Почему Путину пока что не выписывают билет в Гаагу и не ставят к стенке

Запад выжидает, чтобы дать российским элитам разобраться, кто следующий после Путина / ua.depositphotos.com

На Экономическом форуме в Питере мы увидели живого и даже энергичного Путина. Это – ответ на сообщения о коме или смерти лидера Кремля, которые, подозреваю, запустили в том же Кремле. Мол, "смотрите, как лоханулась западная пресса, а мы же предупреждали, что там постоянно врут".

Как ни парадоксально, в смерти Путина коллективный Запад на данный момент не заинтересован по многим причинам. И первая из них – у Запада нет вразумительного кандидата, на которого бы можно было делать ставку.

Существует большой скепсис относительно возможного прихода политика от, так называемых, либералов (которые больше похожи на инфантилов), что смог бы кардинально перезагрузить систему. Да и российское общество до сих пор, как представляется, не нуждается в ком-то слабее Путина. Навальный сейчас в тюрьме, Яшин – слишком мелко, как и Гудков, Шлосберг, Чернышева, Дмитриев.

Похоже, на Западе также не дают больших шансов на приход к руководству и тем, кого в окружении Путина относят к группе "умеренных миротворцев", вроде премьера Мишустина или мэра Москвы Собянина. Наоборот, глядя на усиление агрессивной риторики Медведева и Кириенко, существует большая вероятность, что в случае ухода Путина существенно усилится "военное крыло", которое желает еще более агрессивных действий в отношении Украины и коллективного Запада.

Одним из возможных сигналов, который будет указывать на это, может стать отставка уже упоминавшегося Мишустина и приход на премьерскую должность, например, сына главы Совбеза Николая Патрушева – Дмитрия (ныне – министр сельского хозяйства). Как известно, согласно Конституции РФ, в случае отставки Путина главой государства становится премьер-министр. То есть, если победит "крыло войны", речь будет идти только об усилении этой военной вертикали. Среди кандидатов – Шойгу, Турчак, Бортников, Володин.

Поэтому пока существует неопределенность, кто будет претендовать на власть хотя бы в среднесрочной перспективе, коллективный Запад вместо выписанного Путину билета в Гаагу пытается держать с ним хоть какой-то контакт, пока не прояснится ситуация, какая из группировок победит в "дворцовом перевороте". Подозреваю, роль "коммуникатора" и была доверена Макрону (а не потому, что он так сильно любит нынешнего главу Кремля).

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Поэтому и идет игра, чтобы дать время российским элитам разобраться. К сожалению, ценой жертв украинской войны. Думаю, это и есть ответ на вопрос, почему до сих пор нет в Украину необходимых поставок вооружения, которое бы просто приперло Путина к стенке. А перелом в войне, который, казалось бы, мог наступить еще в середине мая, отодвигается, как минимум, на июль, а то и на август.

И в этом нет никакой конспирологии или предательства. Циничные законы геополитики диктуют мировым лидерам условия брать тактические паузы для оценки ситуации и просчета рисков. Эти же законы позволяют переставлять политические шахматы как угодно, поэтому не надо удивляться отдельным заявлениям, а нужно оценивать ситуацию в целом.

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Главное, чтобы мы – украинцы – знали, что нам приходится делать именно сейчас. И мы это делаем. Потому что мы точно знаем, за что воюем. И мы точно желаем смерти Путину и тем, кто вместе с ним запятнал себя кровью в Украине.

Виктор Шлинчак, журналист, председатель правления Института мировой политики, руководитель информационного агентства Главком