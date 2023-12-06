Пакет помощи от США, или почему Украину ждет жесткая экономия

В вопросе военной помощи Украине в США противоречий нет. Есть проблема в сокращении бюджетной помощи, из-за чего придется искать деньги на социальные выплаты.

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Без помощи США Украине придется самой покупать оружие - Владимир Фесенко / коллаж: Главред, фото: УНИАН

6 декабря Сенат США должен провести голосование по выделению пакета дополнительного финансирования на 2024 год для Украины. Шансы на его принятие еще есть, но только в случае, если будет найден компромисс. Сегодня проблема заключается не в вопросе помогать или не помогать Украине. Спикер нижней палаты Конгресса США Джонсон считает, что помощь Украине - это приоритет для США, но проблема в другом. Каждая из сторон настаивает на своем законопроекте, и беда в том, что они не хотят слышать аргументов другой стороны. Но это принципиально и для Байдена, и для республиканцев. Байден считает, что в случае согласования позиции республиканцев, его будут считать проигравшим. Республиканцы считают, что если они согласятся на предложение Байдена, то одержат победу. И именно в этом заключается главная проблема.

Если в США не найдут компромисса, тогда мы снова станем заложниками этой проблемы. Для нас не принципиально, чей именно законопроект проголосуют, главное, чтобы это была помощь Украине. Напомню, что в течение последнего времени помощь Украине со стороны США и так оказывается в режиме экономии. И дело не только в нехватке денег, но и в снарядах, которых не хватает, и в некоторых видах оружия, но сейчас важно решить вопрос оказания помощи на следующий год. И в вопросе военной помощи Украине у США противоречий нет – за нее выступают как демократы, так и большинство республиканцев. Есть проблема (и она неизбежно проявится через определенное время) в сокращении прямой бюджетной помощи. И тогда придется забирать деньги из разных строительных проектов в разных городах и направлять их если не на оборону, то на социальные выплаты, потому что другого выхода просто не будет. Нам придется экономить, и очень сильно.

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Но сегодня все упирается именно в поиск формального компромисса. Если его найдут - это будет означать, что проект помощи проголосуют. И тут возможны два варианта - принять его сейчас, до рождественских каникул, или это отложат на январь (что для нас худший вариант).

Не думаю, что это приведет к катастрофе – скорее всего, это станет продолжением еще на месяц-полтора проблем, которые уже существуют. А именно снарядного голода, нехватки некоторых видов оружия, запчастей, боеприпасов. И тогда, учитывая, что и в ЕС есть определенное зависание с военной помощью из-за Венгрии и внутренних бюджетных проблем, помощь будет предоставляться со стороны отдельных стран, которые ее даже увеличили в последнее время. Или же нам придется банально брать деньги в долг и закупать технику и боеприпасы там, где есть такая возможность.

Владимир Фесенко, Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента", специально для Главреда

Кто такой Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "политолог года", пишет Википедия.

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