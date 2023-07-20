Перспективы коллапса России: краткосрочный ракурс

Армия РФ, режим и элиты существуют в состоянии эмоциональных качелей от "позорное поражение" до "ну может как-то пропетываем", но до гниения и распада немного не хватает.

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Российское общество безразлично к потерям, потому что крайне деполитизировано / коллаж: Главред, фото Минобороны РФ, УНИАН

Сперва давайте проговорим две вещи:

1. Исход войны решается на поле боя. Поэтому войну Украина может выиграть и выиграет благодаря воинам сил обороны, оружия и помощи тыла.

2. Развал и коллапс российской армии и режима, превращение России в страну варлордов - это то, что может сделать нашу победу быстрее. А может произойти уже после того, как Украина вернется на границы 1991.

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А теперь давайте о тенденциях и ожиданиях.

Бунт Пригожина показал как вредно отсутствие обратной связи. И - одновременно с этим - законсервировал это состояние: Путин и его окружение убедились, что надо опираться исключительно на 100% лояльных.

Дальнейшая история с отстранением генерала Попова, командовавшего 58 армией и критиковавшего Герасимова за халатность, доказала что уровень фрустрации военного руководства РФ достиг такого уровня, что конфликты начали выплывать наружу. Нет причин считать, что российские высшие офицеры имеют какие-то выразительные антивоенные настроения или значительная их часть сочувствует Украине, но их недовольство действиями высшего военного и политического руководства растет.

Путин, Шойгу и Герасимов будут этому жестко противодействовать. Потому что боятся размывания власти и контроля. Это - конечно - будет иметь обратный эффект, формируя все большее недовольство. Сейчас недовольных возглавляют "радикалы", которые требуют вести войну в условиях "тотальной мобилизации ресурсов страны" в стиле СССР. Именно поэтому риторика Пригожина находила такую поддержку. Но если еще больше "закрутить гайки" - эффект будет обратным. Поэтому никакого "сталинизма" Путин не инициирует.

Последние 2 месяца также выявили пассивность двух ключевых спецслужб РФ - ФСО и ФСБ. Во время истории Пригожина в Ростовской области ФСБ просто закрылись в своих офисах-крепостях и не проявляли активности, пока бунт не был урегулирован. Так же себя вело и КГБ 1991 года. Пассивность демонстрирует и безразличие, и растерянность.

А вот жизни "своих" россиян не смущают. Так, армия РФ подавляет инициативу и ориентирована на выполнение любых приказов, даже сумасшедших, это накладывается на традиции дедовщины и насилия в армии. Что и формирует пренебрежение к жизни солдат. Это делает армию РФ менее профессиональной и более пассивной чем ВСУ, но увеличивает толерантность к потерям. Такой стиль ведет к постепенной демотивации солдат из-за банального желания выжить. Но вряд ли будет поводом для чего-то большего чем локальные бунты или протесты.

Российское общество тоже безразлично к потерям, потому что крайне деполитизировано. Им говорит Путин "война надо" - "ок". Скажет "Надо мир и отдать Крым" - "ок". Вместо Путина будет другой - "Ок". Над этим Путин и Ко долго работали. Ибо фрагментированное, пассивное общество, погрузившееся в эскапизм - это идеал для диктатуры. Так, в России есть идейные сторонники (много) и противники (мало) войны. Но они все вместе - в меньшинстве. Большинству вообще наплевать сколько людей погибнет с обеих сторон. Потому что они делегировали политику наверх. (Да, история с утонувшим пилотом - очень показательна).

В общем.

Армия РФ, режим и элиты существуют в состоянии эмоциональных качелей от "позорное поражение" до "ну может как-то пропетываем", но до гниения и распада немного не хватает.

Ожидать, что генералы ВС РФ или ФСБ составят какой - то действенный мятеж - преждевременно. У них нет опыта образования горизонтальных альянсов, потому что это противоречит самой природе подобных диктатур. Но когда появится новый бунтарь, многие люди ситуативно вполне могут поддержать его движение. Ну или инициируют свой собственный.

Факторами, которые дожмут могут быть результаты на поле боя. Именно из понимания этого, я думаю, и исходит попытка перевести войну в позиционную, они боятся, что несколько значительных поражений выведут систему из равновесия и ждут "чудо" снаружи.

Поражения ускорят и масштабируют, конфликты в армии, в элитах и в ядре режима. При пассивности общества. Процесс уже идет. И появление нового "черного лебедя" - это вопрос времени. Чтобы он быстрее прилетел к русским - нам надо больше оружия и не делать глупости.

Работаем над этим.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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