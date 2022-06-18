УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему Путину пока что не выписывают билет в Гаагу и не ставят к стенке

Виктор Шлинчак

Журналист, глава правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

18 июня 2022, 07:03

В смерти Путина Запад на данный момент не заинтересован. Прежде всего потому, что нет понятного кандидата, на которого можно было бы делать ставку.

Существует неопределенность, кто будет претендовать на власть в России хотя бы в среднесрочной перспективе
Запад выжидает, чтобы дать российским элитам разобраться, кто следующий после Путина / ua.depositphotos.com

На Экономическом форуме в Питере мы увидели живого и даже энергичного Путина. Это – ответ на сообщения о коме или смерти лидера Кремля, которые, подозреваю, запустили в том же Кремле. Мол, "смотрите, как лоханулась западная пресса, а мы же предупреждали, что там постоянно врут".

Как ни парадоксально, в смерти Путина коллективный Запад на данный момент не заинтересован по многим причинам. И первая из них – у Запада нет вразумительного кандидата, на которого бы можно было делать ставку.

Существует большой скепсис относительно возможного прихода политика от, так называемых, либералов (которые больше похожи на инфантилов), что смог бы кардинально перезагрузить систему. Да и российское общество до сих пор, как представляется, не нуждается в ком-то слабее Путина. Навальный сейчас в тюрьме, Яшин – слишком мелко, как и Гудков, Шлосберг, Чернышева, Дмитриев.

Похоже, на Западе также не дают больших шансов на приход к руководству и тем, кого в окружении Путина относят к группе "умеренных миротворцев", вроде премьера Мишустина или мэра Москвы Собянина. Наоборот, глядя на усиление агрессивной риторики Медведева и Кириенко, существует большая вероятность, что в случае ухода Путина существенно усилится "военное крыло", которое желает еще более агрессивных действий в отношении Украины и коллективного Запада.

Одним из возможных сигналов, который будет указывать на это, может стать отставка уже упоминавшегося Мишустина и приход на премьерскую должность, например, сына главы Совбеза Николая Патрушева – Дмитрия (ныне – министр сельского хозяйства). Как известно, согласно Конституции РФ, в случае отставки Путина главой государства становится премьер-министр. То есть, если победит "крыло войны", речь будет идти только об усилении этой военной вертикали. Среди кандидатов – Шойгу, Турчак, Бортников, Володин.

Поэтому пока существует неопределенность, кто будет претендовать на власть хотя бы в среднесрочной перспективе, коллективный Запад вместо выписанного Путину билета в Гаагу пытается держать с ним хоть какой-то контакт, пока не прояснится ситуация, какая из группировок победит в "дворцовом перевороте". Подозреваю, роль "коммуникатора" и была доверена Макрону (а не потому, что он так сильно любит нынешнего главу Кремля).

Читайте такжеСмерть Путина - не панацея: почему его преемник продолжит войну в Украине

Поэтому и идет игра, чтобы дать время российским элитам разобраться. К сожалению, ценой жертв украинской войны. Думаю, это и есть ответ на вопрос, почему до сих пор нет в Украину необходимых поставок вооружения, которое бы просто приперло Путина к стенке. А перелом в войне, который, казалось бы, мог наступить еще в середине мая, отодвигается, как минимум, на июль, а то и на август.

И в этом нет никакой конспирологии или предательства. Циничные законы геополитики диктуют мировым лидерам условия брать тактические паузы для оценки ситуации и просчета рисков. Эти же законы позволяют переставлять политические шахматы как угодно, поэтому не надо удивляться отдельным заявлениям, а нужно оценивать ситуацию в целом.

Читайте такжеКремлевский пасьянс: кто станет преемником Путина

Главное, чтобы мы – украинцы – знали, что нам приходится делать именно сейчас. И мы это делаем. Потому что мы точно знаем, за что воюем. И мы точно желаем смерти Путину и тем, кто вместе с ним запятнал себя кровью в Украине.

Виктор Шлинчак, журналист, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком

война в Украине Кремль Владимир Путин Сергей Собянин Николай Патрушев Михаил Мишустин Россия Виктор Шлинчак
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:03

Почему Путину пока что не выписывают билет в Гаагу и не ставят к стенке

07:00

День участкового инспектора – четкие поздравления, картинки и открытки к празднику

05:55

Работодатель не выплатил зарплату во время военного положения: должен ли он вернуть деньги

05:22

В НАТО Украина вряд ли вступит: там ждут, пока она "перемелет военную машину РФ" – ЖдановВидео

05:20

Самый вкусный летний салат из 3 ингредиентов: невероятный рецептВидео

Реклама
05:16

57-летняя британская актриса Элизабет Херли шокировала фанатов фигурой в бикиниВидео

04:51

Девушка фронтмена Kalush Orchestra показала чувственную фотосессию в лесу

04:22

Питательно и полезно: что лучше всего есть на завтрак

03:43

"С ним может закончиться вся Россия": Гиркин решил "научить жизни" Путина и его банду

03:33

Хорошеет на глазах: как сейчас выглядит покинувшая РФ Алла Пугачева

03:11

Женский гороскоп на неделю 20-26 июня: Весам – счастливое событие, Скорпионам – любовный треугольникВидео

02:40

Врежет невыносимая жара: синоптики дали прогноз на июльВидео

02:38

Регина Тодоренко родила второго ребенка - что известно

02:10

Несут скорую смерть, болезни и одиночество: какие деревья нельзя садить возле дома

01:35

Как Макрон обнимал Зеленского: сеть взорвалась мэмами

01:32

Путин будет воевать до последнего бойца: эксперт Олег Жданов спрогнозировал ход войныВидео

01:25

Верка Сердючка стала звездой анекдота про Макрона, Шольца и Драги

00:59

Полякова призналась, что у нее не хватает денег на образование дочериВидео

00:51

Приметы на 18 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:28

Звезда популярного сериала застрелил мать и планировал покушение на Джастина Трюдо

Реклама
00:13

"Монатик сдулся": певца обвинили в трусости и нежелании защищать родинуВидео

00:10

Арестович назвал сроки, когда оккупанты сами начнут отходить из УкраиныВидео

17 июня, пятница
23:58

"Разрушения катастрофические": ВСУ полностью контролируют ЛисичанскВидео

23:44

"Родина и семья не продаются": Лобода ответила на клевету о получении миллиарда за "критику России"

23:19

Путин хотел сделать из России могущественную страну, а превратил ее в изгоя - ОПУВидео

22:45

Рашисты били по Сумщине с "Градов", минометов и беспилотников

22:31

Напал на Украину, стер города и устроил массовые казни: Подоляк разнес Путина за его новый выпадВидео

22:18

"Прибует вовремя": Шольц высказался о поставках оружия для битвы за ДонбассВидео

22:10

"В мешках свалены люди": в Лисичанске в братской могиле нашли тела около 300 мирных жителейВидео

21:56

Дмитрий Комаров отдает свой элитный "крайслер" на помощь Украине: "На всю страну лишь две таких"

21:27

Путин не настроен на самоубийство – победа Украины не приведет к ядерной войне – КулебаВидео

21:11

БМП, автоматы, шлемы и бронежилеты : Словения передала Украине все, что могла - министр обороны

20:55

"20 тысяч погибших": в Мариуполе оккупанты праздновали и орали песни в караоке

20:40

"Организм буквально сдает": украинская певица рассказала о срочной госпитализации

20:34

Поплыл здороваться с "Москвой": в Черном море затонул российский буксир "Василий Бех"Видео

20:17

Вступление в Евросоюз – суверенное дело Украины, властей и украинского народа – ПутинВидео

20:15

"Не угрожаем, но будем применять": Путин об угрозах использования ядерного оружияВидео

20:10

Приметы на 19 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:48

"Нас поставили перед фактом": в Украине жестко отреагировали на отказ проводить Евровидение-2023Видео

19:48

Исполнение желаний и поддержка высших сил: 4 знакам мощно подфартит до конца июня

Реклама
19:47

Почему есть угроза, что Россия будет захватывать новые украинские территориимнение

19:40

Война с Россией и спецпроцедура для Украины: эксперт оценила шансы на быстрое вступление в ЕСВидео

19:32

В мирное время Украина не стала бы кандидатом на членство в ЕС - МакронВидео

19:20

"Не получилось": Путин высказался про слухи о своей скорой кончине

18:53

На повестке дня вступления Украины в ЕС нет: Киеву нужно выполнить множество требований – экспертВидео

18:49

Как сейчас выглядит звезда 90-х - 73-летний певец Левко ДуркоВидео

18:46

Украинские военные могут тренироваться в Британии: Джонсон обратился к Зеленскому с предложениемВидео

18:36

Кулеба поведал, когда Путин может согласиться на переговоры с Зеленским

18:21

Бросают своих в бою: с войны в Украине бегут российские командиры-офицеры - перехват СБУВидео

17:48

Эксперт по евроинтеграции Ирина Сушко: "Сокращенных процедур и быстрого членства в ЕС не будет"

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять