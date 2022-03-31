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Планы Путина: почему Европе не избежать войны с Россией

Николай Фельдман

журналист

31 марта 2022, 19:37

Когда европейцы решают, чем платить Путину за газ и нефть, он смеется над ними: в его логике они должны думать, как послать его, а не давать ему деньги.

В понимании Путина европейцы лохи, которые платят ему деньги, пока он грозит им ядерным оружием
Путин хотел показать, что у него самые большие яйца и самый защищенный бункер, но вышла проблема – яйца оказались больше у Зеленского, и это увидел весь мир, а бункер превращается в могилу / Reuters

Странно, что для многих европейцев планы Путина остаются загадкой. Стремление этого чувака к смерти является настолько очевидным, что его так называемые планы не представляются вообще никакой загадкой. 2 марта, оказывается, нарушалось воздушное пространство Швеции. Двумя самолетами. С ядерными боеголовками.

Его блеф откровенен. Он хочет умереть сам, грозя смертью всему миру. Его цель – показать миру, что у него самые большие яйца. И самый защищенный бункер. Только вышла проблема – яйца оказались больше у Зеленского. И это увидел весь мир. А бункер превращается в могилу.

Чего хотел Путин? Захватить пространство от Черного моря до Балтийского, контролировать сердце Евразии. Он хотел, чтобы без него не решался ни один вопрос в мире. Его маниакальные желания до безумия прагматичны. Для него не существует никакого права, кроме права силы, и никаких правил, кроме тех, которые устанавливает лично он.

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И поверьте, он считает, что имеет право на Чехию и половину Берлина. Потому что он лично считает себя наследником Советского Союза. В его логике Австрия и Венгрия свои с потрохами. Потому что огромный список чиновников и политиков продали ему свои души. За деньги, которые вы же ему и платили за газ и за нефть. А некоторые страны – только частично свои. Не все куплены. Но многие. И это очевидно. Потому что вы разрешаете ему вести пропаганду и рассуждать всерьез о том, а не "Азов" ли разрушил Мариуполь. Твари.

И теперь, когда вы решаете, чем ему платить за этот вонючий газ, за его грязную нефть, он смеется над вами. Потому что в его логике вы должны сейчас думать о том, как уже сегодня послать его нах…й, а не платить ему деньги. Но вы в его логике – лохи. И поэтому он будет пытаться стричь вас до последнего момента, пока вы не отрежете ему всё и не перестанете ему звонить, чтобы попробовать еще раз уговорить его, пока он вам угрожает прямо ядерными ударами. И он будет вам в лицо, не скрываясь, говорить словами Гитлера, использовать те же словесные конструкции, те же речевые обороты, но вы не разрешите этого даже показать своим народам. Потому что нельзя немцам этого знать, ведь это слишком чувствительная тема для них. Дебилы, бля…ь.

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У вас всех есть только один шанс, и он называется Украина. Странно, что это так. Но это факт. Чем быстрее и масштабнее вы вооружите Украину всем, чем только можно, тем меньше вам придется воевать самостоятельно. А вам придется воевать самостоятельно, поверьте. Ведь, как вчера заявил официальный представитель Китая на встрече с лошадью-Лавровым, "сотрудничество Китая и России безгранично, в том числе это касается нашего стремления к миру, отстаивания безопасности и противостояния гегемонии". Подумайте об этом, гегемоны.

Николай Фельдман, журналист

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война в Украине газ Владимир Путин вторжение России Сергей Лавров Николай Фельдман Россия
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