Почему цена газа в Украине зависит от котировок в Европе

Котировки газа на европейских хабах достигли 650 долларов / УНИАН

Многие не понимают, что 650 долларов – это не цена на газ, а котировка страховки по обязательствам о будущих поставках газа, которые не имеют никакого отношения к реальной цене газа.

Существует так называемый Третий энергетический пакет – все о нем говорят, но никто не открывал документы. В соответствии с ним, торговля газом в Европе будет переформатироваться. То есть если раньше торговля осуществлялась на основании долгосрочных и среднесрочных контрактов по так называемой гронингенской модели (Гронинген – месторождение газа в Нидерландах), то есть постоянной формуле, по которой определялась цена газа на весь период действия контракта, то теперь Третий энергетический пакет предполагает отказ от гронингенской модели в пользу торговли на так называемых газовых хабах, которых должно быть создано от 10 до 15 штук.

Но проблема заключается в том, что к участию в торгах на этих газовых хабах допускаются не только поставщики газа и потребители, но и чистые трейдеры – люди, которые не торгуют газом, а имеют большие суммы денег и могут их вкладывать во что-то для получения прибыли. Так работает сейчас вся биржевая торговля – когда из 100 сделок, которые заключают на биржах (хабах) только одна доходит до реальных поставок того ресурса, которым на них торгуют.

Иными словами, на европейских хабах газом не торгуют – газом по-прежнему торгуют по долгосрочным и среднесрочным контрактам.

То есть у немецких, австрийских, польских или каких угодно других потребителей есть долгосрочные формульные контракты, по которым они получают газ. На этих же газовых хабах, на самом деле, торгуют воздухом и частично торгуют теми излишками, которые остаются после того, как будут реализованы эти контракты. Например, Германия купила 11 млрд кубометров газа по долгосрочному контракту, а использовала 10. Этот 1 млрд передает на газовый хаб и в отношении него начинаются спекуляции – мол, этот газ когда-то куда-то будет поставлен. Но по какой цене он будет поставлен, будет ли на него спрос в момент поставки никто не знает. И спекулируя на всевозможных информационных поводах, эти люди, которые не собираются заниматься ничем, кроме получения прибыли, занимаются перепродажей обязательств по поставкам газа в будущем, причем эти поставки в 99 случаях из 100 не будут осуществлены.

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Поэтому сравнивать 650 долларов с теми 200 долларами, которые были по долгосрочным контрактам – все равно что сравнивать красное с соленым, потому что это несопоставимые вещи.

И тогда когда было 200, этих хабов еще не существовало, поскольку третий энергетический пакет начал внедряться только в последние 2 года.

650 долларов – это не цена газа, а цена финансовых инструментов, торгуемых на европейских газовых хабах. Но проблема Украины заключается в том, что Нафтогаз для того, чтобы получать сверхприбыль от торговли газом внутренней добычи, посоветовал Кабмину привязать внутренние цены на газ к котировке на еврохабе. То есть фактически мы платим не за реальный газ, а за некий индикатор, который определяется спекуляциями. И поэтому несмотря на то, что цена реального газа осталась та же – 200 долларов плюс-минус несколько процентов, предприятия в Украине вынуждены платить по 17 гривен за куб, потому что цена газа, добытого в Украине (который явно стоит не 200, а 150-180 долларов), приравнивается к цене еврохаба.

Читайте такжеНазвана цена на газ в Украине во время отопительного сезонаВ связи с этим, рассказы о подорожании газа в Европе на 165% за год – бред, распространяемый теми людьми, которые заинтересованы в том, чтобы котировки в Украине воспринимали как физическую цену газа для того, чтобы Нафтогаз мог продавать газ по завышенной на порядок цене.

Но на цене газа для населения это никак не отражается, потому что всех украинцев перевели на годичные контракты с фиксированной ценой. От этого больше страдает промышленность, потому что цена для них привязана к котировкам. И вместо того, чтобы сейчас говорить о Северном потоке-2, следовало бы поговорить о том, почему Нафтогаз получает сверхрприбыли и почему при определении цены газа в Украине не учитывается внутренняя составляющая, то есть почему газ внутри страны не продается на газовой бирже в достаточных объемах и почему Нафтогаз засекретил себестоимость газа внутренней добычи.

Как следствие, у нас уже полностью уничтожена химическая промышленность, сырьем для которой был природный газ, из-за чего у нас существенно сократились поступления от продажи азотосодержащей продукции. И ущерб от этого гораздо больше, чем ущерб в несколько миллиардов от Северного потока-2.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда