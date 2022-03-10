Почему через 7-10 дней Путина заставят сесть за стол переговоров

Какие бы ни были результаты переговоров по войне в Украине, Россию начнут выбрасывать с нефтегазового рынка

Сегодня возникают вопросы о том, что будет означать отказ США от российской нефти и газа, а также что сможет заставить Путина сесть за стол переговоров.

На самом деле, американское эмбарго практически не имеет никакого отношения к Украине. Хотя наша страна является ключевым объектом в этой геополитической игре.

Война РФ против Украины стала катализатором для глобального передела рынка энергоносителей во всем мире. США будет пытаться ограничить роль РФ в мировом газонефтяном балансе в следующие несколько лет, а нефть является ключевым драйвером российской экономики.

Читайте также200 рублей за доллар - не предел: как в России прячут рубль

Российскую Федерацию могут (должны) заменить Иран, Венесуэла, страны Персидского залива и, прежде всего, Саудиты. Сейчас США работает на всех трех направлениях.

Реклама

В отношении Ирана и Израиля России с помощью Германии частично удалось заблокировать соглашение об отмене санкций. Израиль боится, что после снятия санкций Иран благодаря экспорту энергоносителей в короткий промежуток времени войдет в топ-15 экономик мира. Пока что соглашение приостановлено, но для США очень важно, чтобы Иран частично заменил РФ.

Американцы де-факто пообещали Венесуэле снятие санкций в обмен на уход от РФ. Пока что у нас нет ответа от Мадуро, хотя, судя по всему, предложение более чем соблазнительное.

Читайте такжеВойна России в Украине выгодна Китаю, или как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу

Впервые после убийства журналиста президент США посетит Саудовскую Аравию, чтобы договориться о новом нефтяном переделе мира.

Итак, игра по вытеснению РФ началась, хотя, на первый взгляд, сверхвысокая цена на нефть и газ в ближайшие месяцы будет играть на пользу РФ

Выводы следующие.

1. Сверхвысокая цена на нефть глобально бьет по мировой экономике, особенно по ЕС и Китаю. Для них важнее всего остановить галопирующие цены.

2. ЕС (Германия) попытается некоторое время держаться за РФ (Европа объективно не может следующие 2-3 года обойтись без российских энергоносителей). Но для них важно скорейшее завершение войны в Украине.

3. Китай не ожидал, что РФ увязнет в Украине. И нынешняя история с нефтью заставляет Китай включиться в переговоры по Украине. И здесь не исключена даже ситуация, когда Китай начнет переговоры с США по урегулированию нефтяного вопроса.

Читайте такжеПочему война неизбежно придет в Россию

4. Мы стали слишком важными для мира. Весь мир вынужден сейчас играть в игру "как уменьшить цену на газ", и одним из важнейших элементов по снижению цены является решение украинского вопроса.

5. РФ не может не понимать, как далеко со своей авантюрой зашел Путин. И России, прежде чем ее вынудят к результативным переговорам, нужна хоть какая – то победа (главный удар-это Мариуполь и попытка что-то сделать в Киеве).

Поэтому наша задача выстоять следующие 7-10 дней. Далее с большой долей вероятности Путина заставят сесть за стол переговоров. И каковы бы ни были результаты этих переговоров, Россию начнут выбрасывать с нефтегазового рынка глобального мира.

Вадим Денисенко, директор Украинского института будущего, политический эксперт