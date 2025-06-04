Отопительный сезон под угрозой: на что повлияет дефицит газа в Украине

Дефицит возможно покрыть исключительно за счет импорта газа из стран Евросоюза.

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В Украине могут сократить отопительный сезон - Омельченко / Коллаж Главред, фото - УНИАН

Еще два месяца назад я предупреждал, что одной из самых больших угроз для подготовки к осенне-зимнему периоду 2024-2025 годов станет дефицит природного газа. К сожалению, этот прогноз оправдался.

Есть две основные причины этой ситуации. Во-первых, это масштабные обстрелы украинской газовой инфраструктуры со стороны России, которые привели к значительным потерям в газодобыче. Во-вторых - в прошлом году в подземные газохранилища было закачано недостаточное количество газа.

В результате образовался дефицит в размере примерно 4-5 миллиардов кубометров газа, который необходимо будет импортировать. Часть финансирования уже удалось найти - помощь оказывают Европейский банк реконструкции и развития и норвежский фонд. Но остается еще незакрытым вопрос финансирования примерно на 1 миллиард евро. Сейчас правительство ищет эти средства, в частности в Норвегии.

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То, что проблема вышла на уровень президента, который озвучил ее публично, свидетельствует о ее серьезности и важности. Я убежден, что эти средства можно найти. Возможно, нам помогут международные партнеры. Если нет - придется привлекать резервы Национального банка.

Когда мы говорим о дефиците, речь идет о балансе газа, то есть разнице между прогнозируемым потреблением и возможной добычей вместе с объемами, которые уже хранятся в подземных хранилищах. Этот дефицит покрывается исключительно за счет импорта. Импортные поставки уже продолжаются через Венгрию, Польшу, Словакию. Также могут быть использованы маршруты через трансбалканский коридор - из Греции, Болгарии, Румынии и Молдовы.

Относительно возможного ухудшения ситуации в случае новых атак России - я не комментирую военные риски, потому что не владею соответствующей информацией. Однако если же такой дефицит газа действительно проявится, то украинцам стоит знать, как это может сказаться на их жизни. В первую очередь дефицит коснется теплокоммунэнерго, поскольку именно на предприятия этой сферы приходится значительная часть потребления газа. К тому же, у теплокоммунэнерго есть более 100 миллиардов гривен долгов перед "Нафтогазом". То есть позже могут начать отопительный сезон и раньше его завершить, а температура теплоносителя может быть ниже нормы.

Что могут делать обычные граждане? В первую очередь - это термомодернизация жилья: утепление стен, окон, дверей. Люди, которые живут в многоквартирных домах, имеют ограниченный выбор источников отопления: газ или электроэнергия. И тогда люди начнут использовать больше электроэнергии, что тоже не хорошо, ведь мы имеем определенный дефицит мощностей в энергосистеме.

Но у правительства есть все для того, чтобы закачать необходимые объемы. Это просто задача, которую, в принципе, не так трудно выполнить.

Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, специально для Главреда

Кто такой Владимир Омельченко Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова. Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики. В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения; 1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины; 1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти; 2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины; с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

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