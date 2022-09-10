Отползайте, россияне, домой: вы смогли, вы это сделали

Отползайте и наслаждайтесь результатами своей авантюры. Кто без ног, без рук, без глаз.
Отползайте, россияне, домой.
С унитазами (черт с ними), проводами от интернета (одни провода в вашей глубинке интернет не обеспечат) и парадной формой для несостоявшегося парада в Киеве.
Отползайте и наслаждайтесь результатами своей авантюры. Кто без ног, без рук, без глаз - просите милостыню на красной площади и все равно наслаждайтесь.
Вы смогли. Вы это сделали.
Выражение "баран на новые ворота" заиграло новыми красками - если бы у баранов была способность думать, они бы не шли в Украину. Не усеивали бы наши поля кусками своих разорванных снарядами тел.
Отползайте и спускайтесь на землю. Не "великая" - а ничтожная. Не "вторая в мире" - а вторая с конца. Не "высокодуховная" - а насквозь лживая и циничная.
Переслушайте Дудаева про войну с украинцами. Может, что-то дойдет.