Почему провалился план ядерного ультиматума

Владимир Путин / скриншот

Зачем месяц назад Путин аннексировал Херсон, хотя уже тогда было понятно, что оккупанты город удержать не в силах? Если бы не эта аннексия, можно было бы что-то блеять об "акте доброй воли", а теперь позорное поражение очевидно всем, сдают столицу якобы уже "российской" области.

Думаю, дело вот в чём. План у них, по всей видимости, был такой: сразу после аннексии объявить ультиматум, что теперь всё захваченное - российская территория и попытки наступать на неё будут рассматриваться как нападение на Россию, на которое ответят всеми средствами, включая ядерное оружие. Таким образом Путин планировал довести мир до грани ядерной войны, чтобы с помощью атомного шантажа заставить Запад остановить украинцев.

Никто не знает, чем бы это закончилось, если бы в дело не вмешался большой китайский брат кремлёвских карликов, который устами товарища Си публично остудил ядерные амбиции Путина. Причём, при приватных переговорах китайский запрет мог звучать ещё жёстче.

После такой оплеухи в Кремле были вынуждены отказаться от своего ядерного плана. Это на Запад они готовы бычить, а по отношению к китайским сюзернам - паиньки.

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