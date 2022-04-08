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Почему Лукашенко пошлют вслед за русским кораблем

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

8 апреля 2022, 14:28

Война в Украине продолжается. И Лукашенко видит, что краткосрочных бонусов, на которые рассчитывал после референдума, не будет.

Лукашенко
Лукашенко пытается включиться в переговоры России и Украины / Reuters

Лукашенко решил заявить, что Беларусь должна "участвовать в переговорах". Дословная цитата была интересна "коль вы нас ввязали в это (пауза) прежде всего западные страны, на этих переговорах должна прозвучать позиция Беларуси".

Зачем ему такие заявления?

Ответ в нереализованных надеждах:

Первая. Идея провести референдум, показать начало трансформации и играть с Западом. При этом считая "нормальной" сделку, при которой Кремль не вмешивается в квази-электоральную кампанию но зато атакует Украину.

Вторая. Ситуацию считал приемлемой, будучи уверенным в быстром окончании войны. Для Лукашенко РФ представлялась "силой" и Украине отводилась роль страны, которая быстро капитулирует. И на этом фоне выходит он в роли "восстановителя" и "замирителя". Получился облом, часть элит сразу недовольна. Русские не слишком спрашивали что делать с территории Беларуси. Ну и на украинском направлении в результате всего этого ситуация для него близка к катастрофе.

Третья. Поиграть в посредника - Украина даже согласилась на начальном этапе на переговоры. Но потом в игру вступила Турция. И на фоне Эрдогана масштаб Лукашенко, мягко говоря,не виден. Ну и не спрашивали у него. Украина и так считала,что уже сделала услугу согласившись на беларускую территорию на начальном этапе. А в Кремле в очередной раз не посчитали нужным не то что спросить, даже сообщить, что Лукашенко пролетает.

Четвертая. Тем временем, война продолжается. Настроения в обществе негативные. И Лукашенко видит, что бонусов (краткосрочных, на которые рассчитывал после референдума) не будет. Более того, растёт негатив даже в ядре его поддержки. И тут бонусов на внешнем поле тоже нет - на него просто не обратили внимания.

5. Более того, вместо позитивной динамики и подхода к торгу с Западом получает "паровозом через РФ" ещё больший зашквар.

Посему у кого-то в его окружении родилась авантюрная идея "топнуть ножкой". И на внутреннем поле показать, что "держит руку на пульсе", показать элитам, что пытается выпетлять из ямы. Ну и, если получится, получить коврижки на внешнеполитическом.

Да только ситуация для Лукашенко уже не та, какой была даже в январе 2022. Топнул. Только это или не заметят, или пошлют вслед за русским кораблём. Те же русские. Нет, упомянуть "при случае" фактор Лукашенко" пытаясь затянуть переговоры (если им это надо будет) они не забудут. Только мнения и "хотелок" самого Лукашенко спрашивать не будут.

Для Украины ситуация ещё более комичная. Поиграть можно, прислушаться смысла нет от слова "совсем". Одним словом, по сути тоже пошлют вслед за тем же кораблём.

Единственная надежда Лукашенко - если получится всё же хоть на крохи вновь продать идею "наша позиция не совсем такая, как у РФ". И попытаться монетизировать результаты петляния, чтобы не влезть в войну и ВС Беларуси. Но и тут проблема - очевидно, что такое петляние является результатом общественного мнения, но не самого Лукашенко.

Но даже если удастся "продать" такие тезисы, выгод будет немного. Скорее, самому придётся многое предлагать "авансом". Хотя, на внутреннем поле из этого начнут крутить красивую пропагандистскую риторику.

viber
война в Украине Николай Лукашенко
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