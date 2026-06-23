Почему Путин фактически отказал Лукашенко в поддержке: Денисенко назвал причину

Белорусский вопрос может стать частью давления со стороны европейской тройки на Трампа, который пытается договориться с Лукашенко о калийных удобрениях.

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Лукашенко и Путин / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

На фоне войны России против Украины и новых дискуссий о безопасности в Восточной Европе все более заметным становится белорусское направление. В колонке Вадима Денисенко речь идет о том, почему Кремль не спешит открыто защищать Александра Лукашенко, и как это может изменить баланс сил между Минском, Москвой, Пекином, Вашингтоном и европейскими столицами. Подробнее о возможных последствиях — в материале.

Путин отстранил Лукашенко. Защищать его он не будет Путин поговорит с Лукашенко в ближайшее время, но, как сказал Песков: "У нас нет ни малейшего сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь способны обеспечить свой суверенитет". видео дня

1. Если говорить очень кратко, то у Путина сейчас нет ни сил, ни возможностей защитить Лукашенко. У Путина нет ни сил, ни людей, чтобы открыть этот фронт.

2. Правда, все последние заявления, которые мы слышим из Минска, — это заявления о том, что Беларусь не хочет эскалации. И здесь мы сталкиваемся с ещё одним парадоксом этой ситуации: Лукашенко, похоже, боится появления российских войск больше, чем появления украинских дронов. Он прекрасно понимает, что появление здесь значительного контингента российских войск положит конец его многовекторности, а в более широком смысле — и его самостоятельности. И, похоже, КНР предупреждала Лукашенко о недопустимости такого развития событий.

3. Следует также обратить внимание на то, что белорусский трек может стать частью давления европейской тройки на Трампа, который пытается договориться с Лукашенко о калийных удобрениях. Лукашенко очень не хотел бы втягиваться ещё и в эту игру, но мы не можем исключать, что эта история заставит Трампа сделать определённые звонки и провести переговоры.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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