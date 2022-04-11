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Освобождение Крыма и Донбасса - невыполнимая задача сейчас: Арестович назвал причины

11 апреля 2022, 05:56

Украине нужны для наступления танки, дальнобойная артиллерия и авиация. Кроме того, чтобы освободить Крым и Донбасс, нужно положить 10-15 тысяч убитыми.

Арестович
Арестович рассказал, можно ли освободить от оккупантов Крым и Донбасс / Коллаж Reuters, скриншот

Освобождение Донбасса и Крыма от российских оккупантов на данный момент является невыполнимым заданием. Наступление на этих направлениях могло бы обернуться слишком большими потерями для украинской армии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире одной из радиостанций. Запись разговора он опубликовал на своем YouTube-канале в воскресенье, 10 апреля.

Арестовича попросили прокомментировать заявления политических оппонентов президента Владимира Зеленского о том, что настоящая победа Украины над Россией наступит тогда, когда оккупантов выгонят из оккупированных Крыма и Донбасса.

"Это технические нерешаемая задача. Даже если бы это была технически решаемая задача, у нас откуда ни возьмись появились танки в достаточном количестве, дальнобойная артиллерия и авиация для наступления, мы бы положили 10-15 тысяч убитыми на освобождение Крыма и Донбасса сейчас", - сказал советник главы ОП.

Освобождение Мариуполя

Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии.

"Мариуполь военным путем деблокировать сейчас невозможно. Любые деблокирующие войска не пройдут степь под перекрестными ударами российской авиации из Ростовской области и из Крыма. Учитывая, что территория, над которой летит российская авиация, контролируется российскими войсками", – сказал Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

"Наше командование делает определенные движения в Запорожской области, которые заставляют часть российских войск, которые пошли бы на Мариуполь, перебрасываться и делать отсечный фланг. Это не позволяет все силы бросить на Мариуполь. Военные делают все, что могут", – добавил Арестович.

Как сообщал Главред, 10 апреля советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что путинская армия будет пытаться захватить Мариуполь до 9 мая. РФ может бросить все свои силы для этого.

По словам Арестовича, также захватчики планируют бросить часть сил и на зону ООС, чтобы взять в осаду Краматорск и Славянск.

Как известно, с 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город ежедневно переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

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