Омикроном дело не закончится: почему коронавирус в 2022 году никуда не исчезнет

Омикрон в 2022 году будет более заразным, но большинство заразившихся, вероятно будут переносить его в легкой форме / Фото Reuters

В конце 2021 года появление штамма коронавируса Омикрон впервые было зафиксировано в Украине.

Но Омикроном дело не закончится и в будущем у нас будут продолжать появляться новые варианты вируса SARS-Cov-2 с неблагоприятным профилем распространенности, вирулентности (тяжести) или ускользания от имунной защиты.

Значительная часть западных экспертов еще год назад утверждала, что эрадикация вируса, то есть его полное исчезновение, и возвращение к нормальной жизни должны были произойти к 2022 году.

Как видим, этот прогноз уже не сбылся. Теперь становится все более очевидным, что на смену пандемии придет эндемия - сохранение присутствия вируса в регионах с низкой интенсивностью циркуляции и значительно меньшими заболеваемостью, потребностью в госпитализации и летальностью за счет образования значительной прослойки защищенных от заражения или тяжелого течения болезни после перенесенной болезни и вакцинации.

На этом фоне время от времени возможно появление локальных вспышек и эпидемий, то есть неожиданного резкого и значительного увеличения числа новых случаев в определенном регионе, но не с таким массовым поражением людей и высокой смертностью, как во время пандемии.

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Если вспомнить историю пандемий, то эрадикации удалось добиться только относительно оспы - все остальные вирусные заболевания стали эндемичными.

Опыт 2021 года показал нам и недостижимость коллективного иммунитета. Это былообусловлено двумя вещами - во-первых, появлением Дельты с ее значительно большей заразностью в сравнении с уханьским вирусом, и, во-вторых, отказом от вакцинации значительной части населения стран, где вакцины стали широко доступны ещё в начале2021г. Поэтому в мире фокус с достижения коллективного иммунитета сместился на предотвращение тяжелого и смертельного течения ковида путем вакцинации и более эффективного лечения.

В связи с этим вырисовывается логическая цепочка, согласно которой пандемия закончится, когда ковид станет эндемичным, в виде отдельных локальных вспышек. Ковид станет эндемичным, если/когда можно будет обходиться без локдаунов и снять другие ограничения, а это можно будет сделать, если удастся уменьшить нагрузку на больницы. В свою очередь, нагрузка на больницы уменьшится, если мы будем болеть ковидом меньше или же легче, а это возможно только при условии массового вакцинирования и наличия новых эффективных противовирусных препаратов (прежде всего, таблетированных), которые будут доступны каждому для применения на дому.

Читайте также2022 год может стать последним для пандемии коронавирусаИмеющиеся противовирусные препараты для раннего применения с целью предупреждения ковида и госпитализаций - коктейль моноклональных антител, которые требуют внутривенного введения, очень дорогие, не говоря уже о том, что против Дельты они были частично неэффективны, а в отношении Омикрона у них совсем неутешительный прогноз.

Их окончательные результаты оказались весьма неутешительны для Молнупиравира из-за значительно меньшей эффективности в отношении предотвращения госпитализации и смерти ( 30%) и риска вызвать появление новых вариантов вируса. С Пакславидом нам, похоже, повезло больше - подтвердились как эффективность (89%), так и безопасность. При этом ожидается, что оба препарата могут быть эффективны независимо от варианта вируса.

Что касается вакцинации, то эффективность имеющихся вакцин первого поколения не только имеет ограниченный срок действия (6 месяцев), что требует как минимум одного бустера, но и уменьшается с каждым новым вариантом, что мы сейчас видим для Омикрона. Выход - создание пан-коронавирусных вакцин, работа над которыми началась в этом году. В случае успеха в 2022, они смогут значительно изменить ход пандемии.

Текущий 2021 год стал годом подведения итогов борьбы с пандемией в разных странах до появления вакцин и попыткой оценить их сравнительную эффективность. Национальные стратегии Китая, Сингапура, Новой Зеландии и некоторых других восточных стран, которые были направлены на полную элиминацию, то есть достижение полного прекращения появления новых случаев заражения вирусом на 4 недели, оказались самыми эффективными и по показателям смертности населения, и по экономическим показателям динамики ВВП.

Европейские страны пошли по пути агрессивного сдерживания, отказавшись от проведения мега-массового тестирования, быстрого и максимально полного отслеживания контактов и серьезного ограничения свобод населения, в том числе, принудительной изоляции вне дома. Такая стратегия оказалась менее эффективной.

Еще более "либертарианская" стратегия Швеции, где не вводили локдаунов, ограничений, в том числе масок, поначалу дала малое количество смертей, но впоследствии "догнала" по смертности и падению экономики стратегию агрессивного сдерживания.

Подчеркиваю - это итоги борьбы с пандемией в "довакцинный" период, которые могут быть полезными при появлении нового вируса. Или нового варианта SARS-cov-2, который "помножит на ноль" иммунитет после вакцинации или перенесённой инфекции. Но думаю, маловероятно, что нам это пригодится в 2022 году.

Что нас ждет с ограничениями в наступающем году?

Вопрос их введения или снятия зависит не только от эпидситуации, а и от готовности медицинских систем и политических решений власти.

В 2022 году шанс снятия ограничений появляется, но этот шанс для каждой страны - разный. То есть глобально это вряд ли произойдет, однако в хорошо вакцинированных странах с дисциплиной относительно масок и доступом к новым противовирусным препаратам это вполне вероятно.

Учитывая мобильность людей, в эти благополучные страны вирус будет продолжать завозиться из стран с плохой эпидситуацией (вроде Украины, стран Африки и Латинской Америки). Более того, пока в странах будет продолжать активно циркулировать вирус, будут появляться и новые Дельты с Омикронами. Поэтому ВОЗ и призывала США не вводить третьи и четвертые бустерные дозы, а направить имеющиеся вакцины в бедные страны, чтобы охватить их вакцинацией, но "вакцинный национализм" непобедим.

Кроме того, введение ограничений зависит и от экономических причин. Например, Украина не может позволить себе локдауны с выплатой из бюджета компенсаций людям, которые вынуждены прекратить работать. Плюс есть политическая подоплека – в частности, недовольство ограничениями людей в ряде западных стран, которое в Украине пока не приобрело столь серьезных масштабов.

Читайте такжеКоронавирус, энергетический кризис и выборы: чего ждать украинцам в 2022 годуВероятно, опыт 2021 года позволит в 2022 году не распространять ограничения на закрытие школ, как минимум, начальных. Ведь дети болеют ковидом значительно более легко, чем взрослые, и "удаленка" наносит непоправимый вред их дальнейшему развитию. К тому же, теперь есть вакцины с 5+ лет.

В целом, введение локдаунов в масштабах стран мне представляется уже маловероятным - максимум, в пределах городов/областей, и только при очень большой нагрузке на систему здравоохранения в случае появления нового крайне неблагоприятного варианта вируса. Большинство стран за прошедшее время "усвоили уроки" - например, обеспечили развёртывание большего количества коек для интенсивного лечения. Ведь для борьбы с коронавирусом каждая третья койка должна быть интенсивной. Увы, это не коснулось Украины - у нас по-прежнему "интенсивная койка" только каждая 10-15.

Когда именно ковид станет эндемичным, зависит от многих факторов. В частности, силы и длительности имунной защиты после инфекции и вакцинации, заразности новых вариантов вируса и паттернов поведения людей в популяции. Я имею в виду общительность и дисциплинированность, например, в отношении ношения масок и самоизоляции при появлении первых признаков инфекции.

Вероятно, ковид с нами надолго, и от страха и отрицания нам пора перейти к принятию, вместе с определенными ограничениями.

Екатерина Амосова, врач терапевт-кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, основатель медицинского центра Амосовой, специально для Главреда