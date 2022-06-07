УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Плохой знак для РПЦ: зачем патриарх Кирилл поехал к Лукашенко

Игар Тышкевич

Эксперт программы «Международная и внутренняя политика» Украинского института будущего

7 июня 2022, 06:31

Демарш украинского филиала РПЦ не на шутку встревожил российских церковников.

санкции, патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл экстренно приехал в Беларусь / УНИАН, АИФ

После проблем на украинском направлении Кирилл решил внезапно слетать в Минск. Так сказать, с ревизией и страху понагнать.

Ревизия - встреча с Лукашенко и клиром Белорусского экзархата РПЦ. Тут есть проблема, поскольку внутри белорусского православия существуют три базовые группы. Одна - беларусоцентричные священники, которые в перспективе могут и заговорить о большей самостоятельности (точнее говорили и раньше, но с разным уровнем успехов).

Вторая - откровенно пророссийское крыло, для которого не существует Беларуси, а есть "Великая Россия" и "триединый русский народ".

И третья - весьма странная. Они колеблются вместе с политическим ветром. Но ветром местным. Так сказать, государевы люди, где "государь" - Лукашенко.

При патриархе Филарете (последние годы его жизни) сильны были позиции первой и третьей групп. Открыто говорили, что статус "экзархата" - слишком мало для белорусской церкви. Но про автокефалию открыто не заикались.

Потом приехал "Павел - ядерный краник" - его послали в Беларусь с должности митрополита рязанского. Активно говорил о "русском мире" и договорился до того, что существует "много богов" - дескать у униатов и католиков "свой Бог". Павла аккуратно выжили. Заслуга не Лукашенко, а, скорее, части клира.

И, наконец, сейчас белорусским экзархатом руководит местный, уроженец Лунинца митрополит Вениамин. Который явно не принадлежит ни к одной из групп (что редкость), но больше тяготеет к "государевым людям". Такими, насколько понимаю, были условия компромисса при "изгнании ядерного краника" - нового явного "русскомирца" не хотели, а явно пробелорусского либо "лукашенковского" не хотела Москва.

Читайте такжеУ Путина и Кирилла случится нервный тик: почему РПЦ рискует потерять парафии в УкраинеВроде бы всё для РПЦ сложилось хорошо. Но демарш украинского филиала (точнее перспектива его продолжения) не на шутку встревожил руководителя "православного МИД РФ". Ведь случись новое сближение непромосковских групп - результат может не порадовать. Явной автокефалии не будет без изменения политического фона, а вот разговоры о больших правах, большей самостоятельности - вполне.

Своим информаторам Кирилл уже, вероятно не доверяет и решил сам приехать. Где-то просто поговорить, где-то серьёзно попугать (на всякий случай). Результат увидим, думаю, через месяца три-четыре.

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего

война в Украине Александр Лукашенко Патриарх Кирилл Игар Тышкевич
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:40

Украина оттеснила флот РФ на 100 км от своих побережий: блокада портов ослабнет – ISW

06:31

Плохой знак для РПЦ: зачем патриарх Кирилл поехал к Лукашенкомнение

05:15

У ВСУ есть шансы выйти на границу с РФ, но все будет зависеть от вопроса ухода Путина – ЖдановВидео

04:05

Разжарит до +30º: украинцев предупредили об аномалии и назвали сроки резкого похолоданияВидео

03:28

65-летняя звезда Секса в большом городе показала идеальное тело в купальнике

Реклама
03:10

Самое вкусное и быстрое варенье из клубники из 3 ингредиентов: простой рецептВидео

02:59

Народная поддержка и шизофрения: Невзоров пояснил, на что в России опирается путинская войнаВидео

02:58

Одетая только в пену Дженнифер Лопес поделилась своим секретом счастья

02:28

Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине

01:59

Кремль планировал быструю войну: в РФ не хватает средств на "спецоперацию" - ЖдановВидео

01:32

"Скоро боевых шаманов подключат!": даже Гиркин угорает с бреда пропагандистов о Зеленском

00:59

Оля Цибульская рассказала, какой каминг-аут совершил весь украинский шоу-бизнес во время войны

00:51

Приметы на 7 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

00:01

Украину атакует антициклон Burkhart: синоптики назвали самый жаркий деньВидео

06 июня, понедельник
23:52

Оккупанты неожиданно покинули населенный пункт под Херсоном: Арестович назвал причинуВидео

23:36

"Не мало": украинский телеведущий назвал сумму помощи во Франции, которую получает как беженец

23:30

63-летнюю Мадонну раскритиковали за постельные фото: "Возможно, тебе нужна помощь"

23:26

Россию на Совбезе ООН обвинили в насилии в Украине: Небензя ушел с заседания со скандаломВидео

23:25

Стало известно, где живет Лобода и куда устроила свою дочь

23:04

Преступление против своего народа: Осадчая назвала предательницу номер один

Реклама
22:58

Массовая гибель рашистов: в РФ ждут "поезда смерти" из Украины и готовят сотни могилВидео

22:54

"Неделя будет очень жаркой": Арестович дал новый прогноз по войнеВидео

22:36

ВСУ нужны десятки РСЗО для освобождения Украины: в ОП жестко обратились к ЗападуВидео

22:06

Зеленский провел важные переговоры с Дудой: первые подробностиВидео

22:05

Внучка Софии Ротару покорила Калифорнию платьем от украинского дизайнераВидео

21:55

Враг нарвался на мощную ответку: ВСУ "перемололи" десятки оккупантов вместе с техникойВидео

21:49

Виктория Бекхэм попала в дикий скандал из-за Елизаветы IIВидео

21:38

Паника из-за наступления ВСУ: под Мелитополем рашисты бросают блокпостыВидео

21:24

Разгорается дипломатический скандал: Данилов ответил Венгрии на скандальное заявление о ЗеленскомВидео

20:57

Угрозы новых ракетных обстрелов: Данилов ответил на шантаж ПутинаВидео

20:47

"Одного глаза больше не будет": Найем вышел на связь после тяжелого ранения и рассказал подробностиВидео

20:45

В тяжелом состоянии: в сети недоумевают, куда делся Олег Винник

20:29

Армии Украины для контрнаступления нужно шесть бригад в 25 тысяч солдат и тяжелое оружие – ДаниловВидео

20:25

Враг получил по зубам под Северодонецком: в Генштабе рассказали о контрударе ВСУВидео

20:23

Второй Мариуполь: из-за провала в бою с ВСУ оккупанты равняют с землей СеверодонецкВидео

20:10

Приметы на 8 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:08

Байден объявил чрезвычайную ситуацию в США из-за действий РоссииВидео

19:59

"С каждым днем все больше греет душу": Илона Гвоздева намекнула на новую беременность

19:59

Огненный Град на головы рашистам: ВСУ "поджаривают" оккупантов из трофейных РСЗОФотоВидео

19:33

Как Запад сам продлевает жизнь своему потенциальному убийцемнение

Реклама
19:32

"Врут и очерняют": в Венгрии набросились на Украину с новыми обвинениямиВидео

19:26

Лидер сборной Украины жестко поставил на место российского пропагандистаВидео

19:21

Неприятности, как из рога изобилия: кому из знаков в июне грозит большая опасность

19:14

"Мирный план" по войне РФ против Украины: Зеленский отверг переговоры с ЗападомВидео

18:59

Штурм захлебнулся: ВСУ разбили подразделения РФ под Изюмом, у врага потери

18:55

Что делать, если заложило ухо – 4 простых совета

18:48

Зеленский прокомментировал предоставление Невзорову гражданства УкраиныВидео

18:32

"Сжигать без разговоров": на Херсонщине рашистам приказали расстреливать гражданскихВидео

18:27

Звезда Киборгов и Клятвы врача совершил каминг-аут, как гей

18:14

Украине не нужна альтернатива вступления в ЕС: Зеленский заявил Западу о четкой позиции КиеваВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять