Почему идея Трампа с Ираном играет на руку диктатурам: Невзлин все объяснил

Леонид Невзлин анализирует резкую смену риторики Вашингтона и объясняет, как Кремль пытается спасти Тегеран от капитуляции.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке противоречивые заявления Вашингтона о дипломатии с Тегераном создают новую геополитическую неопределенность. Главным вызовом становится риск преждевременного прекращения давления на агрессора, что может привести к сохранению угрозы вместо её ликвидации. Бизнесмен и общественный деятель Леонид Невзлин, известный своей последовательной критикой диктаторских режимов, анализирует опасность политических компромиссов с Ираном и роль Кремля в этих процессах. В своей статье он объясняет, почему пауза в ударах является тревожным сигналом для мировой безопасности.

Трамп объявил о "очень хороших и продуктивных переговорах" с Ираном о "полном и окончательном урегулировании" и отложил удары по иранской энергетической инфраструктуре на пять дней. Иранское агентство Fars немедленно сообщило, что никаких контактов с США нет вообще. видео дня

Кто-то говорит неправду. Но важнее другое: Трамп ищет выход.

Это тревожный сигнал. Три недели назад он обещал "безоговорочную капитуляцию" Ирана. Теперь — пауза в ударах и разговоры об "урегулировании". Режим не уничтожен. Ормузский пролив не открыт. Ядерная программа не ликвидирована. Иранские ракеты продолжают падать на израильские города. Работа не закончена — а Вашингтон, похоже, устал.

Остановиться сейчас — значит оставить Иран ослабленным, но не сломленным. Через несколько лет он восстановится, сделает выводы и вернётся. Именно так работают режимы, которые выживают после поражений.

И тут как раз на горизонте появляется Россия. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи позвонил Лаврову — сразу после заявления Трампа о переговорах. Лавров призвал к "немедленному прекращению боевых действий и политическому урегулированию, учитывающему законные интересы всех вовлечённых сторон, прежде всего Ирана".

Москва, снабжавшая Тегеран разведданными и оружием на протяжении всей войны, теперь выступает миротворцем. Ожидаемый результат такого "мира": агрессор получает передышку, а проблема консервируется до следующего раза.

О персоне: Леонид Невзлин Леонид Невзлин - российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании "ЮКОС". Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению. После полномасштабного вторжения поддержал Украину и выступает с критикой режима Путина, пишет Википедия.

