О новой роли первой леди

Елена Зеленская во время встречи в Белом доме / фото: Белый дом

Сейчас многое происходит впервые.

Время - как лучший маркер добра и зла, прибор, измеряющий калибр личности в истории и нивелир, устраняющий отличия лидеров от простого человека, когда все отличия нивелируются общей бедой.

Те, кто раньше на тв-шоу были образчиками маскулинной политики, куда-то исчезли с голубых экранов, да и в поле их не видать.

А мачоподобные политологи и депутаты "внезапно" уезжают учиться за рубеж.

Читайте также"Моя очередь говорить": первая леди Елена Зеленская обсудила с госсекретарем США нужды УкраиныЦенность простого человеческого слова вырастает многократно.

Украине долгое время не везло на первых леди.

Жену Кравчука мы почти не знали, супруга Кучмы играла, скорее, роль в построении личной семейно империи "мужа-дочери-зятя".

Жена Ющенко запомнилась строительством "Больницы будущего" для детей.....

Тем не менее, роль первой леди в жизни страны может быть значительной.

Женщина может очень сильно передавать глубокие смыслы, в том числе с помощью вербальных знаков и эмоционального интеллекта. В этом, она может быть эффективнее мужчин.

Можно вспомнить Эву Перон, которая стала одним из символов "перонизма", суть которого заключается в психологическом единении лидеров страны и народа.

Как говорила "Эвита": "Я - только воробей среди великой стаи воробьев".

Если я не ошибаюсь, впервые в истории Конгресса США в нем выступала первая леди из другой страны.

И это была жена президента нашей страны - Елена Зеленская.

В Украине всегда доминировала мужская политика.

При чем, слово, "доминировала", подходит как никогда.

"Самцовость" украинских чиновников часто отпугивает от нас западных политиков, для которых Украина становится похожей на другие страны с патриархальной повесткой.

А ведь многими странами уже правят "матриархи".

Вспомним Меркель, Тетчер, Грибаускайте.

Достаточно сказать, что две скандинавские страны бесстрашно ведут в НАТО премьеры - женщины.

Американский истеблишмент очень тепло принимал первую леди Украины.

Даже президент Байден, с его загруженным графиком нашел время для проведения встречи.

Плюс выступление в Конгрессе, встреча с госсекретарем Блинкеном.

Встреча с вице-президентом Камалой Харрис.

А перед эти, напомню, был визит первой леди США, Джилл Байден в Украину.

Многие политические обозреватели США считают, что месседжи, прозвучавшие в выступлении нашей первой леди пробили когнитивный панцирь американских конгрессменов .

Елена Зеленская говорила о предоставлении Украине оружия для защиты украинских мирных жителей, чтобы западные средства ПВО могли защитить украинских детей, хотя бы начиная с первого сентября, обеспечив им безопасность на уроках в школе.

И вполне возможно, что уже в ближайшее время, Украина получит необходимые средства ПВО.

Елена Зеленская говорила и о наказании агрессора - РФ.

И эти слова звучали по иному, чем из уст наших политиков - мужчин. Потому, что они звучали по-матерински.

Я много писал о геополитическом маркетинге и капитализации его в реальную материальную и финансовую помощь для нашей страны.

Выступление Елены Зеленской как первой леди является одним из основ этой стратегии.

Цель которой, достучаться, докричаться, до сознания наших партнеров и добиться от них действенных шагов по прекращению этой страшной войны смерти против жизни.

Женское начало нашей политики сможет в этом плане добиться не меньше, а может и больше, чем традиционно мужской формат наших политических элит.