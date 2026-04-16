Открытые провокации России в Европе: Маломуж рассказал, на кого нацелился Кремль

Новый закон в РФ открывает возможность вмешиваться в дела любого государства, независимо от масштаба или реального характера угроз.

Путин ищет законодательные способы вторжения в страны Европы — эксперт

Страна-агрессор Россия пытается законодательно закрепить право на вооруженную агрессию под предлогом защиты "соотечественников". Экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж анализирует новые инициативы Госдумы РФ, которые фактически легализуют вмешательство в дела суверенных государств. Автор раскрывает стратегию Кремля по запугиванию стран Балтии и Польши, объясняя, как искусственные провокации могут стать формальным поводом для военных операций. О методах противодействия этому шантажу и роли коллективной безопасности — читайте в материале.

Сегодня Россия исходит из концепции, ранее заявленной Владимиром Путиным, согласно которой пребывание русскоязычного населения в любой стране рассматривается как зона российских интересов. В рамках этой логики Россия декларирует готовность защищать такие интересы всеми возможными способами — политическими, дипломатическими, экономическими, оперативными, включая военные.

В то же время ранее для подобных действий не существовало четко прописанных правовых оснований. Несмотря на то, что соответствующие сигналы звучали на политическом уровне, формализованного механизма их реализации не было. Именно поэтому было дано поручение подготовить законодательную основу, которая позволила бы системно применять эту концепцию. В результате соответствующий законопроект был разработан аппаратом власти и внесен в Госдуму РФ, где его уже приняли и запустили в процесс реализации.

Фактически речь идет о легализации применения российских войск за рубежом. Если раньше такие действия пытались обосновать общими соображениями безопасности или обороны, часто довольно формально и без четких юридических оснований, то теперь создается прямая законная рамка для любых форм вмешательства. Это означает, что Россия получает возможность официально оправдывать свои действия — от политического и информационного давления до силовых операций.

Ключевое изменение заключается в чрезвычайно широкой трактовке оснований для такого вмешательства. Теперь даже минимальное присутствие русскоязычного населения или граждан России — в частности тех, кто может временно находиться за границей — может быть использовано как повод для действий. Фактически это открывает возможность для вмешательства в дела любого государства, независимо от масштаба или реального характера угроз.

В первую очередь под потенциальным давлением оказываются страны Балтии, но также Польша и другие государства, которые активно поддерживают Украину. Речь идет не только о гипотетических сценариях, но и о целенаправленной стратегии влияния: создании напряжения, давления и условий для дестабилизации. Это может включать как локальные инструменты — информационные кампании, дипломатические сигналы, работу через агентуру влияния, — так и более жесткие действия: диверсии, проникновение на территорию других государств, расшатывание ситуации в отдельных общинах.

Отдельно стоит выделить норму о "защите" граждан России в случае их ареста за рубежом. Формально она выглядит как инструмент реагирования на задержание россиян, однако на практике ее трактовка значительно шире.

Речь идет о том, что Россия может сознательно провоцировать акции дестабилизации в других странах. В таких случаях местные власти неизбежно будут реагировать. Как правило, это будут активисты, выступающие против политики конкретного государства. Они могут совершать правонарушения, после чего их будут привлекать к ответственности. В то же время Российская Федерация будет трактовать это как преследование своих граждан или пророссийских лиц. Таким образом, сам факт ареста будет использоваться как формальное основание для дальнейших действий — вплоть до возможного применения военной силы.

В первую очередь этот закон направлен на создание потенциальной угрозы. Его цель — заставить другие страны воздерживаться от подобных шагов, а также либо идти на договоренности, либо поддаваться давлению со стороны России. В то же время в конкретных ситуациях не исключается и реальное применение вооруженных сил — в частности для вмешательства на территории других государств.

Прежде всего речь идет о странах Балтии, которые находятся на переднем рубеже. Там проживают русскоязычные общины, периодически происходят акции протеста, участников которых привлекают к ответственности. Именно такие ситуации могут быть использованы как повод для давления или эскалации.

Очевидно, что этот закон уже сейчас рассчитан на эффект запугивания, поскольку он принят и может применяться в ответ на конкретные действия правоохранительных органов — как в странах Балтии, так и в других государствах.

Учитывая, что в последнее время Россия активно принимает подобные решения и, фактически, подгоняет под них законодательство, можно предположить, что речь идет о подготовке к возможным сценариям в будущем. Не обязательно в ближайшее время, но такие планы могут развиваться постепенно.

Прежде всего эти действия направлены на сдерживание поддержки Украины и давление на европейские страны. Для этого Россия может демонстрировать, какие именно государства могут стать первыми объектами потенциальных военных действий, формируя таким образом атмосферу страха и неопределенности.

Они исходят из того, что страны НАТО и в целом европейские государства не будут вступать непосредственно в активную боевую фазу войны, а ограничатся политическими заявлениями и оказанием помощи. По мнению России, такой уровень реакции не является для нее критическим. В то же время ключевой акцент делается именно на превентивном воздействии.

Россия уже сейчас будет угрожать возможным началом операций, ссылаясь на якобы имеющиеся "факты". В частности, речь будет идти о конкретных случаях в отдельных странах, где уже задержаны российские граждане или пророссийские представители, действовавшие в интересах России. Именно эти ситуации будут использоваться как повод для определения "зон интересов" и объектов, которые Россия якобы намерена защищать.

На первом этапе это будет проявляться в форме угроз — с требованиями освободить задержанных или передать их России. В то же время не исключается, что такие ситуации могут быть использованы и как повод для дальнейших провокаций, вплоть до создания оснований для военных операций.

Учитывая это, сам законопроект можно рассматривать как один из элементов более широкой политики запугивания со стороны России в отношении стран Запада. В то же время возникает вопрос, насколько эффективной может быть такая стратегия с учетом нынешней публичной позиции европейских государств.

Вероятно, ее эффективность будет ограниченной. Все больше стран осознают, что Россия как агрессор готова использовать весь спектр инструментов — от законодательных изменений до активных провокаций, которые могут привести к военным операциям и даже к более масштабному конфликту.

В связи с этим на первый план выходит вопрос консолидации. Фактически речь идет об объединении усилий большинства европейских стран, поскольку потенциальная угроза касается каждой из них. В любом государстве есть русская диаспора — как граждане России, так и лица с местным гражданством, которые могут отстаивать пророссийские интересы. Соответственно, реакция со стороны европейских стран будет неизбежной. Это, в свою очередь, может использоваться Россией как повод для дальнейших угроз и повышения уровня эскалации, включая демонстрацию готовности к военным действиям.

В такой ситуации ключевым выглядит именно коллективный подход. Европа вместе с Украиной может противодействовать этому только через координацию политических, экономических и военных усилий. В случае нападения на любую страну под подобным предлогом должна быть задействована вся система коллективной безопасности. В частности, в странах Балтии уже размещены контингенты союзников — немецкие, британские, польские подразделения, что свидетельствует о практической готовности к реагированию. В сочетании с Украиной, которая уже имеет опыт противодействия российской агрессии, это формирует общий фронт сдерживания. И это будет эффективно, ведь Россия не сможет активно воевать на всех фронтах.

Николай Маломуж, экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии, специально для Главреда

О личности: Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955 года, Звенигородский район, Черкасская область) — украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

