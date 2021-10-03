Очищение морозом

Нафтогаз зажег почти вселенский олимпийский факел, спалив в "факелах" скважин 0,5 млрд кубов / Reuters

Очищение кризисом. Точнее морозом.

В средние века инквизиция очищала огнем.

Сейчас "газовая инквизиция" будет очищать экономику и население морозом и тарифами.

Можно очень долго рассказывать о "реформах в Нафтогазе", но их реальную ценность для страны мы "пощупаем" лишь в условиях снижениея транзита российского газа и роста котировок на энергоресурс на европейских хабах.

Именно сейчас многие понимают, что настоящая реформа - это:

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а) наращивание добычи собственного газа;

б) создание на базе нашей ГТС и подземных хранилищ восточно-европейского газового хаба, в качестве национального бенчмарка (ориентира по цене) и площадки для хеджирования газовых портфелей промышленных потребителей.

Это то, что сделали в Польше и Турции, хотя шансы этих стран на хабовый статус были в разы меньше, нежели у нас.

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Именно об этих двух направлениях (рост добычи и хаб) все последние годы и бил в набат в своих статьях.

На поверку оказалось, что "реформы" Нафтогаза хорошо работают в условиях, когда можно летом закачать в хранилища дешевый газ, а зимой продать потребителю дорогой.

Плюс российские три миллиарда долларов за транзит, которые круглогодично балансируют финансовый поток, обеспечивая выплату космических зарплат, бонусов и реализацию программы 20/20 по наращиванию газодобычи, которая была успешно провалена.

Цена "реформ" Нафтогаза - это уродский анбандлинг по созданию "независимого оператора" ГТС, мощности которого не интересны никому: ни вредному Газпрому, ни няшным европейским операторам.

Цена "реформ" Нафтогаза" - это 1,4 млрд м. куб., списанных на технологические потери.

Нафтогаз зажег почти вселенский олимпийский факел, спалив в "факелах" скважин 0,5 млрд кубов.

Цена "реформ" - это и схемы с виртуальнымр реверсом газа из Европы.

Как вы думаете, почему так взвились наши власть имущие по поводу венгреского транзита на 4 млрд м. куб., которые пойдут в обход Украины?

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Дело в том, что в последнее время виртуальный реверс в Украину, в значительной мере, переместился из Словакии в Венгрию (70-80% объемов).

Закрытие этого направления, означает, что схема с виртуальным реверсом накрывается медным тазом и зарабатывать на прокладках в Люксембурге и Швейцарии уже не получится.

Так что грядущая "газовая инквизиция" будет во благо.

Пока мы не закроем виртуальный реверс, мы никогда не узнаем, сколько же газа в реальности добывается в Украине и каков наш настоящий дефицит, а не "бумажный".