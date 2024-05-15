Почему Путин заговорил о мире

Наступление, которое началось с октября 2023 и очень высокими потерями принесло весьма спорные результаты, сейчас продолжается показухой в Харьковской области.

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Путин заговорил о мире в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис Президента, скриншот с видео выступления

Внезапно, путин заговорил о мире... Или вполне ожидаемо?

Ожидаемо и вот почему.

В интервью китайскому агентству "Синьхуа" путин высоко оценил китайский мирный план, суть которого в начале переговоров по нынешней линии фронта и без вывода российских войск.

видео дня

То есть, это фактически то, что так нужно россии - сохранение захваченных территорий и передышка, для восстановления потенциала, после чего, через год или два, война начнётся с новой силой. Но сейчас россии критически нужна пауза.

Наступление, которое началось с октября 2023 и очень высокими потерями принесло весьма спорные результаты, сейчас продолжается показухой в Харьковской области. Таким образом путин пытается нарочито показать, что его армия может наступать по всем фронтами и это Украина должна быть заинтересована в мирных переговорах.

Российская армия истощается боями и не накапливает ресурса. Удары уже давно перекинулись на территорию России, на 1 500 км от границы с Украиной и весь мир видит, что украинцы не боятся бить вглубь российской территории, а россияне против таких ударов практически беззащитны.

путину срочно нужна пауза и информационная перезагрузка. Не только для восстановления сил и средств и накопление их даже в большем количестве, нежели были у РОВ до полномасштабного вторжения, но и банально, год информационной тишины, чтобы забылось то, насколько российская армия опозорилась в Украине и насколько она беспомощна даже в вопросах защиты собственной страны.

А потому, такое заявление путина вполне предсказуемо и с учётом того, какими причинами оно вызвано, можем сделать не двусмысленный вывод о том, как на него следует реагировать.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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