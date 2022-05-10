Почему Путин начал бояться Украину

Украинцы испортили Путину главный праздник / скриншот

Шабаш победобесия в Москве – день "испорченной победы". Украинцы испортили Путину главный праздник. Ни одной победы России на военном фронте. Некого и нечего поставить в перечисленный кремлевским начальником список российских победителей и побед.

Вообще, для Путина подходит другой список русских императоров – Павел І, Николай І, Николай ІІ. Он его может идеально продолжить, может быть, со своим оригинальным финалом.

Никто из зарубежных гостей не приехал на путинский праздник. А президент Зеленский в это время, как гвоздь программы, участвует в саммите "Большой семерки", из которой Путина выгнали еще в 2014 году и теперь клеймят его как военного преступника.

И тут еще президент США Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины.

А поскольку именно украинцы испортили Путину его главный праздник, не потому ли он избегал упоминать Украину в своем выступлении?

Здесь по Фрейду, только наоборот – сознательное избегание упоминания неприятного и расстраивающего явления. Кремлевского начальника Украина уже не только раздражает и вызывает у него агрессию – она его пугает. Он этого, наверное, еще не осознает, но раз боится упоминать, значит, реально боится.

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Бойся, Путин! Главные страхи еще впереди.

В дополнение ко всем путинским проблемам еще и самолет "судного дня" не взлетел. И авиационный парад пришлось отменять. Одни обломы. Но "судный день" Путина еще ждет. Пусть готовится.

Владимир Фесенко, глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента"