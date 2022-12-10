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"Ось зла": у Зеленского рассказали об опасности сотрудничества РФ и Ирана

10 декабря 2022, 15:22
Иран планирует передать РФ баллистические ракеты, напомнил Михаил Подоляк.
Иран, Россия, иранские ракеты
РФ развивает военное сотрудничество с Ираном / Коллаж фото Reuters, ua.depositphotos.com/

Военное сотрудничество страны-агрессора с Ираном представляет опасность для всего мира, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Этот вопрос касается глобальной безопасности, поэтому мир должен реагировать соответствующим образом, написал он в своем Twitter.

При этом он напомнил, что Иран планирует передать РФ баллистические ракеты, которым оккупанты планируют обстреливать мирные города Украины.

"Вот зла сформирована. Иран планирует предоставить России сотни баллистических ракет, зная, что их используют для войны в Европе. Россия помогает Ирану военными (ядерными?) технологиями для поджога БС. Это уже не вопрос Украины. Это вопрос глобальной безопасности. Будем молча наблюдать?", - добавил Подоляк.

'Ось зла': у Зеленского рассказали об опасности сотрудничества РФ и Ирана

Поставки иранского вооружения РФ

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что против иранского режима, поставляющего оружие РФ, которое убивает мирных украинцев, необходимо действовать более жестко.

Представитель ОП уверен в том, что Украина доведет до конца отношения с Ираном и в будущем будет более правильно строить отношения с подобными странами.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России. По его словам, это было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и в небольших количествах

"О беспилотниках – это правда. Мы предоставили России небольшое количество беспилотников за несколько месяцев до войны в Украине", — передает словам чиновника IRNA.

По его словам, Иран попросил у министра иностранных дел Дмитрия Кулебы доказательства того, что Россия использует иранские дроны против Украины.

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новости России баллистические ракеты Михаил Подоляк новости Ирана
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