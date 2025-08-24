Почему остановка войны - это будет решение не Путина

Для Путина личная власть гораздо важнее судьбы России.

Путину нужна война и прозябание России, чтобы править до своей смерти, а не для того, чтобы передать власть и огромное богатство преемнику, который, как принято в российской истории, тут же вышвырнет еще не остывший труп Путина из местного мавзолея.

Путин прекрасно осознает, что он уже не лидер, не арбитр нации и не "баловень судьбы", а старый, желчный старик, проигравший страшную войну в Украине. Элита и "молчаливое большинство" России уже упорно подозревают, что Путин неудачник, который тянет страну в пропасть. Но, по традиции, в России не принято вмешиваться в ход исторической катастрофы.

Поэтому "политбюро", сложившееся за последний годы возле и вокруг Путина, не будет ждать милостей от Путина, а будет вынуждена решать его судьбу пока он не начал очередную чистку своего окружения. Остановка войны - это будет уже не решение Путина.

О персоне: Виктор Небоженко Виктор Сергеевич Небоженко (род. 14 февраля 1953, Жмеринка) — украинский политолог, социолог. Директор социологической службы "Украинский барометр". Кандидат философских наук, пишет Википедия. Работал в Институте философии Академии наук Украины, Институте социологии Академии наук Украины. В 1994-м участвовал в первой президентской кампании экс-премьер-министра Украины Леонида Кучмы. С 2003-го-руководитель социологической службы Национального института стратегических исследований при Президенте Украины, директор социологической службы "Украинский барометр".

