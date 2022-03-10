УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоров

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

10 марта 2022, 11:23

Война РФ против Украины стала катализатором для глобального передела рынка энергоносителей во всем мире.

России, прежде чем ее вынудят к результативным переговорам, нужна хоть какая-то победа в Украине
Какие бы ни были результаты переговоров по войне в Украине, Россию начнут выбрасывать с нефтегазового рынка

Сегодня возникают вопросы о том, что будет означать отказ США от российской нефти и газа, а также что сможет заставить Путина сесть за стол переговоров.

На самом деле, американское эмбарго практически не имеет никакого отношения к Украине. Хотя наша страна является ключевым объектом в этой геополитической игре.

Война РФ против Украины стала катализатором для глобального передела рынка энергоносителей во всем мире. США будет пытаться ограничить роль РФ в мировом газонефтяном балансе в следующие несколько лет, а нефть является ключевым драйвером российской экономики.

Читайте также200 рублей за доллар - не предел: как в России прячут рубль

Российскую Федерацию могут (должны) заменить Иран, Венесуэла, страны Персидского залива и, прежде всего, Саудиты. Сейчас США работает на всех трех направлениях.

Реклама

В отношении Ирана и Израиля России с помощью Германии частично удалось заблокировать соглашение об отмене санкций. Израиль боится, что после снятия санкций Иран благодаря экспорту энергоносителей в короткий промежуток времени войдет в топ-15 экономик мира. Пока что соглашение приостановлено, но для США очень важно, чтобы Иран частично заменил РФ.

Американцы де-факто пообещали Венесуэле снятие санкций в обмен на уход от РФ. Пока что у нас нет ответа от Мадуро, хотя, судя по всему, предложение более чем соблазнительное.

Читайте такжеВойна России в Украине выгодна Китаю, или как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу

Впервые после убийства журналиста президент США посетит Саудовскую Аравию, чтобы договориться о новом нефтяном переделе мира.

Итак, игра по вытеснению РФ началась, хотя, на первый взгляд, сверхвысокая цена на нефть и газ в ближайшие месяцы будет играть на пользу РФ

Выводы следующие.

1. Сверхвысокая цена на нефть глобально бьет по мировой экономике, особенно по ЕС и Китаю. Для них важнее всего остановить галопирующие цены.

2. ЕС (Германия) попытается некоторое время держаться за РФ (Европа объективно не может следующие 2-3 года обойтись без российских энергоносителей). Но для них важно скорейшее завершение войны в Украине.

3. Китай не ожидал, что РФ увязнет в Украине. И нынешняя история с нефтью заставляет Китай включиться в переговоры по Украине. И здесь не исключена даже ситуация, когда Китай начнет переговоры с США по урегулированию нефтяного вопроса.

Читайте такжеПочему война неизбежно придет в Россию

4. Мы стали слишком важными для мира. Весь мир вынужден сейчас играть в игру "как уменьшить цену на газ", и одним из важнейших элементов по снижению цены является решение украинского вопроса.

5. РФ не может не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И России, прежде чем ее вынудят к результативным переговорам, нужна хоть какая – то победа (главный удар-это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве).

Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. Далее с большой долей вероятности Путина заставят сесть за стол переговоров. И каковы бы ни были результаты этих переговоров, Россию начнут выбрасывать с нефтегазового рынка глобального мира.

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт

viber
война в Украине газ нефть вторжение России Вадим Денисенко
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Чем для России и лично Путина закончится война в Украине: астролог дал мрачный прогнозЧем для России и лично Путина закончится война в Украине: астролог дал мрачный прогноз Оккупанты или замерзнут, или убегут: техника РФ превратится в 40-тонные морозильники - The TimesОккупанты или замерзнут, или убегут: техника РФ превратится в 40-тонные морозильники - The Times Когда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали срокиКогда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали сроки Какие победы Путин может одержать в войне против УкраиныКакие победы Путин может одержать в войне против Украины Эвакуационные поезда 8 марта 2022 – расписание от "Укрзализныци"Эвакуационные поезда 8 марта 2022 – расписание от "Укрзализныци"

Последние новости

12:12

Абрамович, Сечин и Дерипаска: Британия ввела санкции против самых богатых олигархов из РФ

12:03

Евросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо

11:59

Переговоры были сложными: Кулеба рассказал о результатах встречи с ЛавровымВидео

11:48

В РФ заговорили о встрече Зеленского и Путина: говорят, этот вопрос обсуждают главы МИД

