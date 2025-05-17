Переговоры в Стамбуле – спектакль РФ для одного зрителя: способен ли Трамп подрезать крылья Путину

Трамп, вроде бы желая остановить войну в Украине, на самом деле ее существенно продолжает своей политикой и сделал российского монстра более агрессивным.

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Путин неизвестно сколько будет водить Трампа за нос, и результат будет соответствующий – война будет продолжаться / Коллаж: Главред

После переговоров в Стамбуле глава российской делегации Мединский заявил, что россияне довольны результатом разговора. Но иначе он сказать и не мог: бравурный тон российской пропаганды должен создать у россиян впечатление, что "СВО идет по плану", "все цели будут достигнуты" и тому подобное. Это их традиционные манипуляции.

Чем российская делегация может быть довольна, если она приехала, озвучила свой старый ультиматум и уехала. Де-факто это была просто имитация переговоров.

Когда был обнародован состав российской делегации, стало очевидно, что реальных переговоров не будет – будет имитация, чтобы продемонстрировать США, а точнее лично Трампу, что Россия выполнила его пожелания, а потому можно начинать готовить встречу Трампа и Путина.

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А готовить эту встречу будут очень долго, и, пока она будет готовиться, не будет подниматься вопрос предоставления американцами военной помощи Украине, а также введения санкций против России. Именно этого добивается Москва. То есть Россия имитирует переговоры, чтобы таким образом манипулировать Трампом и добиваться того, чтобы Трамп не включался в войну на стороне Украины.

Россия заинтересована в том, чтобы война продолжалась, но Украина оставалась без помощи Запада. Россияне убеждены, что такая война даст им возможность выполнить свои задачи военным путем.

Если же Украине будут помогать, и особого прогресса у российских войск на фронте не будет, возможно, Москва изменит свою позицию. Для того, чтобы россияне захотели переговоров, нужно, чтобы они начали терпеть серьезные поражения на фронте. Без этого они не захотят содержательно говорить о прекращении войны.

Итак, переговоры в Стамбуле были спектаклем для одного зрителя – для Трампа. Посмотрим, какой будет его реакция. Я ожидаю, что особой реакции не будет, что он скажет, что в ближайшее время встретится с Путиным, и там все решится.

Также увидим, как будут действовать европейцы, реализуют ли свои угрозы о введении новых санкций против России. Проблема в том, что европейцы не решаются делать шаги отдельно от США и пытаются привлечь Трампа к давлению на Россию, а Трамп отказывается.

Очевидно, что Трамп ни на какое давление не пойдет, потому что уже заявляет, что ждет встречи с Путиным. А накануне встречи с Путиным Трамп не будет делать никаких шагов, которые бы Путину не понравились. Американцы даже не приглашают на июньский саммит НАТО президента Украины, чтобы не слить Путина.

Поэтому Трамп сейчас будет говорить, что он все решит на встрече с Путиным, которая будет через две-три недели, но она может отложиться на месяцы.

Европейцам, чтобы не выглядеть абсолютно по-идиотски, надо что-то самим делать. Но решатся ли они что-то делать без США – я не уверен. Даже несмотря на то, что в Евросоюзе вроде бы рассматривают возможность ввести полное торговое эмбарго против России, я сомневаюсь, что это будет сделано, учитывая позицию Венгрии и других пророссийских стран. Впрочем, даже если бы европейцы просто начали задерживать все российские танкеры или танкеры с российской нефтью в Балтийском море, это бы уже было достаточно серьезным давлением на Россию. Решатся ли они на это? Не уверен.

Дипломатия сейчас не работает по одной простой причине – это неправильная дипломатия. Эта дипломатия построена по принципу "а давайте попробуем уговорить Путина". А Путин не собирается ни к кому прислушиваться и планирует добиться своего военным путем. Его начинают уговаривать, рассказывать, какой он хороший и прекрасный, умный и гениальный. Именно так ведет себя с Путиным Трамп. Путин, слушая все это, делает вывод, что его оппоненты – просто слабые ничтожества, и грех против таких не воевать, потому что тут можно пойти ва-банк.

Вместо того, чтобы проводить переговоры с Путиным полдня, Трампу нужно было бы просто осуществить определенные шаги для усиления позиций Украины в виде военной помощи, предоставления нужных ресурсов, чтобы Украина могла эти ресурсы использовать и нанести мощные удары по России. И только после этого можно было бы начинать переговоры, где бы россияне могли выложить свои карты, украинцы – свои, и на основе этого можно было бы более предметно говорить.

А так, США прекращают помощь Украине, говорят о снятии санкций с России и начинают с ней переговоры. Понятно, что у Путина сразу вырастают крылья, и он возвращается к своим старым ультиматумам, более того, расширяет их. Это абсолютно бессмысленная стратегия.

Поэтому здесь проблема на в дипломатии. Дипломатия – это просто способ зафиксировать реальное положение вещей.

Если Путина не лишают возможностей ведения войны и хотят с ним договориться о прекращении войны, это просто бессмысленная трата времени. Но Трамп опять нам скажет, что он верит Путину и договоренностям с ним. И Путин еще бог знает сколько будет водить Трампа за нос. И результат будет соответствующий – война будет продолжаться.

Подчеркиваю, своей политикой Трамп, вроде бы желая остановить войну, на самом деле существенно ее продолжает. Если бы у Трампа была адекватная политика, то Путин в начале 2025 года созрел бы к замораживанию войны, потому что ситуация у него не самая лучшая. Но крылья у него выросли из-за того, что США постоянно шли ему на уступки и пытались ему угодить. И, в конце концов, Штаты сделали монстра еще более агрессивным и недоговороспособным.

А самое главное – похоже, что Трамп не в состоянии признать свою ошибку, то есть что он ошибся по отношению к Путину, что Путин не такой прекрасный друг, как Трамп всем рассказывал. Трамп чисто психологически не хочет этого признавать. Ему нравится открывать себе памятники и хвастаться, а не признавать свою неправоту. Поэтому, наверное, пусть бы он выходил из переговоров. Но, к сожалению, не выйдет.

Петр Олещук, политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, специально для Главреда

Кто такой Петр Олещук Петр Олещук – политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Окончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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