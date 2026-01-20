Почему интерес Трампа к войне ослабнет

Теперь ему настоящая Нобелевка уже не так нужна.

https://opinions.glavred.info/pochemu-interes-trampa-k-voyne-oslabnet-10733540.html Ссылка скопирована

Зеленский, Путин и Трамп / Колаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Теперь интерес Трампа к войне ослабнет.

Трамп потерял интерес к Нобелевской премии мира. Вернее, слабоумный решил, что он её уже получил из рук Мачадо. Это как считать, что если тебе подарили олимпийскую медаль, значит ты стал чемпионом. Но Трамп этого не понимает. У него сознание маленького ребёнка: раз у меня есть медалька - значит я чемпион.

Так что теперь ему настоящая Нобелевка уже не так нужна. Иначе он не вводил бы санкций против Норвегии и не проявлял агрессию против европейцев по поводу Гренландии. Понятно, что это сводит его шансы получить реальную Нобелевскую премию мира к нулю. Да и хрен с ней - у меня уже есть значок от Мачадо - решил слабоумный.

видео дня

Теперь сильно снизится его интерес и к войне России против Украины (так он воспринимает преступную российскую агрессию) - раз приз в виде "Нобеля" и так получен.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред