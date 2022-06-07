Плохой знак для РПЦ: зачем патриарх Кирилл поехал к Лукашенко

Патриарх Кирилл экстренно приехал в Беларусь / УНИАН, АИФ

После проблем на украинском направлении Кирилл решил внезапно слетать в Минск. Так сказать, с ревизией и страху понагнать.

Ревизия - встреча с Лукашенко и клиром Белорусского экзархата РПЦ. Тут есть проблема, поскольку внутри белорусского православия существуют три базовые группы. Одна - беларусоцентричные священники, которые в перспективе могут и заговорить о большей самостоятельности (точнее говорили и раньше, но с разным уровнем успехов).

Вторая - откровенно пророссийское крыло, для которого не существует Беларуси, а есть "Великая Россия" и "триединый русский народ".

И третья - весьма странная. Они колеблются вместе с политическим ветром. Но ветром местным. Так сказать, государевы люди, где "государь" - Лукашенко.

При патриархе Филарете (последние годы его жизни) сильны были позиции первой и третьей групп. Открыто говорили, что статус "экзархата" - слишком мало для белорусской церкви. Но про автокефалию открыто не заикались.

Потом приехал "Павел - ядерный краник" - его послали в Беларусь с должности митрополита рязанского. Активно говорил о "русском мире" и договорился до того, что существует "много богов" - дескать у униатов и католиков "свой Бог". Павла аккуратно выжили. Заслуга не Лукашенко, а, скорее, части клира.

И, наконец, сейчас белорусским экзархатом руководит местный, уроженец Лунинца митрополит Вениамин. Который явно не принадлежит ни к одной из групп (что редкость), но больше тяготеет к "государевым людям". Такими, насколько понимаю, были условия компромисса при "изгнании ядерного краника" - нового явного "русскомирца" не хотели, а явно пробелорусского либо "лукашенковского" не хотела Москва.

Читайте такжеУ Путина и Кирилла случится нервный тик: почему РПЦ рискует потерять парафии в УкраинеВроде бы всё для РПЦ сложилось хорошо. Но демарш украинского филиала (точнее перспектива его продолжения) не на шутку встревожил руководителя "православного МИД РФ". Ведь случись новое сближение непромосковских групп - результат может не порадовать. Явной автокефалии не будет без изменения политического фона, а вот разговоры о больших правах, большей самостоятельности - вполне.

Своим информаторам Кирилл уже, вероятно не доверяет и решил сам приехать. Где-то просто поговорить, где-то серьёзно попугать (на всякий случай). Результат увидим, думаю, через месяца три-четыре.

Игар Тышкевич, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего