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Операция "Труба": уникальная ситуация от РФ

Александр Коваленко
14 марта 2025, 08:10
2894
На мой взгляд, это одновременно как очень странная цифра, так и весьма многословная.
Суджа, ВСУ
Суджа / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, deepstatemap

Операция "Труба"…

По российским пропагандистским площадкам сейчас массово разносят бравурные оды и пафосные репортажи о том, насколько прорыв российских войск в Суджу по газовой трубе уникальная и высокоэффективная операция. И это звучит крайне неоднозначно на фоне того гвалта, который стоял среди так называемых z-военкоров относительно того, что операция "Труба" завершилась полным провалом и катастрофой.

Между тем, у меня появилась очень интересная информация для оценки результативности этой операции, а именно – представление к награждению участников операции прорыва в Суджу.

видео дня

Согласно имеющейся информации, к награждению разной степени достоинства подано представление на 112 участников операции. Причём, учитываются не только участвовавшие в забеге по трубе, но и офицерский состав, организовавший этот забег и группы обеспечения.

И, на мой взгляд, это одновременно как очень странная цифра, так и весьма многословная.

Дело в том, что накануне был опубликован репортаж посвящённый этой "героической" операции, в котором командир ДРШБр "Восток" с позывным "Зомби" (бывший командир 3-го штурмового отряда ЧВК "Вагнер") рассказывал о том, что в трубу загнали более 800 человек, то есть – более батальона.

А вчера, Валерий Герасимов доложил путину, в ходе его визита в Курскую область, о том, что в операции с проходом по трубе в Судже участвовали более 600 российских военнослужащих, в составе подразделений "Ветераны", "Ахмат", 11-я ОШБр, 72-й МСД и 30-й МСП.

Вопрос. Как так получается, что участники операции называют одни цифры, командование другие, а к награждению представлены третьи, причём, повторюсь, часть награждаемых - это те, кто непосредственно по трубе не полз?

Так же, накануне российский пропагандист Сладков публиковал видео с командиром роты 60-й ОДШБр "Ветер" в месте одного из входов в трубу, на котором командир, без какой-то эйфории и восхищения происходящим, а наоборот, унынием и нежеланием, рассказывает о рисках задохнуться.

Сейчас же в сети всё чаще публикуются фото и видео того, как из трубы вывозят тела именно тех, кто в ней задохнулся.

Открытым остаётся вопрос, сколько осталось в трубе участников операции "Поток", если по одним источникам их было более 800, по другим более 600, награды вживую получат 112, а на видео с выходом подразделений из трубы мы нигде не увидим количества более взвода?

Так же, пару слов об уникальности и эффективности этой операции.

Операция "Поток" стала прорабатываться три недели назад и началась тогда, когда украинская сторона перестала получать разведданые от США, а логистика с украинскими подразделениями в Курской области значительно ухудшилась, что стало причиной отвода украинских войск. То есть, операция "Поток" началась тогда, когда об отводе украинских войск уже было принято решение в Генштабе ВСУ и под прикрытием арьергарда они отходили южнее. Иными словами, смысла на тот момент в проведении операции "Поток" не было никакого!

В целом, прорыва в Суджу могло и не быть по трубе, потому как генералу Лапину, командующему ГВ "Север" предлагалась высадка десанта с вертолётов. В операции предлагали задействовать 2-3 звена вертолётов Ми-8, с возможностью десантирования от 150 до 250 человек, и звена прикрытия ударными вертолётами Ми-28Н. Подлётное время к месту высадки, с учётом 15 километров трубы, около 2-3 минут.

Но Александр Лапин отказался от десантной операции, не захотев рисковать вертолётами, выбрав вариант с трубой и начав её, когда она уже толком и не нужна была…

Думаю, после волны эйфории, среди российских пропагандистов, всё же наступит момент отрезвления и от тех фактов, что будут подниматься на поверхность, вместе с задохнувшимися в трубе, в ужас придут самые аморальные ретрансляторы лжи режима.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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