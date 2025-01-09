Почему не работают санкции против российской нефти

Только ограничения в отношении судов не могут существенно сократить доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов.

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У РФ 800 судов для транспортировки нефти / Фото ГПСУ

Количество судов, которые Российская Федерация использует для транспортировки нефти и нефтепродуктов, оценивается в 800 единиц. Великобритания, которая ввела больше всего санкций, ввела их против около сотни судов, что составляет лишь одну восьмую их общего количества. Европейский Союз и Соединенные Штаты ввели ограничения менее чем против пяти десятков танкеров. При таких темпах введения санкций влияние на доходы России будет минимальным.

Более того, большинство этих танкеров не заходят в европейские, американские или британские порты и не пользуются услугами их страховых, банковских или других компаний.

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Таким образом, только ограничения в отношении судов не могут существенно сократить доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов. Вместо этого следует сосредоточиться на санкциях против финансовых учреждений, через которые проходят платежи российских компаний. В этом контексте даже угроза санкциями может иметь значительный эффект. Не секрет, что, например, государственные китайские банки уже избегают заключения контрактов, связанных с оплатой за российскую нефть.

Эту работу необходимо продолжать. Также стоит обратить внимание на рекомендации, которые ранее ежеквартально предоставляла группа Ермака-Макфола. К сожалению, их предложения часто игнорировались, хотя они были направлены на усиление эффективности санкций.

Пока имеем то, что имеем, то есть санкции работают достаточно ограниченно, а также проблемой является отсутствие согласованного подхода к санкциям. Европейский Союз, Великобритания и Соединенные Штаты вводят санкции отдельно друг от друга, придерживаясь собственных национальных интересов и пытаясь избежать вреда для своего бизнеса. Из-за этого эффективность таких мер остается ограниченной.

Геннадий Рябцев, специально для Главреда

Кто такой Геннадий Рябцев? Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" . Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

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