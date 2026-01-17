Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдове

Михаил Притула
17 января 2026, 08:10
63
Вместо очередной "геополитической победы" к стратегическим поражениям Путина добавится Молдова, что существенно ослабит российское влияние в регионе.
Майя Санду, Молдова
В Молдове активно обсуждают присоединение к Румынии /Коллаж Главред

Разговоры о возможном референдуме по присоединению Молдовы к Румынии имеют вполне конкретные причины. Для Молдовы это, по сути, самый легитимный и быстрый путь одновременно в Европейский Союз и НАТО. Сегодня Молдова остается государством, на территории которого активно работают российские спецслужбы, постоянно пытающиеся дестабилизировать ситуацию в регионе. Таким образом, решение этого вопроса, то есть присоединение Молдовы к Румынии, является вполне легитимным и относительно быстрым путем, без необходимости отдельных согласований с Европейским Союзом или НАТО. Речь идет о ликвидации одного государства, искусственно созданного, кстати, Советским Союзом, и расширении другого государства. Об этом осуществляется соответствующая нотификация в ООН — и на этом процедура фактически завершается.

Этот процесс предусматривает проведение референдума в Молдове и подписание межгосударственного соглашения о прекращении существования одного государства и расширении другого в пределах территорий, которые на сегодняшний день эффективно контролирует правительство Молдовы. Это действительно простой, но в то же время эффективный механизм. Именно поэтому эта тема активно обсуждается: люди ищут реальный выход, который позволил бы им начать жить достойно и избавиться даже от минимального влияния Москвы.

Тогда возникает вопрос: что делать с Приднестровьем? Ведь оно перестает быть для Москвы стратегическим преимуществом и превращается в стратегическую потерю. Россия получает территорию, которую нужно удерживать и обеспечивать, не имея к ней никакого сухопутного коридора. Там остается определенное количество российских войск, и Приднестровье сразу становится серьезной проблемой для Кремля. Что с этим делать — это уже вопрос, который Россия вынуждена решать самостоятельно.

видео дня

В то же время сценарий с применением силы со стороны Румынии не имеет смысла. В этом нет никакой военной необходимости. Реальное давление будет возникать внутри самого Приднестровья — тещи и свекрови на бытовом, социальном уровне. Люди там живут обычной жизнью, периодически ездят в Молдову, поддерживают экономические и семейные связи. И представим ситуацию, когда им внезапно говорят: в Молдову ездить больше нельзя, остается только Россия. Но добраться до России невозможно — нет сухопутного сообщения, авиарейсы отсутствуют, альтернативных маршрутов также нет.

Фактически Приднестровье оказывается в изоляции, на своеобразном "острове". В этих условиях люди вынуждены сами задуматься, каким будет их будущее: участвовать ли в референдуме, нужно ли им российское военное присутствие.

Сам факт реализации Молдовой права нации на самоопределение и присоединение к Румынии создает мощный информационный и политический контекст для жителей Приднестровья. Они оказываются перед выбором: оставаться с Россией или возвращаться в молдавское пространство. И с большой вероятностью это решение будет принято довольно быстро — особенно при отсутствии поддержки со стороны Москвы.

В случае такого сценария Москва существенно теряет влияние в регионе. Мы уже видим, как Россия пытается бить по югу Украины, в частности по районам Затоки, Белгород-Днестровского, которые потенциально могли бы стать путем в Приднестровье. Но если вопрос Молдовы будет решен, Россия фактически теряет смысл даже гипотетически двигаться в направлении Одессы. Конечно, она может предпринимать отдельные попытки давления, однако стратегическая поддержка, на которую рассчитывает Москва, в таком сценарии исчезает. Если посмотреть на карту, становится очевидно: главной целью России было создание сухопутного коридора к Приднестровью, что должно было стать элементом дальнейшего захвата Украины. В этом случае эта логика полностью теряет смысл.

Таким образом, вместо очередной "геополитической победы" Путин получает еще одну потерю — к его стратегическим поражениям добавляется и Молдова. Это существенно ослабляет российское влияние в регионе. Собственно, Молдова в свое время создавалась как инструмент влияния Советского Союза на эту территорию, с соответствующими плацдармами для контроля региона. Именно эту имперскую логику Россия пытается воспроизвести и сегодня, однако в новых условиях она все больше теряет эффективность.

Михаил Притула, военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке, специально для Главреда

О персоне: Михаил Притула

Михаил Притула — военный эксперт, полковник запаса Службы безопасности Украины в отставке. Бывший президент фонда "Право народа".

Работал в Центральном аппарате СБУ.

В 2004 году принимал активное участие в Оранжевой революции. После этого работал начальником Управления внутренней безопасности сначала в Луганской, а позже в Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО Молдова Приднестровье референдум Михаил Притула Владимир Путин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдове

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдове

08:10Мнения
Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

07:59Война
До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

23:56Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Китайский гороскоп на завтра 17 января: Петухам - беспокойство, Змеям - победа

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Мало кто знает: почему Тарас Шевченко и Богдан Хмельницкий изображены на рублях

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Эти знаки зодиака вскоре избавятся от всех проблем и печалей - кто они

Последние новости

08:10

"Остров" Приднестровье: как Путин получит проблемы из-за референдума в Молдове

07:59

Перемирие на фронте: Украина и Россия прекратили огонь на одной локации

06:10

Массированный обстрел Киева в ближайшие дни и переговоры о миремнение

06:00

Путинист Киркоров выходкой опозорил собственную дочь — детали

05:30

Финансовый прорыв близко: трем знакам зодиака повезет с деньгами уже вот-вот

Смена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - КурносоваСмена Кадырова в Чечне рискует запустить эффект домино в регионах РФ - Курносова
05:06

Гороскоп на завтра 18 января: Скорпионам - серьезный поворот, Близнецам - радость

04:41

Кто дольше всех правил украинскими землями: историк назвал настоящего рекордсмена

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке мальчика около паровоза за 29 с

03:43

Можно ли жарить пищу на сливочном масле: неочевидное объяснение

Реклама
03:22

7 вещей, которые самые счастливые пары делают каждое утро: об этом знают единицы

03:00

Впереди судьбоносные изменения: каким знакам зодиака суждено достичь успеха

02:31

"Фактическое обнуление": что Россия потеряла из-за войны в УкраинеВидео

01:39

Им всегда везёт в любви: астрологи назвали три самых счастливых знака зодиака

00:57

Молитва о хорошей погоде: как попросить Бога о потеплении

16 января, пятница
23:57

Крупные суммы на банковских счетах: что нужно знать, чтобы не потерять деньги

23:56

До 150 тысяч киевлян будут без отопления до весны: эксперт назвал, кто в зоне риска

23:24

Работника ТЦК, который издевался над гражданским, отправили на фронт

23:01

"Призрак бездны": ученым удалось снять одно из самых загадочных существ планеты (фото)

22:28

Удар РФ "Орешником" по Украине: известно, существует ли угроза в ближайшие дни

22:14

"Когда Путин открывает рот — он лжет": эксперт разоблачил миф о нерасширении НАТО

Реклама
22:02

Идеальный ужин: абсолютно новый рецепт запеченного картофеляВидео

21:58

Как кот на самом деле видит своего хозяина: необычные особенности зрения пушистых

21:37

Кейт Миддлтон сделала личное признание о старшем сыне

21:25

Водители часто ошибаются: какой водой можно мыть автомобиль зимой

21:12

"Довели": почему умерла Дерюгина на самом деле

20:46

Даже Буданов говорил: назван месяц возможного подписания мирного соглашенияВидео

20:34

Можно ли ставить горячую еду в холодильник: неожиданный ответ специалиста

20:33

До 8 часов подряд: новые графики отключений для Днепра и области на 17 январяФото

20:30

Россия готовится к новым массированным ударам — Зеленский

20:27

Войска РФ понесли колоссальные потери в боях за Купянск: The Times раскрыл цифры

20:22

Кто такой "шваґро" - тонкости родственных связей украинцев, которые знают не все

20:14

Продление каникул или дистанционное обучение: что ждет школьников Тернопольщины

19:46

"Машины начали влетать друг в друга": сын Кадырова попал в ДТП - СМИ

19:27

Света не будет по 15 часов: жесткие графики отключений на Львовщине на 17 января

19:12

Неприятный сюрприз: украинцев ждет резкий скачок цен на один из продуктов

19:10

Как приготовить идеальную яичницу за 45 секунд без плиты - лайфхак от шеф-повара

19:10

Путин врет, в НАТО ему ничего не обещалимнение

18:43

Клиенты Ощадбанка не могут потратить "тысячу Зеленского": что говорят в банке

18:40

"Будет очень агрессивный обстрел": РФ готовит чрезвычайно мощный удар по Украине

18:28

Разведка фиксирует опасную концентрацию войск: по какому городу готовит удар РФ

Реклама
18:17

Почему китайцы часто используют число 666 и что оно на самом деле означает

18:15

Отключение света 17 января: как будут действовать ограничения в субботу

18:11

СОУ разнесли склад боеприпасов и предприятие РФ: известны подробности операции

17:48

Гривня внезапно рекордно обвалилась: новый курс валют на 19 января

17:29

Секретный лагерь в Арктике: европейские солдаты готовятся к войне с РФ - Politico

17:22

Не трескается при заморозке: рецепт идеального теста для вареников и пельменей

17:16

Новые правила комендантского часа: что теперь будет работать круглосуточно

16:52

Культовый сериал "Игра престолов" получит продолжение - подробности

16:43

Подорожали на ровном месте: в Украине подняли цены на популярные продукты

16:27

Житомирщина замерзает: какие погодные сюрпризы стоит ожидать уже в эти выходные

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруЕлена ЗеленскаяОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять