В этой войне для России любой мир - это поражение. / Байкал Daily, Сергей Тарасенко

24 февраля в мире началась Третья мировая война.

Россия приложит все усилия, чтобы уничтожить Украину. Уничтожить нас, чтобы потом уничтожить кого-то другого.

В этой войне для России любой мир - это поражение.

Поэтому жестокость была и жестокость будет еще, и гораздо большая жестокость. Они будут еще больше резать и издеваться над пленными, будут пытать, будут убивать детей, уничтожать любые дома, жечь леса, поля, они уничтожат все, куда только дотянутся. Потому что Россия не может нас победить политически, экономически, информационно. Потому что для России террор - единственный способ добиться изменений в свою пользу военным путем.

Остановить террор возможно только одним путем - стать более профессиональными, чтобы использовать наши сильные качества, и нивелировать сильные качества русских террористов.

Есть только один путь остановить террор - убивать гораздо больше русских, чем это делалось до сих пор. Все происходящее вокруг нас надо оценивать только через одно измерение - способствует ли это убийству российских террористов или мешает?

Мы должны измерять нашу жизнь на каждом участке фронта и тыла тем, сколько подтвержденных русских убито благодаря нашим усилиям сегодня.

Только это и имеет значение каждый день, день за днем.