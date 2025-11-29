Почему "план Трампа" Путину не понравился

Я думаю, что у этой истории с прослушкой Ушакова будут крайне серьезные последствия для Кремля.

https://opinions.glavred.info/pochemu-plan-trampa-putinu-ne-ponravilsya-10719620.html Ссылка скопирована

Трамп и Путин / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Судя по всему, новая редакция "плана Трампа", который на самом деле план Путина, самому Путину не понравилась. Поэтому всю эту историю сейчас в Москве заболтают, затрут и забудут.

На практике будет так: Витков приедет в Москву, посетит Кремль, проведет "конструктивную встречу", потом съест чебурек и уедет домой – безо всяких договоренностей.

Трамп скажет, что "результат увидим через две недели", чего, конечно, не произойдет.

видео дня

На этом очередной всплеск дипломатической активности и закончится.

Я думаю, что у этой истории с прослушкой Ушакова будут крайне серьезные последствия для Кремля. Она демонстрирует, что какая-то не очень дружественная Путину сила получила доступ к телефону его важнейшего (важнее Лаврова) помощника по внешней политике. Что это за сила - не известно. Как глубоко она проникла в планы Кремля - тоже непонятно.

Ясно лишь, что этот "кто-то" очень много знает о самых деликатных делах, связях и планах Путина. И не просто знает, но готов ознакомить с ними остальной мир. Скорее всего, этих аудиоаписей – до фига, на любой вкус. И они могут быть опубликованы (кем? КЕМ???) в любой момент, если Путин попытается где-то кому-то в чем-то соврать.

То есть не очень понятно, как Кремлю теперь вообще вести внешнеполитические дела. Например, обманывать Трампа дальше становится совсем рискованно: а вдруг всплывет какой-то разговор, где Ушаков и Путин смеются над его умственными способностями?

Короче, это оч серьезный кризис для Кремля.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред