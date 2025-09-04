О саммите ШОС: как Си Цзиньпин хочет строить новый мировой порядок?

Си Цзиньпин прямо заявляет, что Китай и СССР были "главными театрами боевых действий" и "опорой сопротивления фашизму".

Разбираем ключевые тезисы из материала Financial Times о том, как Пекин бросает вызов Западу.

Прямо сейчас в китайском Тяньцзине происходит событие, которое может определить будущее глобальной политики. Лидер Китая Си Цзиньпин собрал на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) более 20 лидеров, среди которых Путин и премьер Индии Моди. Официальная цель - безопасность и сотрудничество. Неофициальная - начало демонтажа мирового порядка, возглавляемого США.

История как оружие. Главный инструмент Китая - переписывание истории. Саммит намеренно проходит в 80-ю годовщину поражения Японии во Второй мировой войне. Пекин стремится изменить глобальный нарратив, представив себя главной силой, победившей японский милитаризм в Азии, и одним из основателей послевоенного порядка.

Умаление роли США. Китайская пропаганда утверждает, что КНР вела "войну сопротивления" с 1931 года, за 10 лет до вступления США в войну. Си Цзиньпин прямо заявляет, что Китай и СССР были "главными театрами боевых действий" и "опорой сопротивления фашизму".

Новые герои. Если раньше Пекин признавал роль националистического правительства Гоминьдана, то теперь продвигается тезис, что именно Коммунистическая партия была "центральным столпом" в борьбе с Японией (это полный исторический бред, - ред).

Практическая цель - Тайвань. Переписывание истории имеет конкретную геополитическую цель - усиление претензий на суверенитет над Тайванем. Пекин апеллирует к Каирской и Потсдамской декларациям времен войны, которые предусматривали передачу острова Китаю. Этим он пытается легитимизировать свои притязания в глазах "глобального Юга".

Эта позиция прямо противоречит западной, которая ссылается на Сан-Францисский мирный договор 1951 года, где статус Тайваня остался юридически неопределенным. Агрессивные военные учения возле острова - это уже силовое дополнение к историческим аргументам.

Демонстрация силы и токсичные союзники. Кульминацией событий станет грандиозный военный парад в Пекине. Китай покажет свои новейшие вооружения, а на трибуне рядом с Си будут стоять Путин, Ким Чен Ын и лидеры Ирана и Мьянмы.

Для Запада это выглядит как формирование "оси автократий". Присутствие Путина, который ведет полномасштабную войну в Украине, полностью разрушает образ Китая как поборника стабильности и мира. Получается двойной месседж: на словах - "справедливый многополярный мир", на деле - поддержка агрессора и бряцание оружием.

Для кого это шоу? Главная аудитория этого спектакля - не США и Европа. Их убеждать уже нет смысла. Цели две:

Внутренняя аудитория. Показать китайскому народу, что Си Цзиньпин - сильный лидер, которого уважают в мире, а Китай - глобальная сверхдержава.

"Глобальный Юг". Предложить странам Азии, Африки и Латинской Америки альтернативный центр силы. Пекин продвигает себя как лидера нового, "более справедливого" мира, в противовес "хаотичной" политике США.

Поэтому мы являемся свидетелями амбициозной и продуманной попытки Китая не просто стать мощнее США, но и изменить сами правила игры на мировой арене. История в этом противостоянии стала таким же полем битвы, как экономика или технологии. Тем более что на поле экономики и технологий шансы победить у Китая все еще очень невелики.

От себя добавлю. По Индии и Китаю я бы не стал сильно переживать. И милые фото не должны нас вводить в заблуждение. Это как с Трампом и Путиным. Как бы стороны не хотели слиться в экстазе, объективная реальность помешает. Китай и Индия слишком конкуренты, а Китай вложился в огромные проекты ограничения влияния и давления на Индию. Это никуда не делось.

Но, безусловно, Дональд Трамп серьезно навредил той работе по оттягиванию Индии от России и в усилении ее влияния в пику Китаю, которую очень старательно проводили несколько последних американских администраций. В том числе его собственная первая. Что дурак не делает - все он делает не так. Кстати, в этом стратегические способности Путина и Трампа очень похожи.

