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Орки против "Старлинка": почему Украина выиграет сражение за Донбасс

Александр Кочетков

политический аналитик

20 апреля 2022, 06:33

Главное отличие сражения на Донбассе от Курской битвы в том, что на Донбассе сошлись армии двух разных веков.

Главное достоинство российских орков – готовность безропотно дохнуть по приказу
С беспилотниками MQ-9 Reaper и дронами-камикадзе Switchblade Украина легко может кошмарить и РФ, и Беларусь / Reuters

В ходе сражения за Донбасс – одного из ключевых этой войны – специально отслеживаю применение ВСУ беспилотников MQ-9 Reaper, дронов-камикадзе Switchblade и гаубиц Dana M2. Именно эти, с некоторой натяжкой, современные типы вооружений способны обеспечить нам новое качество боя и разгром рашистов.

Потому что главное отличие сражения на Донбассе от Курской битвы в том, что на Донбассе сошлись армии двух разных веков – спасибо нашим наконец-то расчехлившимся союзникам.

Беспилотники MQ-9 Reaper и дроны Switchblade функционируют в НАТОвской системе обеспечения боя. Они используют массу инфы со спутников и самолетов-разведчиков плюс способны самостоятельно обнаруживать и идентифицировать цели. Оператор вносит коррективы в полет через интернет, в нашем случае, через "Старлинк" Маска, у которого низкий пинг (время реакции на команду). При этом интерфейс у этих изделий стандартный НАТОвский – такой же, как и у "Байрактаров". То есть, нашим операторам освоить их – все равно что пересесть с "Мазды" на "Форд": час времени.

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Тот же MQ-9 Reaper способен нести до восьми ракет разных типов, он умеет противодействовать ПВО и способен закошмарить пограничные с Украиной области России и Беларуси, уничтожая целые колонны бронетехники, военные аэродромы, склады боеприпасов и топлива, пусковые установки ракет. Да и не только пограничные.

Switchblade – это, по сути, автономный летающий Джавелин, сам находящий и уничтожающий цели. Со всеми вытекающими для войск агрессора последствиями.

Гаубица Dana M2 из той же информационной вселенной: вместе с системой контрбатарейных радаров она способна действовать в полуавтоматическом режиме: сама засекать цель, определять ее координаты и точно поражать с большого расстояния. В этом режиме экипажу надо лишь заряжать гаубицу и после стрельбы уводить в безопасное место.

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А что с другой стороны? Основа и образец боевой мощи рашистов – организмы из дальних еб…ней, недавно награжденные Путиным за зверства под Киевом. Их главное достоинство – готовность безропотно дохнуть по приказу. А уж если есть шанс смародерить кофемолку, то они просто рвутся в бой. Они сильны именно как животные, повинующиеся инстинктам.

Исходно у нас с Россией складывалось противостояние, как в молодежных фильмах: щуплый ботан толкует гороподобному спортсмену, что главное – не сила, а разум. Спортсмен берет его на болевой прием и предлагает спастись силой разума. Ботан плачет, друзья спортсмена ржут, окружающие девушки взирают на них призывно и многообещающе.

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А теперь в принципиально важном сражении на Донбассе сильному, но тупому спортсмену противостоит не менее могучий спортсмен, но еще и умный, как ботан. Представляете?

Так что все будет Украина!

Александр Кочетков, политический аналитик

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