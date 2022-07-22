О новой роли первой леди

Впервые в истории Конгресса США в нем выступала первая леди из другой страны. И это была жена президента нашей страны - Елена Зеленская.
Сейчас многое происходит впервые.
Время - как лучший маркер добра и зла, прибор, измеряющий калибр личности в истории и нивелир, устраняющий отличия лидеров от простого человека, когда все отличия нивелируются общей бедой.
Те, кто раньше на тв-шоу были образчиками маскулинной политики, куда-то исчезли с голубых экранов, да и в поле их не видать.
А мачоподобные политологи и депутаты "внезапно" уезжают учиться за рубеж.
Читайте также"Моя очередь говорить": первая леди Елена Зеленская обсудила с госсекретарем США нужды УкраиныЦенность простого человеческого слова вырастает многократно.
Украине долгое время не везло на первых леди.
Жену Кравчука мы почти не знали, супруга Кучмы играла, скорее, роль в построении личной семейно империи "мужа-дочери-зятя".
Жена Ющенко запомнилась строительством "Больницы будущего" для детей.....
Тем не менее, роль первой леди в жизни страны может быть значительной.
Женщина может очень сильно передавать глубокие смыслы, в том числе с помощью вербальных знаков и эмоционального интеллекта. В этом, она может быть эффективнее мужчин.
Можно вспомнить Эву Перон, которая стала одним из символов "перонизма", суть которого заключается в психологическом единении лидеров страны и народа.
Как говорила "Эвита": "Я - только воробей среди великой стаи воробьев".
Если я не ошибаюсь, впервые в истории Конгресса США в нем выступала первая леди из другой страны.
И это была жена президента нашей страны - Елена Зеленская.
В Украине всегда доминировала мужская политика.
При чем, слово, "доминировала", подходит как никогда.
"Самцовость" украинских чиновников часто отпугивает от нас западных политиков, для которых Украина становится похожей на другие страны с патриархальной повесткой.
А ведь многими странами уже правят "матриархи".
Вспомним Меркель, Тетчер, Грибаускайте.
Достаточно сказать, что две скандинавские страны бесстрашно ведут в НАТО премьеры - женщины.
Американский истеблишмент очень тепло принимал первую леди Украины.
Даже президент Байден, с его загруженным графиком нашел время для проведения встречи.
Плюс выступление в Конгрессе, встреча с госсекретарем Блинкеном.
Встреча с вице-президентом Камалой Харрис.
А перед эти, напомню, был визит первой леди США, Джилл Байден в Украину.
Многие политические обозреватели США считают, что месседжи, прозвучавшие в выступлении нашей первой леди пробили когнитивный панцирь американских конгрессменов .
Елена Зеленская говорила о предоставлении Украине оружия для защиты украинских мирных жителей, чтобы западные средства ПВО могли защитить украинских детей, хотя бы начиная с первого сентября, обеспечив им безопасность на уроках в школе.
И вполне возможно, что уже в ближайшее время, Украина получит необходимые средства ПВО.
Елена Зеленская говорила и о наказании агрессора - РФ.
И эти слова звучали по иному, чем из уст наших политиков - мужчин. Потому, что они звучали по-матерински.
Я много писал о геополитическом маркетинге и капитализации его в реальную материальную и финансовую помощь для нашей страны.
Выступление Елены Зеленской как первой леди является одним из основ этой стратегии.
Цель которой, достучаться, докричаться, до сознания наших партнеров и добиться от них действенных шагов по прекращению этой страшной войны смерти против жизни.
Женское начало нашей политики сможет в этом плане добиться не меньше, а может и больше, чем традиционно мужской формат наших политических элит.