться дальнейшая стратегия развития мировой политики. То есть это - торги, ведь в Германии есть как пророссийские силы, так и проамериканские.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против Северного потока-2: в Москве их назвали "недопустимыми"Скорее всего, процесс сертификации и запуска СП-2, как ранее предполагалось, состоится не раньше марта. Тем более, что вряд ли процесс переоформления оператора был запущен случайно. Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда

viber
Газпром Северный поток-2 Валентин Землянский новости Украины и мира
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Попробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкуснымПопробуйте прямо сейчас: всего один секретный ингредиент сделает салат Оливье самым вкусным Эллерт поставил точку в отношениях с МишинойЭллерт поставил точку в отношениях с Мишиной Завалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасностиЗавалит снегом, налетит штормовой ветер: украинцев предупредили об опасности Финансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находкаФинансовый гороскоп на неделю 29 ноября – 5 декабря: Весам - потери, Водолеям – удачная находка В Украину идет опасный снежный штормВ Украину идет опасный снежный шторм
06:40

Численность войск РФ возле границ Украины снова растет - Пентагон

06:27

Почему Россия не станет запускать Северный поток-2 раньше временимнение

06:25

Любовный треугольник, риск и потеря денег: о чем предупреждает Водолеев гороскоп на декабрь 2021Видео

05:42

Этот способ спасет полузасохшие цветы: как применять простое удобрение, которое есть в каждой аптечкеВидео

05:40

Самая вкусная закуска за 10 минут: трубочки из лаваша с восхитительной начинкойВидео

Реклама
05:38

Украину атакуют лютые морозы до -19°: когда ждать удара холодаВидео

05:28

Угроза зимней большой войны России и Украины: эксперт предупредил Киев об опасности в январеВидео

05:05

Будет как новое: 10 лайфхаков, чтобы уборка превратилась в удовольствие

04:12

Ученые рассказали о неожиданном секрете здоровья и молодости

04:10

Не вздумайте выбрасывать: где можно использовать луковую шелуху, яичную скорлупу и банановую кожуру

03:55

Рианна без трусиков игриво оголила сочные ягодицы в пижаме

03:43

Этим видом спорта можно и нужно заниматься каждый день: снижает стресс и способствует похудению

03:30

Ни в коем случае не берите голыми руками: как собрать ртуть, если разбился термометр

02:57

Трансгендерный актер Эллиот Пейдж засветил крепкий пресс и шрамы после удаления груди

02:20

Что надо съесть, чтобы получить достаточно витамина С - ответ диетологаВидео

01:31

Цены на свинину взлетят: украинцев предупредили о рекордных ценникахВидео

01:25

Врач объяснила, как влияет пасмурная погода на головную боль

00:53

Самый легкий, быстрый и дешевый ремонт в доме своими руками: как обновить жилище за полчасаВидео

00:25

Самые лучшие места Украины для новогодних праздников: куда отправиться "зажигать елку"Видео

00:12

Приметы на 30 ноября: что нельзя делать в день святого Григория и как не попасть в бедуВидео

Реклама
00:07

Гороскоп на сегодня 30 ноября 2021: Весам – разочарование, Козерогам – вещие сныВидео

00:03

Футболист сборной Украины показал страстные фото с девушкой

29 ноября, понедельник
23:32

Под Киевом мужчина жестоко изнасиловал молодую девушку

23:23

Диетолог назвала самый вредный орехВидео

23:05

В МИД Украины назвали точную цифру российских военных на границе с УкраинойВидео

22:57

Определился обладатель Золотого мяча-2021ФотоВидео

22:50

На Крым обрушился мощный шторм: полуостров обесточен, общественный транспорт заблокирован

22:36

В Ровенской области неизвестный жестоко убил мужчину вместе с его собакойВидео

22:07

Зеленский внезапно уволил начальника Департамента контрразведки СБУВидео

21:57

Бутусов прокомментировал слова Арестовича о своем "потенциальном" убийствеВидео

21:55

В Украину идет опасный снежный штормВидео

21:24

Правительство изменило условия продажи газа населениюВидео

21:18

Денис Казанский. Гиркин сдал свое начальствоВидеоблоги

21:14

Скандальная вечеринка блогеров во Львове: ведущий Остапчук попал в скандалВидео

21:00

Может ли журналист стрелять на войнемнение

20:47

Прогноз на декабрь-2021 от астролога Влада Росса: что можно и чего нельзя делать в этом месяцеВидео

20:19

Госпереворот в Украине планировали украинцы и россияне: СБУ начала расследование

20:13

Комаровский разнес украинских врачей за ложные диагнозыВидео

19:59

Кулеба заявил о готовности видеть Эрдогана посредником между Киевом и Москвой, но есть условиеВидео

19:59

Сломала бедро и устроила скандал: под Днепром из-за прививки подрались работницы музея

Реклама
19:41

В школе на Киевщине мальчика раздели догола при одноклассниках: директор назвал это игройВидео

19:36

Ушла из жизни советская актриса - звезда фильма Угрюм-река

19:26

Зеленский хочет разрешить иностранным военным въезд в Украину - закон уже в Раде

19:11

Басков накрасил ногти и сделал новое тату, в Сети ажиотаж: "Коля, не гневи народ"

19:02

Ситуация очень опасная: в ВОЗ заявили о рисках из-за штамма ОмикронВидео

18:57

Названа причина утечки аммиака на Виннитчине

18:33

Ледяной прогноз с мощными снегопадами: украинцев предупредили о резком похолоданииВидео

18:26

В Киеве начали устанавливать главную елку страны: чем будет отличаться этот Новый год в УкраинеВидео

18:24

Альбина Джанабаева показала редкое фото первого сына от Валерия Меладзе

18:16

Как украсить квартиру к Новому году 2022: оригинальные и стильные идеи в год Тигра

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять