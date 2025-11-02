Если бы этого плана не было, Россия не требовала бы на фоне ракетных бомбардировок признать особые права русского языка и Церкви.

На могиле скромного турецкого чиновника Тевфика Эсенча в небольшом поселке Хаджи-Осман - надпись, которая сегодня считается одной из сакральных в мировой филологии и которая одновременно является одним из крупнейших приговоров российскому империализму.

"Последний убих, который сделал бессмертным убихский язык, который писал и говорил на этом языке".

Эта надпись выгравирована согласно предсмертному желанию самого Тевфика Эсенча, который хотел, чтобы люди не забывали о его цивилизационном подарке и его обязательствах перед собственным народом. И действительно, Эсенч был последним человеком, который говорил на убихском языке и помог сохранить не только память о нем, но и сам язык - по крайней мере в исследованиях и учебниках. Вместе со знаменитым французским лингвистом Жоржем Дюмезилем он издал книгу "Le verbe oubykh". Он оставил образцы языка - и это невероятно, потому что бывшие носители убихского пользовались 81 согласным только с тремя гласными, попробуйте это хотя бы представить, не то чтобы произнести!

Но у читателя может возникнуть закономерный вопрос - а почему же вообще убихский язык исчез и где была Убихия и была ли она вообще?

Убеждаю вас, была. Согласно древним легендам, Убихия - это и есть мифическая Колхида, то есть, возможно, именно сюда плыл Ясон с аргонавтами за золотым руном и именно отсюда бежал с тусклой Медеей. А теперь Убихия - никакая, конечно, не Колхида.

Это Сочи. Грязное Сочи. Сочи, названное так в честь главной убихской реки Шьача.

Да, во время кавказских войн российские войска оккупировали эту древнюю убихскую землю, истребили большую часть населения, а тем, кто остался в живых, поставили хорошо известный нам со времен нынешней российско-украинской войны ультиматум: или российское подданство, или вон отсюда. Практически все убихи не захотели жить под властью "белого царя" и переселились в Османскую империю. И, конечно, уже никогда не жили компактно и со временем практически все перешли на турецкий язык. Тевфику Эсенчу, которого воспитывали его дедушка и бабушка, носители древнего языка, посчастливилось все выучить, запомнить и рассказать ученым. Это все, что он мог сделать для своего исчезнувшего народа.

Попробуйте рассказать русским, что в Сочи или Адлере они живут на чужой земле - ничего, кроме смеха, это не вызовет, хотя русские изгнали с земли древней Колхиды не только убихов, но и другие народы Кавказа. И эти народы до сих пор живут в регионе - но, конечно, никаких прав на родину уже не имеют. Более того, даже в наше время Россия пыталась установить контроль над одним из горных сел соседней Абхазии. Да, это не анекдот: россияне пытались оттяпать территорию у самопровозглашенной республики, которую же сами и провозгласили независимым государством! Но там, где Россия, - там экспансия и воровство.

Исчезновение убихов нельзя назвать уничтожением одного из народов России - потому что эти гордые люди никогда народом России не были, а мстительные русские даже спустя столетия после их эксодуса с родной земли продолжали изображать их в собственных исторических разведках грабителями, работорговцами и пиратами - хорошо, что хоть не нацистами. С народами России, которые остались на своей земле, справиться было труднее, но россиянам удается. Только за десятилетие путинского правления количество носителей родных языков уменьшилось в разы, и скоро филологам придется искать своих Тевфиков Эсенчей, чтобы хотя бы сохранить исчезнувшие языки.

Так что когда я говорю, что одной из главных задач российско-украинской войны является лингвоцид и окончательная расправа над украинским языком - это не оскорбление, а план, реальный план. Если бы этого плана не было, Россия не требовала бы на фоне ракетных бомбардировок признать особые права русского языка и Церкви. Если бы этого плана не было, ФСБ не использовало бы десятилетиями своих агентов с депутатскими мандатами, которые и сегодня никуда не делись, для упорной и вдохновенной борьбы со всем украинским.

Если бы этого плана не было, не было бы самой войны.

