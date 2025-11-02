Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Одна из главных задач российско-украинской войны

Виталий Портников
2 ноября 2025, 14:34
83
Если бы этого плана не было, Россия не требовала бы на фоне ракетных бомбардировок признать особые права русского языка и Церкви.
Могила Тевфика Эсенча
Могила Тевфика Эсенча / фото: Википедия

На могиле скромного турецкого чиновника Тевфика Эсенча в небольшом поселке Хаджи-Осман - надпись, которая сегодня считается одной из сакральных в мировой филологии и которая одновременно является одним из крупнейших приговоров российскому империализму.

"Последний убих, который сделал бессмертным убихский язык, который писал и говорил на этом языке".

Эта надпись выгравирована согласно предсмертному желанию самого Тевфика Эсенча, который хотел, чтобы люди не забывали о его цивилизационном подарке и его обязательствах перед собственным народом. И действительно, Эсенч был последним человеком, который говорил на убихском языке и помог сохранить не только память о нем, но и сам язык - по крайней мере в исследованиях и учебниках. Вместе со знаменитым французским лингвистом Жоржем Дюмезилем он издал книгу "Le verbe oubykh". Он оставил образцы языка - и это невероятно, потому что бывшие носители убихского пользовались 81 согласным только с тремя гласными, попробуйте это хотя бы представить, не то чтобы произнести!

видео дня

Но у читателя может возникнуть закономерный вопрос - а почему же вообще убихский язык исчез и где была Убихия и была ли она вообще?

Убеждаю вас, была. Согласно древним легендам, Убихия - это и есть мифическая Колхида, то есть, возможно, именно сюда плыл Ясон с аргонавтами за золотым руном и именно отсюда бежал с тусклой Медеей. А теперь Убихия - никакая, конечно, не Колхида.

Это Сочи. Грязное Сочи. Сочи, названное так в честь главной убихской реки Шьача.

Да, во время кавказских войн российские войска оккупировали эту древнюю убихскую землю, истребили большую часть населения, а тем, кто остался в живых, поставили хорошо известный нам со времен нынешней российско-украинской войны ультиматум: или российское подданство, или вон отсюда. Практически все убихи не захотели жить под властью "белого царя" и переселились в Османскую империю. И, конечно, уже никогда не жили компактно и со временем практически все перешли на турецкий язык. Тевфику Эсенчу, которого воспитывали его дедушка и бабушка, носители древнего языка, посчастливилось все выучить, запомнить и рассказать ученым. Это все, что он мог сделать для своего исчезнувшего народа.

Попробуйте рассказать русским, что в Сочи или Адлере они живут на чужой земле - ничего, кроме смеха, это не вызовет, хотя русские изгнали с земли древней Колхиды не только убихов, но и другие народы Кавказа. И эти народы до сих пор живут в регионе - но, конечно, никаких прав на родину уже не имеют. Более того, даже в наше время Россия пыталась установить контроль над одним из горных сел соседней Абхазии. Да, это не анекдот: россияне пытались оттяпать территорию у самопровозглашенной республики, которую же сами и провозгласили независимым государством! Но там, где Россия, - там экспансия и воровство.

Исчезновение убихов нельзя назвать уничтожением одного из народов России - потому что эти гордые люди никогда народом России не были, а мстительные русские даже спустя столетия после их эксодуса с родной земли продолжали изображать их в собственных исторических разведках грабителями, работорговцами и пиратами - хорошо, что хоть не нацистами. С народами России, которые остались на своей земле, справиться было труднее, но россиянам удается. Только за десятилетие путинского правления количество носителей родных языков уменьшилось в разы, и скоро филологам придется искать своих Тевфиков Эсенчей, чтобы хотя бы сохранить исчезнувшие языки.

Так что когда я говорю, что одной из главных задач российско-украинской войны является лингвоцид и окончательная расправа над украинским языком - это не оскорбление, а план, реальный план. Если бы этого плана не было, Россия не требовала бы на фоне ракетных бомбардировок признать особые права русского языка и Церкви. Если бы этого плана не было, ФСБ не использовало бы десятилетиями своих агентов с депутатскими мандатами, которые и сегодня никуда не делись, для упорной и вдохновенной борьбы со всем украинским.

Если бы этого плана не было, не было бы самой войны.

Источник

О персоне: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виталий Портников
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:44Фронт
Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

14:34Украина
Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, детали

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, детали

14:09Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

Можете навлечь беду: какой 2 ноября церковный праздник и чего лучше не делать в этот день

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

Последние новости

16:07

"У них есть комплекс": Могилевская раскрыла проблему своих дочерей

15:44

Путин поставил дедлайн для захвата Покровска - генерал назвал сроки

15:36

Кому стоит перейти на бензин А-92 зимой: автомеханик раскрыл важный секрет

15:22

Сменил 17 имен и создал тысячи картин: как сирота со Львовщины стал легендойВидео

14:55

Трамп послал сигнал Путину после переговоров с Си Цзиньпином - чего ждать

Деньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим ГардусДеньги уходят из "Лукойла", никто не захочет ссориться с Трампом - Максим Гардус
14:46

"Не бойся": бывший якудза стал на защиту участницы "Холостяка"Видео

14:43

Финансовый гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

14:34

Украина может заставить Кремль сдаться: названо главное условие

14:34

Одна из главных задач российско-украинской войнымнение

Реклама
14:09

Смертельное ДТП на Ивано-Франковщине: судья совершила наезд на пешеходов, деталиФото

14:06

Кто на самом деле написал Библию - ученые раскрыли скрытые подсказки в тексте

14:02

Китайский гороскоп на завтра 3 ноября: Тиграм -разочарование, Драконам - долги

13:27

Загорелся корабль и не только: Украина нанесла массированный удар по порту РФ

13:25

Слышали все, но знают единицы: что на самом деле означает фраза "кіно і німці"Видео

13:24

России приготовиться: американцы собрались по-настоящему взяться за Венесуэлумнение

13:23

Любовный гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября

12:58

Гора рогаликов за 33 гривны: рецепт, который удивит всех

12:53

Лежала на обочине: дочь Веры Брежневой появилась на провокационном фото

12:43

По-украински или по-русски: раскрыто, на каком языке говорили князья Киевской РусиВидео

12:26

Феерический удар по складам и базам россиян: СБУ провела "взрывную" операциюВидео

Реклама
11:57

Украинцам необходимо срочно заменить паспорта: чьи документы теперь недействительны

11:57

Целая область Украины осталась без света - какова причина блэкаута

11:47

Россияне выводят часть войск из-под Покровска - что произошло

11:31

"Девушки ревновали": Денисенко раскрыла, как портила отношения Цимбалюка

11:31

В Украину придет второе "бабье лето": когда ждать аномально теплую погоду

11:29

Гороскоп на ноябрь 2025 для Рыб: сюрпризы, перемены и судьбоносные встречиВидео

11:03

Гороскоп Таро на неделю с 3 по 9 ноября: Тельцам - новое, Ракам - важное решение

11:02

Что происходит в Покровске: бойцы рассказали о ситуации в городе

10:39

После встречи с Си Цзиньпином: Трамп сделал загадочное заявление о "вечном мире"

10:23

Перерос отца: Потап внезапно показался со взрослым сыном

10:10

Популярный продукт в Украине стал "золотым": в магазинах просят 110 грн за кг

10:03

Гороскоп на неделю с 3 по 9 ноября: Раки получат совет, Весам - шанс

09:51

Курс может безумно прыгнуть вверх: сколько будет стоить валюта с понедельника

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 2 ноября (обновляется)

09:28

Певица Елка изменила слова песни, чтобы не упоминать Украину: кринжовое видеоВидео

09:18

Россия содрогается от взрывов: дроны поразили "жирную" цель

09:00

Карта Deep State онлайн за 2 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:54

Бои обостряются, россияне могут открыть путь к большим городам - CNN

08:24

Россияне нанесли удар по магазину на Днепропетровщине: погибли двое мальчиков

07:48

РФ коварно ударила по Запорожью: почти 60 тысяч человек без светаФото

Реклама
05:34

Как расколоть грецкие орехи так, чтобы половинки остались целыми: хитрые способы

04:33

Гороскоп на завтра 3 ноября: Близнецам - подарок, Скорпионам - критика

03:30

Масштабный сдвиг на дне: раскрыта тайна гигантского разлома в Тихом океане

02:40

Верните белью первоначальную белизну: домашний метод, который работает лучше магазинных средств

01:25

Бывшие вернутся: каким ТОП-4 знакам звезды подготовили встречу с прошлым

01 ноября, суббота
23:55

Интересный тест на IQ: попробуйте найти спрятанного слона за 21 секунду

22:30

Как не потерять страховой стаж: что важно знать о трудовой после оцифровки

22:29

4 очень строгих запрета: что нельзя делать в праздник 2 ноября

22:29

Опять без света: Укрэнерго обнародовало графики отключений на 2 ноября

21:38

Армия РФ атаковала Днепропетровскую область: есть погибшие и раненые, повреждена инфраструктура

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять