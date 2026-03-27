Почему переговоры зашли в тупик: Вадим Денисенко назвал два возможных сценария

Кирилл Буданов намекнул, что на Пасху есть шанс на очередной обмен пленными.

Переговоры с США и РФ

Пока внимание всего мира приковано к эскалации на Ближнем Востоке и войне между Ираном, США и Израилем, переговорный процесс по Украине все больше заходит в тупик. В то же время дипломатические контакты приносят отдельные гуманитарные результаты — в частности, обмены пленными и новые инициативы по возвращению украинских детей. Политический аналитик Вадим Денисенко объясняет, почему нынешний формат переговоров фактически исчерпывает себя и какие сценарии могут изменить ситуацию. Подробнее о перспективах и рисках — в колонке автора.

Переговоры. Тупик на фоне гуманитарных прорывов На фоне войны в Иране становится все более очевидным, что нынешний формат переговоров практически исчерпал себя. И это на фоне того, что у нас происходят обмены пленными, а США впервые за четыре года выделили 25 млн долларов на программу возвращения детей, которых насильно удерживают россияне видео дня

1. Кирилл Буданов намекнул, что на Пасху есть шанс на очередной обмен пленными. Обмен — это, на данный момент, главное достижение переговоров, и преуменьшать его значение точно нельзя. Почему россияне идут на обмены? Принцип РФ в переговорах остается неизменным уже год: тянуть время и не ссориться с Трампом. К счастью, единственный способ это продемонстрировать — обмены пленными.

2. На этой неделе Госдеп обнародовал заявление о том, что США выделяют 25 млн долларов на программу возвращения украинских детей, удерживаемых россиянами. Возможно, вы помните, эта тема поднималась в диалоге между первыми леди США и Украины. И вот, наконец, мы получили официальный документ от американцев, которые традиционно говорят, что не тратят деньги на Украину. Конечно, сумма относительно небольшая, но сам факт появления такого решения, за которым стоит огромная работа украинской дипломатии и нашего посла в США Ольги Стефанишино, которая дожала этот процесс, чрезвычайно важен. Почему? Да потому, что это одна из тех ниточек, которая заставит Трампа оставаться в переговорном процессе.

3. Но на фоне этого мы не можем не понимать, что переговоры практически зашли в тупик. И выходов из этого тупика всего два: первый — чудо, когда россияне изменят свою позицию по Донбассу. Второй также пока выглядит малореалистичным: расширение круга участников и расширение возможного "поля для игры".

4. Второй вариант несет в себе как плюсы (можно играть в гораздо более широкую игру, чем ультиматум "уйдите из Донбасса"), так и довольно серьезные риски, связанные прежде всего с тем, что за пределами ЕС у нас практически нет союзников. А расширение круга участников предполагает выход за пределы исключительно переговорного формата ЕС. И здесь война в Иране дает нам определенные шансы на изменение позиций стран Ближнего Востока с негативно-нейтральной на, как минимум, нейтральную.

5. Как бы то ни было, но в ближайшие месяцы возможностей для прорыва в нынешнем формате практически нет (очень мало). Но и изменить этот формат в нынешней ситуации довольно сложно, учитывая, что война в Иране поставила на паузу переговоры США-Китай. Но, на мой взгляд, нам крайне важно готовиться к расширению этого формата и думать о том, как мы будем играть в этой игре. Я уверен, что россияне уже просчитывают возможность таких вариантов.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

