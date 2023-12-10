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Оружейный меморандум и зрада в Конгрессе

Александр Кочетков
10 декабря 2023, 06:10
Байден уже заявил, что готов идти на определенные уступки республиканцам.
Оружейный меморандум и зрада в Конгрессе
США и Украина / Коллаж: Главред, фото: ОП

Две новости противоположного направления одновременно гуляют в информпространстве. Первая - победная: Украина что-то там подписала с США о совместном производстве оружия, какого-то Франкенштейна вспоминают. Вторая - зрадофильская: Конгресс США таки провалил голосование по оказанию помощи Украине, а все деньги пойдут на великую американскую стену на границе с Мексикой.

Обе новости - не фейки, но не несут содержательной нагрузки. Объясняю.

По обмену совместного производства оружия и обмена техническими данными США и Украины подписали лишь меморандум (меня от этого слова уже тошнит). Как известно, меморандум - это ни о чем. А конкретные соглашения с американскими производителями оружия с объемами и сроками только разрабатываются.

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Часть из них будет подписана, в частности, об использовании американских ракет в системах ПВО советского производства — это и есть программа FrankenSAM. Она очень актуальна, и может быть реализована в середине 2024 года. Все остальное, в частности, производство снарядов натовских калибров и бронетехника — не ранее 2025 года. До которого еще надо довоевать.

То есть, имеем очередной громкой анонс вместо тихой профессиональной работы с результатом на фронте. Как сложилось с морскими беспилотниками, например.

Теперь о поддержке Украины со стороны США. Совет представителей Конгресса (где большинство республиканцев) этот вопрос вообще не голосовал. Состоялось лишь рейтинговое голосование в Сенате - верхней палате Конгресса - по внесению вопроса помощи в зал и голосов не хватило.

Подчеркну, что речь не исключительно об Украине, а также о Тайване и Израиле. Относительно которых вряд ли существует "усталость", о которой упоминают в отношении Украины.

Расклад таков: республиканцы готовы голосовать за выделение средств (может, в немного уменьшенном объеме), но лишь при условии выделения немалых денег на обустройство границы с Мексикой. Потому что этого хотят избиратели южных штатов, где проживает много сторонников Дональда Трампа.

Именно поэтому Белый дом не спешит приставать на требования (фактически, шантаж, чего раньше не было) республиканцев, потому что это по факту работа на оппонента. Которая уменьшает шансы Джозефа Байдена на переизбрание, которые и так не очень уверены.

Но Байден уже заявил, что готов идти на определенные уступки республиканцам. То есть, он считает, что поддержка демократии в мире важнее его второй каденции (учитесь, украинские политики!).

Поэтому решение по поддержке от США еще впереди. Но затягивается, и это неприятный факт.

Чисто европейское финансирование - в пять раз меньше. Его хватит для финансирования ВСУ, а вот на пенсии и и другие социальные выплаты — нет. Соответственно, усилится кризис неплатежей за коммуналку, потом начнутся сложности с торговлей. Дальше сами понимаете.

Так что без помощи от США не обойтись. Но есть и нюансы, которые говорят об уникальной украинской стабильности: даже если финансирование уменьшится, властные коррупционеры не пострадают. Потому что они сейчас активно переориентируются на откаты от строительства оборонительных сооружений вместо ремонта дорог и перекладывания брусчатки.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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