Об опасности наземных действий из Беларуси

Войска РФ в Беларуси / Минобороны Беларуси

Непосредственной опасности наземных действий из Беларуси сейчас нет.

Беларусская армия не готова и не желает, российское руководство желает, но не готово.

Около десяти тысяч российских военнослужащих сейчас в Беларуси и это не единая группировка, а солянка из разных подразделений с разными задачами, часть вообще решает проблемы тылового и инфраструктурного обеспечения.

Для того, чтобы опасность стала значимой, количество наземных войск ВС РФ в Беларуси должно обрести вес в 20-25 тысяч в/с минимум, сведённых (!) в ударную группировку.

До этого ещё очень далеко, если это вообще в планах.

Пока все выглядит так, что основная задача беларусской группировки российских войск - это создавать угрозу без вторжения, для того, чтобы мы не могли снять войска с защиты севера на другие направления.

Что возможно? Удары иранскими БПЛА, ОТРК типа "Искандер" и российской авиации из воздушного пространства Беларуси.

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