Операция "Паутина" - реальное и действенное принуждение России к миру

Сегодняшняя блестящая операция СБУ в дальнем тылу врага наглядно демонстрирует будущие гарантии безопасности для Украины.

https://opinions.glavred.info/operaciya-pautina-realnoe-i-deystvennoe-prinuzhdenie-rossii-k-miru-10669685.html Ссылка скопирована

СБУ успешно провела операцию "Паутина" глубоко в тылу РФ / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, СБУ

Какая-то из стран НАТО делала когда-то подобные операции? Нет! Моссад или ЦАХАЛ? Еще нет! Украина на глазах меняет саму логику войны. Война становится тотальной в том смысле, что даже у такой безграничной страны как россия исчезает стратегический тыл. Владивосток, Мурманск, Иркутск - больше в россии нет безопасных мест, недосягаемых для украинских дронов! И это еще контейнеры с украинскими дронами, которые вышли из третьих стран и везут по документам сугубо гражданские товары, не заходили в российские порты!

Сегодняшний день демонстрирует новую реальность: гарантиями безопасности Украины в будущем будет то, что позволит завершить войну. Других просто не существует или они ненадежны. Как обязательства Великобритании и Франции защитить Польшу в случае нападения на нее гитлеровской Германии. Мало того, что не защитили в 1939, так еще и сдали по результатам Второй мировой на растерзание Сталину в 1944 в Тегеране...

То, что произошло сегодня, реальное и действенное принуждение России к миру. Сегодня были атакованы носители ядерного оружия. Кто знает, не будет ли атакован завтра собственно "ядерный щит" России. Дроны изменили войну, как когда-то огнестрельное оружие. Дешевле, доступнее, эффективнее и более сокрушительное, чем рыцарские доспехи.

видео дня

И это касается не только России с ее "ядерной триадой". Это касается также США с ее авианосцами и флотами, невероятно дорогими F35 и уже устаревшими "Абрамсами". Это касается также Европы. Потому что ядерное оружие из фактора стратегического сдерживания превращается в стратегическое бремя, которое не может защитить от дронов.

В новейшей войне, которая рождается на наших глазах, никто не может принудить Россию к миру и гарантировать Украине безопасность, кроме Сил обороны Украины, а также - новейших технологий и эффективного государства.

Верю, что человеческий ум и изобретательность плюс маленькие дроны могут быть более убедительным аргументом, склонять Путина к завершению войны, чем все сообщения Трампа в собственной соцсети.

Время привыкать, что НАТО нуждается в Украине больше, чем Украина в НАТО!

Источник

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред