Почему интерес Трампа к войне ослабнет

Игорь Эйдман
20 января 2026, 06:10
84
Теперь ему настоящая Нобелевка уже не так нужна.
Зеленский, Путин и Трамп / Колаж: Главред

Теперь интерес Трампа к войне ослабнет.

Трамп потерял интерес к Нобелевской премии мира. Вернее, слабоумный решил, что он её уже получил из рук Мачадо. Это как считать, что если тебе подарили олимпийскую медаль, значит ты стал чемпионом. Но Трамп этого не понимает. У него сознание маленького ребёнка: раз у меня есть медалька - значит я чемпион.

Так что теперь ему настоящая Нобелевка уже не так нужна. Иначе он не вводил бы санкций против Норвегии и не проявлял агрессию против европейцев по поводу Гренландии. Понятно, что это сводит его шансы получить реальную Нобелевскую премию мира к нулю. Да и хрен с ней - у меня уже есть значок от Мачадо - решил слабоумный.

Теперь сильно снизится его интерес и к войне России против Украины (так он воспринимает преступную российскую агрессию) - раз приз в виде "Нобеля" и так получен.

О персоне: Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

война в Украине Дональд Трамп Игорь Эйдман война России и Украины
Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

Российские Ту-95 запустили крылатые ракеты: какие города Украины под угрозой удара

06:43Украина
Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

Россия подняла "ТУшки" в воздух: когда ожидать возможные пуски ракет

03:55Война
Баллистика, "Шахеды" и перебои со светом: Россия атакует Киев — что известно

Баллистика, "Шахеды" и перебои со светом: Россия атакует Киев — что известно

02:16Война
Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Россияне пошли на прорыв границы по новым направлениям - в ВСУ рассказали о боях

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

Жизнь трех знаков зодиака значительно улучшится после 25 января

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

РФ подняла в небо Ту-95: названы сроки нового массированного удара по Украине

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

Доллар и евро внезапно обвалились: новый курс валют на 20 января

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

"Жажда мести": Тарас Тополя заговорил об авторе скандального видео с его экс-женой

