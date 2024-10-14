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План "последнего шанса" от Зеленского

Александр Кочетков
14 октября 2024, 08:10
269
Необходимую реформу командования ВСУ можно провести исключительно вместе с изменением всей системы управления страной.
План 'последнего шанса' от Зеленского
Зеленский и Мелони / Коллаж: Главред, фото: ОП

На Западе и, соответственно, у нас появилось много публикаций, что пресловутый план "Территории в обмен на прекращение огня" вроде бы пошел в реализацию. А "Форбс" даже в конспирологию вдался - что такой план приведет в Украине к военному перевороту, который совершат националисты из ВСУ, и это откроет агрессору путь на Киев.

Все оно почти так, но совсем не так.

Штаты сейчас застыли в раскаряке, даже не помню, когда они еще были в такой неудобной политической позе. Дело в том, что Д. Трамп считает, что в интересах США он должен действовать только после того, как снова станет президентом. А до этого главным для него является собственный интерес, который заключается в том, чтобы вернуться в Белый Дом. За счет даже неджентльменской политтехнологии - победителей же не судят. Тем более, он убежден, что победу в 2020 году у него украли.

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Поэтому Трамп использует в свою пользу любые конкретные действия Белого Дома в отношении Украины. Например, предоставят нам разрешение на использование дальнобойного оружия - Трамп начнет пугать американских избирателей, что всем гаплик, ядерный апокалипсис начался, и только он, Трамп, способен остановить этот кошмар. Или Белый Дом, допустим, прислушается к спикеру Конгресса М. Джонсону и свернет поддержку Украины. Тогда Трамп с той же обличительной яростью будет обвинять Белый Дом в том, что втянул США в авантюру, потратил страшные деньги, ничего не достиг и опозорил страну навсегда. И только он, Трамп, сможет это поражение превратить в победу, договорившись о мире... А там разница в рейтингах всего в 1-2%, любое резонансное заявление может повлиять.

Соответственно, Дж. Байден и К. Харрис ограничиваются лишь словами, избегая действий. Байден даже на Рамштайн не хочет приезжать, чтобы избежать каких-либо решений и не подставляться.

В этих условиях В. Зеленский отправился в турне по Европе с намерением договориться с лидерами ЕС о военной и финансовой поддержке Украины при условии, что Штаты могут свою поддержку существенно уменьшить. Фактически, украинский "План победы" сводится к просьбе: "Дайте нам реальную возможность довоювать до конца 2025 года, и мы изгоним агрессора со значительной части оккупированных территорий. А если у нас не получится, то мы будем согласны на любые условия прекращения боевых действий, которые нам предложат наши партнеры".

Конец 2025 года - не случайность. По многим оценкам, именно тогда у обеих сторон войны почти исчерпаются ресурсы на ее продолжение. У Украины - некому будет пополнять ВСУ, конечно, если не начнут мобилизовать не зрителей концертов, а лишних чиновников и мажоров. Но в это верится даже меньше, чем в прозрение Путина, после которого он добровольно выведет российские войска из Украины.

А у недоимперии к концу 2025 года практически кончится старое вооружение на складах, чтобы его расконсервировать, и деньги, чтобы производить новое в достаточном количестве и платить тем, кто служит в тамошнем войске. Это все при условии, что Китай вдруг не начнет помогать России по-настоящему, хотя предпосылок для этого не наблюдается.

Турне "Последнего шанса" от В. Зеленского может быть успешным. Но предоставление Украине современного НАТОвского оружия, тех же самолетов с дальнобойными ракетами, не приведет к успеху на поле боя без решительного изменения системы планирования и управления в ВСУ. Потому что сейчас потери территорий и большинство проблем на фронте связывают именно с неудовлетворительным уровнем командования на уровне бригад и выше. Не Марьяна Безуглая связывает, а те командиры среднего звена, которые воюют на передовой!

Но необходимую реформу командования ВСУ можно провести исключительно вместе с изменением всей системы управления страной с пиаровской, маскирующей мародерство, на такую, которая обеспечивает необходимый для победы результат. К сожалению, вероятность таких жизненно необходимых Украине изменений где-то на уровне военного мятежа, который я считаю мифическим.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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