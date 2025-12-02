Укр
Опасные игры США: раздел Украины могут узаконить на десятилетия

Андрей Золотарев
2 декабря 2025, 08:00
329
Признание Штатами Крыма и Донбасса российскими будет иметь целый ряд негативных последствий для Украины.
США используют Украину как разменную монету в своих геополитических играх и могут пойти на ее раздел
Путин хочет легализации украденного, США могут признать российскими Крым и Донбасс / Коллаж: Главред

США готовы признать российскими Крым и другиеоккупированные территории ради заключения мирной сделки, пишет The Telegraph. Да и Путин отмечал, что "юридическое признание российскими" Крыма, Донецкой и Луганской областей станет одним из главных вопросов переговоров по мирному плану США.

Однако Путин хочет признания оккупированных территорий принадлежащими РФ де-юре, а США готовы признать их российскими только де-факто. Так в свое время было и со странами Балтии: США не признавали их аннексию Советским Союзом. При этом Штаты помогали Союзу во Второй мировой войне, поставляли оружие и все необходимое по ленд-лизу, однако де-юре аннексию так и не признали. А как только Советский Союз зашатался, США первыми признали независимость Литвы, Латвии и Эстонии.

Тем не менее, признание Соединенными Штатами Крыма и Донбасса де-факто российскими не сулит Украине ничего хорошего. Это лишь в очередной раз подчеркнет, что для США нет друзей и партнеров, и быть союзником американцев – дело рисковое и неблагодарное. Как говорил Киссинджер, "быть врагом США опасно, а другом – смертельно опасно".

видео дня

Путин же очень хочет легализации украденного, то есть юридического признания оккупированных территорий. Но США это не устраивает, поскольку такой шаг откроет "ящик Пандоры": признание российскими Крыма и Донбасса будет значит ниспровержение основ международного права, которые были подписаны еще Советским Союзом (а Россия считает себя правопреемницей СССР), вследствие чего перестанет работать принцип, предусматривающий, что границы в Европе не могут меняться с помощью вооруженных сил. Когда создавались такие правила, был расчет на то, что это исключит перспективу военных конфликтов, но, как мы видим, это не сработало.

США не пойдут на признание де-юре еще и потому, что это будет бить по позициям Штатов, которые по-прежнему считают себя если не гегемоном, то державой номер один. А демонстрация собственного бессилия – это не лучший маркер в этой ситуации.

Для нас все эти процессы опасны, поскольку происходит поворот США от глобализма к изоляционизму. Ведь весной 2022-го американцы давали определенные обещания Зеленскому (не думаю, что у него были иллюзии насчет собственных возможностей и ресурсов для ведения войны).

Блинкен говорил Зеленскому, что США вместе с Украиной до конца, до победы. Но – политическая ситуация и концепция США изменились, и теперь Штаты используют Украину как разменную монету в своих геополитических играх.

Что бы там Axios не писало о единой позиции относительно коммуникации с Россией на переговорах, мы видим, что Уиткофф и Вэнс готовы договариваться с Россией и объединяться с ней против глобалистов. А вот Рубио, отражающий позицию классических республиканцев, считает, что нужно договариваться с глобалистами в действиях против России. И Украина оказалась заложником этой ситуации.

Изменение позиции США приводит к тому, что мы вынуждены идти на очень тяжелые условия прекращения войны, которые на десятилетия вперед узаконят раздел Украины.

Если США де-факто признают российскими Крым и Донбасс, это приведет к ряду негативных последствий для Украины.

Во-первых, это приведет к ослаблению санкционного давления на Россию и началу восстановления торгово-экономических контактов РФ и европейских стран.

Во-вторых, в 2026 году Европу ожидает значительный избирательный цикл, и там на выборах верх могут взять правоконсервативные силы, которые куда более склонны договариваться с Путиным. Примеру США могут последовать и тоже признать российскими Крым и Донбасс некоторые европейские страны, в частности, Венгрия, Словакия, Греция и Италия. В то же время страны Балтии, Польша, страны Северной Европы, в первую очередь, Нидерланды, будут занимать последовательно жесткую позицию относительно России.

А вот в Великобритании на выборах может победить Партия реформ – британская версия трампистов, и, если так произойдет, там произойдет радикальный политический разворот. Если до сих пор сохранялся консенсус между оппозицией и властью Великобритании относительно помощи Украине, то после выборов он может быть разрушен.

Впрочем, если США де-факто признают российскими оккупированные территории, продавать оружие Украине они не перестанут, а вот помощь со стороны Запада может сократиться, а это будет иметь серьезные последствия, учитывая, что у нас больше половины бюджета формируется с помощью грантов и займов. Боюсь, что после окончания войны мы окажемся в ситуации, когда государство не сможет не только финансировать 800-тысячную армию, но и содержать государственный аппарат и выполнять социальные обязательства, учитывая, что доходная часть нашего бюджета не покрывает и половины расходов.

Давайте чисто арифметически подсчитаем: в Германии ВВП составляет 4 триллиона долларов, 68 миллиардов долларов идет на военные расходы, но при этом армия всего 200 тысяч. Другой пример – Польша, которая ближе и понятнее нам: ВВП там составляет 1 триллион долларов, военные расходы на уровне 40 миллиардов долларов, а армия насчитывает 200 тысяч человек, но ее планируют увеличить до 300 тысяч. О каких 600 или 800 тысячах речь, откуда у Украины возьмутся деньги на содержание такой армии?

Если в целом оценивать нынешний переговорный трек и все условия, которые озвучиваются Украине как потенциальные пункты будущего мирного плана, то вырисовывается следующая картина. Украину будут склонять к отказу от членства в НАТО и заставлять закрепить внеблоковый статус, к отказу от ядерных амбиций, сокращению численности ВСУ, также, судя по всему, будут уступки и по гуманитарным вопросам. Пока камень преткновения – это НАТО и территории. Понятно, что Зеленский не может отдать такой приказ, поскольку у президента таких полномочий нет – отказаться от Донбасса и вывести войска оттуда может сделать только Верховная Рада. Но пойдут ли на такое политическое самоубийство депутаты – большой вопрос.

Подчеркну, если США и ряд европейских стран признают российскими оккупированные территории, это не значит, что Украина должна будет принять соответствующее решение. У нас есть опция с этим не соглашаться и не признавать де-юре Крым и Донбасс российскими.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического цента "Третий сектор", специально для Главреда

О персоне: Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

война в Украине новости США санкции США аннексия Крыма санкции против России Андрей Золотарев оккупация Донбасса деоккупация Крыма война России и Украины
