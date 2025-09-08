Укр
Откуда берутся 600-800 целей РФ за ночь?

Алексей Копытько
8 сентября 2025, 19:10
Два дня назад представитель ГУР заявил, что РФ готовится выйти на объёмы производства 2700 шахедов с боевой частью в месяц.
Оникс, шахед
Шахед / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, ua.depositphotos.com

Россияне снова убили ребёнка в Киеве. Они убивают днём и ночью мирных жителей Украины в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Ввиду чего с некоторым удивлением читаю в ленте и мониторингах истеричные сообщения, мол, чуть ли не лично Юлия Свириденко виновата в том, что РФ атаковала здание Кабмина. И вообще всё ужасно, выхода нет, и мы все умрём!

Ну, давайте разберём.

1. Два дня назад представитель ГУР заявил, что РФ готовится выйти на объёмы производства 2700 шахедов с боевой частью в месяц. Т.е. – 90 в день.

Месяц назад заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что РФ наращивает производство и планирует в 2025 году произвести порядка 79000 дальнобойных дронов, из них шахедов – 40 000 (условно – 110 в среднем в день, но с нарастанием к концу года), 34 000 "гербер" (93 в среднем за сутки, с нарастанием к концу года), 5700 гарпий.

Итого. Среднесуточное производство дальнобойных дронов (включая ложные цели и с увеличением к концу года), по данным нашей разведки будет составлять порядка 210-215 в сутки.

Т.е., к концу года пусть это будет 250 в сутки.

Откуда берутся 600-800 целей за ночь? Александр Коваленко уже наглядно разобрал: россияне в течение трёх месяцев постепенно накапливают дроны. Разница между выпущенными и произведёнными на сейчас порядка 2800 штук. Т.е., для организации массированных атак россияне чередуют дни сравнительно низкой интенсивности с днями высокой интенсивности.

Это значит, что уже сейчас в РФ есть запас на как минимум 5-6 масштабных атак. Но "1000 шахедов каждый день" не будет.

2. Можно ли построить систему ПВО/ПРО, которая будет гарантированно перехватывать 500+ разных целей (ракеты и дроны разных типов) в сутки? Реалистично – нельзя.

Лучшее доказательство тому – сама Россия.

Неделю назад я постил картинку с НПЗ в Краснодарском крае. Там в полосе 20Х40 км находится 3 крупных НПЗ (Ильский, Афипский, Краснодарский, де-факто – 4 локации). Сегодня сообщили об успешной атаке на Ильський НПЗ, ранее на него было несколько атак без значимых результатов.

Итого.

1) за месяц

2) только в Краснодарском крае

3) только в полосе 20Х40 км

4) успешно поражены все (!!!) НПЗ (Афипский – дважды).

Россияне что – идиоты?

Они что, бросили на произвол такие значимые цели?

Они что, не знают, по какому маршруту будет организована атака?

Они не идиоты и всё они знают.

При всём при этом, т.е., при их монструозной системе ПВО/ПРО из

1) наземных ЗРК/ЗРПК,

2) средств дальнего обнаружения/РЭБ/РЭР,

3) дронов-перехватчиков,

4) !!! авиации (самолётов и вертолётов), которая работает без помех,

5) наземных мобильных групп,

6) механических средств защиты (сеток и др.)

такая военная сверхдержава как РФ не способна прикрыть свои НПЗ в микроскопическом квадрате от ударов с дистанции 500+ км!

А ведь за указанный месяц были и другие успешные атаки вглубь РФ, о которых все наслышаны.

Что из этого следует?

При всей критике действий государства, при всех известных проблемах, можно делать вывод, что системы ПВО/ПРО Украины и России развиваются сопоставимыми темпами, а в плане средств поражения на дальние дистанции Украина движется быстрее из-за эффекта "низкой базы".

Пока мы полностью зависимы от партнёров в деле перехвата баллистики, поэтому и просим об усилении этого сегмента. Также крайне нужны аппараты типа IRIS-T/NASAMS, различные средства обнаружения и авиация с ракетами "воздух-воздух" как часть ПВО. Чтобы на корню разобраться с крылатыми ракетами и реактивными дронами.

Ибо россияне атакуют не только жилые дома, больницы и школы. Они каждый день бьют по объектам ВПК. Как тут не релоцируй и не закапывай, при таком масштабе нужны защищённые районы. Что предполагает глубоко эшелонированную ПВО/ПРО вне Киева.

О персоне: Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

