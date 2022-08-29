Оборона или наступление: о важности определения стратегии войны

Экономия сил и успех лучше всего обеспечиваются сочетанием оборонительных и наступательных действий / pixabay

Определение стратегии войны - это выбор правильного метода использования ресурсов, правильного метода подготовки и применения войск, и это интеллектуальное решение, чтобы уберечь страну от истощения в длительной войне.

Цитата от Лиддел-Гарта это четко определяет:

"Эффективность действий армий зависит от развития новых методов, цель которых заключается:

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1) в просачивании (инфильтрации) войск через линию фронта и установлении контроля над территорией, а не в захвате оборонительных рубежей;

2) в практически возможной парализации действий противника, а не в теоретически задуманном разгроме его сил.

Текучесть может обеспечить успех там, где концентрация сил создает опасную жесткость...

Проблема неагрессивной страны заключается в том, чтобы найти такую форму стратегии, которая бы подходила для осуществления ограниченных целей наиболее экономным путем. На первый взгляд может показаться, что оборона является наиболее экономным методом ведения войны. Но это означает, что пришлось бы придерживаться позиционной обороны, которая, как свидетельствует история, служит чрезвычайно ненадежным средством. Экономия сил и успех лучше всего обеспечиваются сочетанием оборонительных и наступательных действий, основанных на высокой мобильности, которая дает возможность наносить быстрые мощные контрудары".

"Стратегия непрямых действий" Лиддел-Гарт, 1954 год. Лучший учебник по стратегии, в котором предусмотрены те же принципы, по которым ведется и наша война.