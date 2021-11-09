Паника и коронавирус: запуганные пациенты болеют намного тяжелее

Пациенты, находящиеся в страхе и истерии, намного хуже болеют и дольше выздоравливают / Getty

Многие вещи, кажущиеся очевидными, требуют научного подтверждения. И очень приятно, когда мы их получаем.

Нет причин вступать в дискуссию, насколько опасна паника. Это понимает каждый здравомыслящий человек. Помимо разрушающих последствий для общества, стресс и паника прямо влияют на состояние организма и препятствуют адекватному протеканию многих процессов. Влияние на иммунитет, в самом широком смысле этого слова, также не исключение.

По своему опыту, пациенты, находящиеся в страхе и истерии, намного хуже болеют и дольше выздоравливают. Важной задачей врача является не только подобрать своевременное и точное лечение, но и сохранить психологическое состояние пациента на должном уровне. Это скажется на его прогнозе.

В подтверждение этих слов, научные группы с разных стран мира провели солидные исследования на больших выборках. Суть исследований состояла в оценке прогноза и течения заболевания (COVID-19) у пациентов при приеме антидепрессантов. Выводы, мягко говоря, сенсационные.

Читайте такжеИммунолог рассказал, от чего зависит тяжесть протекания коронавирусаНа данный момент, одноголосно разными исследовательскими институтами доказано, что прием антидепрессантов существенно влияет на уровень госпитализации и риск смерти у ковидных пациентов.

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"Лечение (действующее вещество - флувоксамин) среди амбулаторных пациентов из группы высокого риска с ранним диагнозом COVID-19 уменьшило потребность в госпитализации, определяемой как удержание в условиях неотложной помощи COVID-19 или перевод в стационар третичного уровня".

"Наблюдаемая связь между приемом антидепрессантов и снижением риска интубации или смерти может быть объяснена несколькими механизмами. Во-первых, предыдущие исследования предполагают, что некоторые антидепрессанты могут ингибировать активность кислой сфингомиелиназы, что может предотвратить инфицирование эпителиальных клеток SARS-CoV-2".

"Флувоксамин может потенциально снижать уровни провоспалительных хемокинов / цитокинов (таких как CCL-2, IL-6 и TNF-α) у пациентов с COVID-19. Кроме того, может помочь уменьшить неврологические осложнения COVID-19. и TNF-α) у пациентов с COVID-19."

Какой вывод?

Накручивание паники и истерии в обществе никоим образом не способствует улучшению эпидситуации, скорее наоборот. Напуганные люди болеют тяжелее. Грамотное лечение (без лишних препаратов), эффективная коммуникация со своим врачом, отсутствие стресса и вакцинация групп риска – шанс перенести заболевание с минимальными осложнениями и скорее поправиться.

Берегите себя от стресса и не болейте!