11:40

Война России против Украины: большинство украинцев верят в победу в ближайшие недели

Реклама
11:35

Война в Украине: в России вербуют частные охранные фирмы

11:27

Захватчики совершили новый авианалет на Мариуполь: есть жертвыФото

11:23

Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоровмнение

10:59

Под Николаевом украинская авиация уничтожила часть танков и колонну снабжения оккупантов

10:49

Российские захватчики похитили депутата Запорожского областного совета

10:45

Плата за войну: каковы масштабы грядущего экономического обвала в России

10:29

Первая встреча в условиях войны: начались переговоры Кулебы и Лаврова в ТурцииВидео

10:25

Почему санкции не заставят Россию поспешно выйти из войны в Украинемнение

10:22

Эвакуация украинцев: по каким маршрутам будут вывозить людей 10 мартаВидео

10:21

Обстрел детской больницы в Мариуполе: погибли 3 человека, среди них один ребенок

10:09

В Минобороны Китая заявили, что не потерпят независимость Тайваня и готовы к жестким мерам

09:51

Воевал против России с 2014 года: в Изюме погиб легендарный боец Яшка Цыганков

09:50

Украинские военные уничтожили вражеские танки в Броварах: техника пылает – видеоВидео

09:12

Пехоту уже никто не считает: ВСУ разбили технику врага в Мариуполе

09:11

ВСУ ювелирно уничтожили вражеские танки под Киевом: опубликовано видео

Реклама
08:52

Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина

08:43

Пол-России принимает "груз 200" из Украины: куда свозят трупы оккупантов

08:31

Защитники Украины осуществили контратаку под Киевом – МВД

08:06

"НАТО должно просить нас о вступлении": Геращенко заявил о готовности Украины отказаться от Альянса

08:01

В США обнародовали свои данные о потерях России в Украине: число убитых оккупантов вдвое меньше

07:41

Россия должна развалиться на 10-15 государствмнение

07:34

У Путина признали, что убивают украинцев "вакуумными бомбами"

07:25

15 день войны в Украине: ВСУ сдерживают агрессора по всем фронтам и готовятся к обороне Киева

07:12

Украинцы несли старую собаку 17 километров до границы с Польшей: теперь ими восхищается весь мир

07:00

Сейм Польши принял закон о поддержке беженцев из Украины: на что могут рассчитывать украинцы

06:41

Главный генерал США в Европе рассказал, чем заменить польские МиГ-29 для Украины

06:34

Путин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войнымнение

06:22

"Пока мы не перемелем 2/3 оккупантов": Геращенко назвал условие окончания войны в Украине

05:58

"Силы противника в 4-5 раз больше": Геращенко рассказал, что сейчас происходит в Мариуполе

05:38

В США заявили, что у санкций против России нет срока действия

05:29

"Право на самооборону": в РФ заявили, что суд ООН "не имеет юрисдикции" рассматривать иск о геноциде

05:18

Россия может готовить почву для применения химического оружия в Украине - The Guardian

04:36

Когда закончится война в Украине: в Bellingcat назвали сроки

03:45

РФ варварски бомбит жилые кварталы Сумщины: что известноВидео

03:02

Мощная поддержка в ходе войны: МВФ утвердил $1,4 млрд помощи УкраинеВидео

Реклама
02:45

США срочно перебросили комплексы Patriot в Польшу к границам УкраиныВидео

02:08

Массовые расстрелы и минирование тел: очевидцы рассказали о зверствах РФ под КиевомВидео

01:58

Британия готова сокрушить Россию новыми санкциями и привлечь к ответственности за атаку на роддомВидео

01:32

"Путин должен прекратить это сейчас": в США резко осудили авиаудар по МариуполюВидео

01:25

В ОП назвали направления мощных ударов ВСУ: двое комполков РФ - "двухсотые"Видео

01:18

Оккупанты готовили удар по Броварам: врага пресекли и уничтожилиВидео

00:57

ФСБ "сливает" украинским военным информацию о кадыровцах - АрестовичВидео

00:53

Город Изюм практически полностью уничтожен

00:48

Стугна и Корсар - в деле: под Киевом уничтожили шесть танков и БМП врагаВидео

00:47

"Пауза стала убийственной": Зеленский призвал лидеров Запада к смелости и потребовал закрыть небоВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять