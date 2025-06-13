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Обострение между Ираном и Израилем: стала ли неизбежной ядерная война

Александр Кочетков
13 июня 2025, 13:24
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Иран уже вышел на уровень, который позволяет констатировать наличие у него ядерного оружия – не очень совершенного и не очень эффективного, но бахнуть может.
У Ирана уже есть все, чтобы нанести ядерный удар, но полноценного ядерного арсенала у него еще нет
Ядерная война на Ближнем Востоке станет неизбежной, когда Иран создаст ядерный арсенал / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Между Ираном и Израилем идет давняя и бесконечная война. Порой война заметна, порой – нет, но она идет тысячелетиями. В этой войне должен остаться только один. Или должно произойти нечто такое фантастическое, что Иран и Израиль будут разграничены территориально.

Поэтому война разной интенсивности между этими странами продолжается все время. А сейчас один из ключевых моментов этого противостояния, когда Иран вышел на уровень, позволяющий констатировать наличие у него ядерного оружия. Не очень совершенное, не очень эффективное ядерное оружие, но у Ирана уже есть все, чтобы бахнуло.

Иран рассказывает, что он только на пороге создания ядерного оружия, но на самом деле у него есть обогащение урана до 60%, и этого достаточно, чтобы пошла цепная реакция и произошел ядерный взрыв. В Иране проводились подземные испытания, чтобы запустить в небольшом объеме эту цепную ядерную реакцию, и это удалось сделать.

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Если Израиль, у которого тоже есть ядерное оружие, упустит момент, и Иран создаст определенный ядерный арсенал, то тогда ядерная война на Ближнем Востоке будет неизбежной. Именно поэтому весь мир сейчас очень внимательно наблюдает за тем, что происходит между Ираном и Израилем.

Безусловно, эта эскалация противостояния между Ираном и Израилем отвлекает внимание от Украины. Но – исключительно Соединенных Штатов Америки.

Израиль нам помогал, но тихо, прячась, чтобы не портить отношения с Россией. Израиль предоставил нам Patriot, но не напрямую – он передал его Штатам, которые немного отремонтировали, модернизировали и только тогда передали нам. То есть Израиль Украине особо не помогает.

Европа призывает к миру, не хочет никакого конфликта на Ближнем Востоке и сосредоточена на Украине и помощи ей. Поэтому внимание Европы, которая на сегодня является главным нашим партнером, обострение ситуации между Израилем и Ираном не отвлечет.

А вот США, да, сосредоточатся именно на конфликте на Ближнем Востоке и будут именно на стороне Израиля, хотя формально будут притворяться миротворцами. Но США сейчас не то что не помогают Украине, а помогают России и являются ее партнером, если судить по действиям и заявлениям американцев. По сути, Штаты говорят, что можно давно было бы завершить войну, если бы Украина сдалась, и Россия получила все, что хочет. Таким образом, то, что США будут сейчас отвлекаться, нам даже пойдет даже на пользу. Американская помощь нам и так все больше сокращалась, поэтому события на Ближнем Востоке особо на это не повлияют.

Если попытаться спрогнозировать дальнейшее развитие событий, то, по моему мнению, каким-то образом эта эскалация между Ираном и Израилем будет сдержана, потому что никто не хочет ядерной войны. В частности, не хочет ее и Иран, потому что понимает, что он не выстоит в прямом противостоянии с Израилем, который технологически значительно мощнее Ирана. К тому же, в Израиле война для всех, а не только для тех, кто воюет. Поэтому Иран не хочет войны с Израилем, потому что понимает, чем все закончится, особенно если Израилю будут помогать США и частично Великобритания. Скорее всего, стороны будут искать вариант определенной договоренности, чтобы Иран не перешел к серийному производству ядерного оружия. Ведь экспериментальное ядерное оружие Иран имеет, а вот серийное его производство попытаются предотвратить.

Поэтому в мире будет сохраняться два центра напряжения – Украина и все, что происходит вокруг Израиля. Но, скорее всего, горячего противостояния между Израилем и Ираном дальше не будет. Побомбят друг друга, и на том все.

Подчеркиваю, Иран создал лишь экспериментальную установку, в которой можно запустить цепную ядерную реакцию, которая является основой ядерного оружия. Но Иран еще не создал бомбу, которую можно загрузить в ракету и отправить ее на определенную цель. Отличие от экспериментальной установки и серийного изделия достаточно существенное. То есть есть все предпосылки для того, что у Ирана появится ядерное оружие, но пока что ядерного устройства, которое можно запустить по тому же Израилю у Ирана еще нет, но его можно сложить вместе. То есть до создания ядерного оружия, готового к применению, у Ирана дело еще не дошло и, видимо, не дойдет.

Александр Кочетков, политический аналитик, специально для Главреда

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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