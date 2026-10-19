Победа без войны с Альянсом: Маляр объяснила, как Россия будет воевать с НАТО

Экс-замминистра обороны объясняет, как Россия на свои деньги влияет на европейскую культуру и политику и почему демократии перед этим беззащитны.

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Анна Маляр и штаб-квартира НАТО / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/President Of Ukraine, wikimedia.org/U.S. Department of State

Бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр считает, что страна-агрессор уже воюет с Западом - пока не оружием, а деньгами, культурой и политическим влиянием, ослабляя демократии изнутри. По ее мнению, нерешительность партнеров, которые слишком медленно осознавали роль Украины в собственной безопасности, лишь приблизила угрозу прямого военного столкновения с НАТО. Публикуем ее размышления.

Как Россия будет воевать со странами НАТО? Для начала - будет ослаблять их изнутри. Собственно, она уже это делает. Методично, системно и далеко не первый год. видео дня

Россия умело использует демократические инструменты против самих демократий.

И, конечно, деньги.

За российские деньги даже в Европе вручают премии деятелям искусства, которые поддерживают российскую пропаганду.

Нет, это не обязательно взятки. Россия десятилетиями финансирует европейские фестивали, конкурсы, СМИ, художественные проекты, общественные инициативы, научные школы и т. д.

Не все, конечно. Но этого влияния уже достаточно, чтобы у части европейского общества сформировалось устойчивое позитивное отношение к "хорошим русским" и российской "великой культуре". А через культуру, искусство и гуманитарные связи Россия постепенно легитимизирует все, что ей нужно.

Так же давно и глубоко россия проникла в европейскую политику. Политики, которые получают российскую поддержку, участвуют в выборах, попадают в парламенты и даже правительства европейских государств.

И демократии оказываются беззащитными перед таким влиянием.

Это как в детстве, помните? Один ребенок старательно строит домик из песка, а другой подходит и одним ударом ноги все разрушает. И тот, кто строил, оказывается беззащитным. Ведь его учили относиться к другим с любовью, пониманием и терпимостью. Даже к тем, кто намеренно разрушает созданное им.

Примерно так выглядят и отношения Европы с россией. Одни строят, другие разрушают. И пока первые стараются соблюдать правила, вторые используют эти правила против них.

Поэтому их "домик" и разрушают.

А то, что западные партнеры слишком медленно осознавали роль Украины в собственной безопасности, ослабило их еще больше.

Ведь это война не только на наше истощение. Это война и на истощение Запада.

Если бы с самого начала полномасштабного вторжения партнеры предоставили Украине достаточно оружия, боеприпасов и средств защиты, чтобы мы могли адекватно ответить на российскую агрессию, мы бы остановили эту орду.

Вместо этого в 2022-2023 годах мы воевали в условиях тотального дефицита практически всего. И пока Украина истощалась в боях, россия получала время для адаптации, наращивания военного производства и подготовки к длительному противостоянию.

Поэтому война россии против Запада уже давно началась. Просто она пока не похожа на ту войну, к которой привыкли готовиться страны НАТО.

И своей нерешительностью они сами приблизили угрозу прямого военного столкновения.

Есть одна опасная закономерность: когда цивилизация сталкивается с варварством, а демократия - с тоталитаризмом, преимущество нередко получает тот, кто не ограничивает себя никакими правилами.

Не потому, что он сильнее. А потому, что готов использовать против противника все, в том числе его принципы, свободы и ценности.

Именно поэтому россия стремится сначала ослабить западные демократии изнутри: подорвать доверие к государственным институтам, расколоть общества, повлиять на политические решения, парализовать способность к совместным действиям.

И лишь потом проверять их готовность защищаться военной силой.

Потому что лучшая для россии победа над НАТО - это победа, ради которой даже не придется воевать со всем Альянсом.

О персоне: Анна Маляр Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

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