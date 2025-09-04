Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

О саммите ШОС: как Си Цзиньпин хочет строить новый мировой порядок?

Юрий Богданов
4 сентября 2025, 19:10
16
Си Цзиньпин прямо заявляет, что Китай и СССР были "главными театрами боевых действий" и "опорой сопротивления фашизму".
Путин, Си Цзиньпин, Трамп, Зеленский
Путин, Си Цзиньпин, Трамп, Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Разбираем ключевые тезисы из материала Financial Times о том, как Пекин бросает вызов Западу.

Прямо сейчас в китайском Тяньцзине происходит событие, которое может определить будущее глобальной политики. Лидер Китая Си Цзиньпин собрал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) более 20 лидеров, среди которых Путин и премьер Индии Моди. Официальная цель - безопасность и сотрудничество. Неофициальная - начало демонтажа мирового порядка, возглавляемого США.

История как оружие. Главный инструмент Китая - переписывание истории. Саммит намеренно проходит в 80-ю годовщину поражения Японии во Второй мировой войне. Пекин стремится изменить глобальный нарратив, представив себя главной силой, победившей японский милитаризм в Азии, и одним из основателей послевоенного порядка.

видео дня

Умаление роли США. Китайская пропаганда утверждает, что КНР вела "войну сопротивления" с 1931 года, за 10 лет до вступления США в войну. Си Цзиньпин прямо заявляет, что Китай и СССР были "главными театрами боевых действий" и "опорой сопротивления фашизму".

Новые герои. Если раньше Пекин признавал роль националистического правительства Гоминьдана, то теперь продвигается тезис, что именно Коммунистическая партия была "центральным столпом" в борьбе с Японией (это полный исторический бред, - ред).

Практическая цель - Тайвань. Переписывание истории имеет конкретную геополитическую цель - усиление претензий на суверенитет над Тайванем. Пекин апеллирует к Каирской и Потсдамской декларациям времен войны, которые предусматривали передачу острова Китаю. Этим он пытается легитимизировать свои притязания в глазах "глобального Юга".

Эта позиция прямо противоречит западной, которая ссылается на Сан-Францисский мирный договор 1951 года, где статус Тайваня остался юридически неопределенным. Агрессивные военные учения возле острова - это уже силовое дополнение к историческим аргументам.

Демонстрация силы и токсичные союзники. Кульминацией событий станет грандиозный военный парад в Пекине. Китай покажет свои новейшие вооружения, а на трибуне рядом с Си будут стоять Путин, Ким Чен Ын и лидеры Ирана и Мьянмы.

Для Запада это выглядит как формирование "оси автократий". Присутствие Путина, который ведет полномасштабную войну в Украине, полностью разрушает образ Китая как поборника стабильности и мира. Получается двойной месседж: на словах - "справедливый многополярный мир", на деле - поддержка агрессора и бряцание оружием.

Для кого это шоу? Главная аудитория этого спектакля - не США и Европа. Их убеждать уже нет смысла. Цели две:

Внутренняя аудитория. Показать китайскому народу, что Си Цзиньпин - сильный лидер, которого уважают в мире, а Китай - глобальная сверхдержава.

"Глобальный Юг". Предложить странам Азии, Африки и Латинской Америки альтернативный центр силы. Пекин продвигает себя как лидера нового, "более справедливого" мира, в противовес "хаотичной" политике США.

Поэтому мы являемся свидетелями амбициозной и продуманной попытки Китая не просто стать мощнее США, но и изменить сами правила игры на мировой арене. История в этом противостоянии стала таким же полем битвы, как экономика или технологии. Тем более что на поле экономики и технологий шансы победить у Китая все еще очень невелики.

От себя добавлю. По Индии и Китаю я бы не стал сильно переживать. И милые фото не должны нас вводить в заблуждение. Это как с Трампом и Путиным. Как бы стороны не хотели слиться в экстазе, объективная реальность помешает. Китай и Индия слишком конкуренты, а Китай вложился в огромные проекты ограничения влияния и давления на Индию. Это никуда не делось.

Но, безусловно, Дональд Трамп серьезно навредил той работе по оттягиванию Индии от России и в усилении ее влияния в пику Китаю, которую очень старательно проводили несколько последних американских администраций. В том числе его собственная первая. Что дурак не делает - все он делает не так. Кстати, в этом стратегические способности Путина и Трампа очень похожи.

О персоне: Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Си Цзиньпин Владимир Путин Юрий Богданов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

19:34Война
Развертывание европейских сил в Украине: Макрон назвал, сколько стран примет участие

Развертывание европейских сил в Украине: Макрон назвал, сколько стран примет участие

18:58Политика
"Встреча нужна": Зеленский ответил Путину на "приглашение" в Москву

"Встреча нужна": Зеленский ответил Путину на "приглашение" в Москву

18:36Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

"Это будет перемирие": генерал ВСУ раскрыл сценарий завершения войны

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Конец черной полосы и невзгод: каким ТОП-3 знакам сентябрь принесет новый этап

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Спряталась у всех на глазах - где в Украине находится своя Статуя Свободы

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:41

От них мороз по коже - какие украинские фамилии связаны с мистикой

19:34

Россия запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе - что задумали в Кремле

19:10

О саммите ШОС: как Си Цзиньпин хочет строить новый мировой порядок?мнение

19:08

Как на самом деле появились камни и драгоценностиВидео

18:58

Развертывание европейских сил в Украине: Макрон назвал, сколько стран примет участие

Россию ждут плохие новости, осенью там будет много "интересного", прочувствует и Москва – ЗагороднийРоссию ждут плохие новости, осенью там будет много «интересного», прочувствует и Москва – Загородний
18:43

Женщины договорятся: Ефросинина раскрыла, где снова встретится с Соловий

18:42

Медведев набросился на Британию и пригрозил отобрать "дополнительные территории" Украины

18:36

"Встреча нужна": Зеленский ответил Путину на "приглашение" в Москву

17:57

Официально раскрыты детали гарантий безопасности для Украины - чего ждать после войны

Реклама
17:45

Очень плохая примета: что нельзя носить в день церковного праздника 5 сентября

17:33

Стало известно, кем заменят Анджелину Джоли в новой "Ларе Крофт"

17:27

У Порошенко не имеют права указывать Мадяру и Вересу, как воевать, – военные требуют извинений от нардепа "Евросолидарности" Синютки

17:01

"Коалиция желающих" готовит сюрприз Путину: какое оружие получит Украина

16:57

Доллар и евро резко потеряли позиции: новый курс валют на 5 сентября

16:34

РФ нанесла убийственный удар на Черниговщине - ракета попала по гражданским

16:32

Умер известный итальянский дизайнер Джорджо Армани

16:25

Важный продукт в Украине продают по "смешной" цене - что резко подешевело

16:22

Их предают: людям, рожденным в определенные даты, не везет в любви

16:19

Чем загустить сметанный крем: маленький секрет, который спасет все блюдоВидео

16:07

Скандальную экс-руководительницу Хмельницкого МСЭК выпустили из-под стражи - в чем причинаФото

Реклама
16:05

"Уэнсдей" 2 сезон: шокирующие смерти в новом сезоне сериала на Netflix

15:28

800 кг взрывчатки достанут до Москвы: СМИ о новой украинской баллистике

15:20

Гороскоп Таро на завтра 5 сентября: Овнам - открытый путь, Ракам - не бояться

15:16

"Россия готова": у Зеленского раскрыли сценарий окончания войны

15:14

Обувь, которая подойдет каждой женщине: модные сапоги на осень-2025Видео

14:57

Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: детали

14:41

Популярный миф развеян: можно ли сэкономить топливо на нейтральной передачеВидео

14:22

Украина может взорвать "ямальский крест": прогноз дальнобойных ударов по РФ

14:20

Больше такой не увидим: Горбунов похвастался архивным снимком Тины Кароль

13:58

"Путин - губернатор Техаса": Рютте ответил РФ по размещению иностранных войск в Украине

13:54

Пугачева в Москве: любовница Путина закатила истерику в РФ

13:41

Погода удивит украинцев: синоптик предупредила об опасных природных явлениях

13:25

Памятник Григория Чапкиса изменили: как сейчас выглядит могила легенды

13:14

"Путин и Зеленский не готовы к мирным переговорам": громкое заявление Трампа

12:47

Вводятся новые правила пересечения границ ЕС для украинцев: что нужно знать

12:46

"Он отличный партнер": Катя Кузнецова сделала признание про отношения с Цымбалюком

12:42

Ходить можно не везде: украинцев ждет новый штраф до 51 тысячи

12:41

Любимое мясо украинцев резко подскочило в цене: названы причины подорожания

12:29

1+1 Украина 30 лет: как поменялись знаменитости канала

12:05

Пахнет желанием понравиться: Вакарчук резко высказался о Klavdia Petrivna

Реклама
11:57

Ретроградный Уран всё изменит: четыре знака зодиака на пороге переломного момента

11:53

Гороскоп на завтра 5 сентября: Львам - поездка, Водолеям - кража

11:53

Почему 5 сентября нельзя заниматься грязным и тяжелым трудом: какой праздник

11:52

Неожиданные заявления об Украине: в ISW раскрыли, почему Путин сменил тактику

11:50

Судьбоносное лунное затмение 7 сентября 2025: кто станет главным счастливчикомВидео

11:48

Многие совершают роковую ошибку: раскрыт хитрый фокус, как правильно хранить лукВидео

10:59

Имеете ли вы немецкие корни: фамилия расскажет, кем были предки

10:55

Китайский гороскоп на завтра 5 сентября: Лошадям - несчастье, Петухам - переживания

10:51

Орбан и Фицо просят ЕС снять санкции с шести олигархов РФ: детали

10:45

Упал на колени: Шоптенко раскрыла, какой особенный момент разделила с Зеленским

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять