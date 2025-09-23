Почему разговоры о ядерке очень важны для Украины?

Россияне под шумок пообещали не размещать ядерку в обмен на определенное потепление.

Ядерное разоружение России в обмен на Краматорск. Почему трескотня о ядерке очень важна для нас.

Путин сделал ряд заявлений о выходе России из договоров о ракетах средней и меньшей дальности. Но на самом деле - это не пустые слова, а часть договоренностей, которые были достигнуты между ним и Трампом в Анкоридже

1. Сразу после встречи на Аляске Путин начал говорить о необходимости сокращения ядерного оружия. Новая (сегодняшняя) порция заявлений - это продолжение этого трека.

2. Суть этой игры очень проста: Россия и США могут объявить то ли о частичном сокращении количества боеголовок или наоборот, выдадут за победу, что не будет наращивания количества боеголовок, но эту историю Трамп сможет продать в США. Ведь он не только остановил семь войн, он еще и остановил ядерную войну.

3. Частью этих договоренностей, также является Беларусь. Россияне под шумок пообещали не размещать там ядерку в обмен на определенное потепление. Но для нас важно другое - Беларусь была пробным шаром, где обе стороны на деле продемонстрировали, что готовы идти на определенные шаги и соблюдать договоренности.

4. Во всей этой схеме есть одна проблема - Китай, который довольно жестко объявил сразу после Аляски, что не будет играть в эту игру. Но похоже, Путина это не останавливает. Для него крайне важна диверсификация его (российских) отношений между США и Китаем. Как экономическая так и политическая. Похоже, Путин не готов так легко упасть в китайские объятия, как это до последнего времени казалось.

5. Что хочет Путин взамен? К сожалению, он хочет усиления давления со стороны США на Украину по выходу из Донбасса.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

