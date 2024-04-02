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Партия Эрдогана проиграла выборы впервые за 22 года: почему?

Юрий Богданов
2 апреля 2024, 08:21
И прошлогодние выборы, и выборы сейчас доказывают, что что-то идет "не так". Эрдоган не сумел нивелировать демократические институты, хотя очень старался. Почему?
Партия Эрдогана проиграла выборы впервые за 22 года: почему?
Такой результат - отражение тенденции последних выборов / Фото: president.gov.ua

Если коротко: Ататюрк наступает, султан отступает. А теперь давайте подробнее.

Политическая сила Эрдогана - Партия справедливости и развития (ПСР) - потерпела поражение на местных выборах от оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), впервые с 2002 года. РНП сохранила за собой контроль над Стамбулом, Анкарой и получила 15 должностей мэров в других ключевых городах. РНП выиграла выборы впервые за 47 лет.

Такой результат - отражение тенденции последних выборов. ПСР теряла поддержку на местных выборах несмотря на все шаги Эрдогана по построению диктатуры. 2014 ПСР набрала 43%, РНП - 26%, 2019 разрыв сократился до 12% - 42% на 30%. Вчера РНП набрала 37%, партия Эрдогана - 36%.

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Почему оппозиция так прибавила? Год назад - в мае 23 - Эрдоган выиграл второй тур президентских выборов 52 на 47. На тоненького. Но тогда он победил непопулярного старого лидера РНП Камаля Кылычдароглу (75 лет). Но после проигрыша президентских выборов он ушел с поста руководителя. Еще в ноябре 2023 года РНП избрало новым лидером Озеля Озгюра (49 лет), лидера парламентской оппозиции.

Кроме того, выборы мэра Стамбула вновь выиграл тот, кто и должен был быть соперником Эрдогана год назад - Экрем Имамоглу. Но против него 2022 инициировали политическое преследование, по результатам которого он был осужден на 2 года тюрьмы. Также ему было запрещено заниматься политикой, и поэтому он не баллотировался. Поэтому, собственно, и кандидировали Кылычдароглу. Но Имамоглу отбился в апелляции, и 2023 был оправдан. Благодаря победе в Стамбуле Имамоглу снова становится главным претендентом на кандидирование от оппозиции на выборах президента 2028 года.

Фундаментальные причины потери популярности партией Эрдогана - экономический кризис и усталость от 20 лет правления, которые усиливаются турецкой демографией. В целом, Эрдоган сумел построить электоральную автократию, подобную раннему Путину: закрывал или захватывал медиа, вытеснял из страны оппозиционеров, минимизировал политическую роль армии (особенно после неудачного или даже инспирированного им самим "военного мятежа" 2016 года). Он опирался на исламских консерваторов, а впоследствии на евроскептицизм значительной части общества.

Но и прошлогодние выборы, и выборы сейчас доказывают, что что-то идет "не так". Эрдоган не сумел нивелировать демократические институты, хотя очень старался. Почему?

1. Турция - молодая страна (средний возраст - 30 лет, в Украине и той же России - более 40). Молодежь - база экономического развития, урбанизации и вестернизации. И хотя доля религиозной консервативной молодежи в Турции значительна, подавляющее большинство все же светская.

2. Рукотворный экономический кризис. Вмешательство Эрдогана в экономику после 2018, давление на центральный банк спровоцировали рекордный всплеск инфляции (60+%), девальвацию лиры и обеднение значительной части турок. Что раздражает и подрывает авторитет власти. И нет, Эрдоган не является отцом "турецкого экономического чуда". Им является Тургут Озал, который умер еще в 1993. Это он провел ключевые реформы и основал нужные институты.

3. Интеграция с Западом. Миллионам турок, которые являются частью цепочек глобальной экономики трудно объяснить почему попытки Эрдогана быть лидером исламского и тюркского мира, а также попытки сворачивать светские институты лучше вестернизации.

4. Этническое и религиозное разнообразие. ПСР всегда проигрывала выборы в курдских регионах. Кроме того, к власти все более радикально оппозиционными становятся алевиты (направление ислама, примерно 20% населения), которые не вписываются в представление эрдоганизма о правильном суннитском исламе.

Нет, этот не успех на местных выборах еще не означает, что режим Эрдогана или его идеология обречены на поражение на парламентских и президентских выборах 2028 года. Потому что и идеи все еще популярны (разрыв минимальный), и контроль за медиа (что гораздо важнее на национальных выборах) никуда не делся, и административные возможности преследовать оппозицию еще есть. Но автократия в Турции очень уязвима, это хороший сигнал.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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