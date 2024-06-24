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Оккупанты формируют живой щит в Крыму

Борис Бабин
24 июня 2024, 09:57
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В отличие от севастопольского населения, население по примеру Белгорода оккупанты из прифронтовой зоны вывозят. Потому что это их собственные люди.
Крым, Севастополь, взрыв
Россияне якобы сбили ракету над Севастополем / скрин, УНИАН

Оккупанты заявили о якобы массовых ранениях и гибели нескольких гражданских лиц на пляже севастопольской Учкуевки примерно в полдень 23 июня.

При этом якобы поражение нанесла некая "ракета в результате воздействия средств ПВО" агрессора, которая якобы "на конечном участке отклонилась от траектории полета". Это "официальное заявление" военного ведомства агрессора.

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Несмотря на то, что сами оккупанты заявляют, что пляжи Учкуевки, расположенные буквально в одном километре возле нескольких важных военных объектов агрессора, не были целью якобы "ракетного обстрела", а потому единственной реальной причиной заявленного поражения пляжа является работа ПВО агрессора, остается определить степень вины оккупационной "администрации" в ситуации.

И дело даже не в том, что в Учкуевке, как "внезапно оказалось", закрыты или отсутствуют бомбоубежища, и что там не было собственно и сигнала воздушной тревоги.

Напомню, что оккупанты вполне спокойно "запрещают" присутствие гражданских лиц на пляжах Крыма там и когда, где им это присутствие невыгодно, примерами являются описанные Association of Reintegration of Crimea ситуации 2023-2024 годов на западе Крыма и на побережье Керченского пролива.

Но этого не было в Севастополе, в частности в Учкуевке, где агрессор сознательно использует "курортный сезон" как в формате пропаганды, так и в измерении "живого щита", на третий год масштабной войны.

Напомню, что в отличие от севастопольского населения, население по примеру Белгорода оккупанты из прифронтовой зоны вывозят. Потому что это их собственные люди.

Таким образом именно оккупанты, активно способствуя приезду и размещению с "рекреационной целью" населения в прифронтовой Севастополь, и не только не закрывая его пляжи, но и всячески стимулируя лиц там находиться, при этом постоянно имитируя "режим мирного времени", активно формируют соответствующие риски.

Обязанностью оккупантов в соответствии с Женевскими конвенциями было: с 2022 года минимизировать вообще прибытие любых "туристов" в Севастополь и постоянно информировать население об объективно наиболее опасных зонах, насыщенных российской ПВО, таких как пляжи Северной стороны города и район мыса Фиолент, и предоставить возможность желающим эвакуироваться.

Но что-то мне подсказывает, что и в дальнейшем этот позорный пиар агрессора на "живом щите" будет продолжаться.

Кто такой Борис Бабин

Борис Владимирович Бабин - украинский ученый, политик, доктор юридических наук, профессор. Экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

Родился 12 марта 1981 года в Евпатории, АР Крым.

Заведовал кафедрой административного и уголовного права Одесской национальной морской академии.
С июня 2015 года по декабрь 2015 года - правительственный уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека.

С 2016 года - профессор кафедры международного права и сравнительного правоведения Международного гуманитарного университета.

Эксперт Украинского морского независимого профсоюза, Крымскотатарского ресурсного центра, Фонда исследования и поддержки коренных народов Крыма, эксперт ad hoc ОБСЕ, Совета Европы и Minority Rights Group International.

Заведующий сектором Института законодательства Верховной Рады Украины.

Автор научных работ.

С 17 августа 2017 года по 3 декабря 2018 года - представитель президента Украины Петра Порошенко в Автономной Республике Крым.

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