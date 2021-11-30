Почему Россия не станет запускать Северный поток-2 раньше времени

Северный поток-2 будет запущен только после сертификации / Reuters

Немецкое издание Handelsblatt допускает, что российский газопровод "Северный поток-2" при определенных обстоятельствах может начать работу, не дожидаясь завершения процесса сертификации.

Но такой сценарий маловероятен, если вовсе невероятен. Прежде всего потому, что никто не будет идти на это, ведь текущая ситуация на газовом рынке абсолютно устраивает Газпром.

Даже с учетом штрафа, независимо от того, больше этот штраф или меньше, для них принципиально, чтобы сертификация проходила в сугубо правовом поле плюс получать дополнительные дивиденды от ситуации, которая сложилась на европейском рынке.

Ведь цены на рынке растут, Газпром зарабатывает как на спотовом рынке, так и с помощью ряда совместных предприятий в Европе, в которых у Газпрома есть доля и благодаря которым газ становится вдвое дороже, ведь цена на споте значительно выше. То есть Газпром на этом банально зарабатывает - ведь цены на газ растут как в рамках контрактов, так и от продажи газа через совместные компании.

Более того, запуск без сертификации вряд ли возможен, потому что это чревато высокими политическими рисками. Потому что Северный поток-2 - это слишком большой проект. Те проекты, которые ранее запускались до сертификации, были ответвлением Северного потока-1, политический антураж вокруг которого был совершенно иным.

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В свою очередь, американские санкции, внедрение которых сейчас активно обсуждается, связаны не с самим Северным потоком-2, а с будущими переговорами Байдена и Путина, где будет определяться дальнейшая стратегия развития мировой политики. То есть это - торги, ведь в Германии есть как пророссийские силы, так и проамериканские.

Читайте такжеСША ввели новые санкции против Северного потока-2: в Москве их назвали "недопустимыми"Скорее всего, процесс сертификации и запуска СП-2, как ранее предполагалось, состоится не раньше марта. Тем более, что вряд ли процесс переоформления оператора был запущен случайно. Ведь процесс сертификации газопровода происходит далеко не впервые, условия те же, но почему-то ни немецкие юристы, ни российские не поняли того, что оператор газопровода должен быть зарегистрирован в Германии. Соответственно, наверняка об этом нюансе знали, но сознательно пошли на это нарушение.

Валентин Землянский, директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики, специально для Главреда