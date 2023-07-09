Оборонное планирование сегодня: почему это очень важно и в чем сложность

Сложность оборонного планирования сейчас - запредельно высокий уровень неопределённости в принципиальных вопросах.

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Бойцы ВСУ в Донецкой области / фото: Главред

Министр обороны Алексей Резников в рамках дискуссии к будущей "Украинской доктрине" опубликовал на "Интерфаксе" материал о контурах украинской обороны будущего.

После того, как родилось политическое решение по западаным самолётам и трек с оружием глобально пройден, новая глобальная задача для Минобороны - это включение наших оборонных потребностей в долгосрочные планы партнёров. Чтобы обеспечить стабильную поддержку.

Выглядит как очень скучная рутина, но переоценить сложность и значение этой задачи невозможно.

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Основа всего этого движения - оборонное планирование на основе "спроможностей". Ещё год назад по приказу министра была запущена большая работа под названием "огляд оборонних спроможностей". Огляд закончен в мае.

На основе данного материала Минобороны подготовило предложения и в начале июня передало их в Кабмин. В среду было совещание во главе с премьером, где это видение обсуждалось.

Сложность оборонного планирования сейчас - запредельно высокий уровень неопределённости в принципиальных вопросах.

Мы не знаем - мы планируем Силы обороны Украины как часть системы коллективной безопасности (это одни приоритетные спроможности), либо как самодостаточную единицу на обозримое будущее.

Мы не знаем, когда закончится война. Поэтому многие решения по оптимизации (структура войск, базовые ОВТ и др.) отложены.

Мы не знаем, какие у нас есть ресурсы. Заниматься абстрактными подсчётами в столбик на основе советстких методик - это пустая трата времени.

Однако без планирования и запуска изменений мы упустим драгоценное время, которое невозможно наверстать.

Поэтому сформулирована логика изменений, которая позволит двигаться в условиях неопределённости и по ходу уточнять детали.

Особенность планирования этих изменений - львиная доля решений будет иметь межведомственный характер. Т.е., выходить за рамки полномочий Минобороны.

Понадобится пересмотр практически всех профильных законов. Потому что с точки зрения организации обороны мы остаёмся советским государством.

Воинский учёт. Формирование резерва. Мобилизация. Военно-патриотическое воспитание. Военное образование. ВПК.

Эти и другие блоки выстроены в систему, как своего рода кочки на болоте. Потребуются громадные усилия по координации на уровне Кабмина, потому что у разных ведомств наверняка будут взаимоисключающие позиции.

В общем, начало дискуссии положено. В ближайшие месяцы должны выйти на какие-то решения.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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