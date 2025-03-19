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Один из ключевых результатов переговоров Трампа и Путина

Алексей Кущ
19 марта 2025, 19:10
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Нам просто не повезло, что Россия оказалась одной из ключевых переменных в "иранском уравнении".
Один из ключевых результатов переговоров Трампа и Путина
Путин и Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, facebook.com/WhiteHouse

Один из ключевых результатов сегодняшних переговоров Трампа и Путина:

"Лидеры двух стран разделяют мнение о том, что Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль", — так о переговорах написала пресс-секретарь Белого Дома Левитт.

Вспомните о чем я писал несколько дней назад в контексте атаки США на хуситов?

видео дня

Ядерная программа Ирана является экзистенциальным вызовом для Израиля.

США и Израиль сделают все, чтобы сформировать эффективный ответ на этот вызов.

США используют для этого все свои геополитические активы (а тут у них есть целые страны).

А Израиль использует максимальный уровень своего международного лоббизма, а он у него достаточен.

А мы знаем, что когда дело доходит до угрозы существования нации, Израиль применит все доступные средства - вплоть до ревизии международного права.

Это прививка, полученная израилитянами в период Холокоста или Всесожжения.

Нам просто не повезло, что Россия оказалась одной из ключевых переменных в "иранском уравнении".

Хотя стоить отметить, что Россия заранее знала, какую позицию на шахматной доске мировой политики нужно занять в контексте ситуации на Ближнем Востоке, чтобы однажды по просьбе Тель-Авива раздался звонок из Вашингтона.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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